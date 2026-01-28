乳幼児親子のプレイスペースで『ハーフBirthday＆お誕生日』イベント開催

特定非営利活動法人ほっぺ

特定非営利活動法人ほっぺ（代表：大森奈津子・兵庫県三木市）は乳幼児親子向けイベントとして、2026年2月19日（木）にhoppe「親子のibasho」（コーベヤスポーツ三木本店３階）にて、『ハーフBirthday＆お誕生日』を開催いたします。

ハーフバースデーやお誕生日のお祝いをします。フォトブースでは、お子さんの記念撮影ができたり、えほんtimeでは、絵本の読み聞かせをしたりします。お誕生日をhoppe「親子のibasho」で楽しく過ごしましょう。プログラム終了後も自由にお過ごしいただけます。昼食の持ち込みも可能です。予約不要ですので、お気軽に遊びに来てくださいね。

【Web】https://hoppe-npo.com/2026/01/20/2026-2-19happybirthday/

▽▼開催概要▼▽

開催日：2026年2月19日（木）10時30分～11時00分頃

料金：親子のibasho利用料の500円/組 のみ

対象：乳幼児親子

内容：お誕生日会、絵本の読み聞かせ、フォトブースでの撮影

場所：hoppe/コーベヤスポーツ三木本店３階（住所：兵庫県三木市末広2丁目4-8※駐車場有）神戸電鉄粟生線「三木駅」から西へ徒歩３分

予約不要ですので、お気軽に遊びに来てくださいね。

※会場付近は、踏切や交通量の多い道路がありますので、くれぐれもご注意ください。

▶️Instagram https://www.instagram.com/hoppe.kosodate

特定非営利活動法人ほっぺ について

特定非営利活動法人ほっぺは、子育て支援拠点として、親子のための居場所づくりを中心に、子育て相談や講演、イベントなどを通し、妊娠期からの切れ目ない支援を目的として活動しています。保育士や利用者支援事業等従事者などの専門家と、利用者である母親たちから成る団体です。地域のサポート企業とともに、「すべての母親が産んでよかったと思える地域社会になるように」をモットーに活動を続けています。

会社概要

法人名：特定非営利活動法人ほっぺ

所在地：兵庫県三木市緑が丘町東２丁目4-8

代表者：大森 奈津子

設立：2016年 任意団体 「子育て交流のひろば ほっぺ」として発足。2019年2月法人化。

HP：https://hoppe-npo.com/

事業内容：子育て支援事業、親子のための居場所づくり、託児、子育てイベント、子育て講演会、保育事業 、相談