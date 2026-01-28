【2028年合格目標】司法書士試験入門総合講義／入門カリキュラム（フル・ライト）リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、2028年合格目標の司法書士試験入門総合講義／入門カリキュラム（フル・ライト）をリリースいたしました。

■こんな方にオススメ

司法書士試験の学習が初めてという方

もう一度基礎・基本からやり直したい学習経験者や、他の予備校・講座で勉強したことがある方

記述式試験の対策に不安を感じている方

一人で学習し、合格できるか不安な方

■合格実績

■カリキュラムの特徴

1.合格率が高い完成されたカリキュラム！

必要な要素を網羅したカリキュラム設計

試験に合格するために必要な知識をゼロから丁寧にお伝えする「入門総合講義」や、過去問を解説する「択一過去問解説講座」を中心に、インプットからアウトプットまで網羅された充実のカリキュラムです！ また、記述対策はゼロから学習する方でもしっかりマスターしてもらえるように、「記述解法ベーシック講座」、「記述解法マスター講座」、「記述過去問解説講座」の3講座をご用意。

さらに、本番形式で演習を行う「実力確認答練」と、講師作成のオリジナル問題で応用力を身につける「記述・択一パーフェクト12」、「模擬試験」で問題演習量も十分。更に演習量を増やして実力を向上させることができます。 苦手分野の克服から、知識の確認まで幅広い対策が可能です。

全体像を把握できる基礎講義で網羅的に知識をインプット！

司法書士試験は科目数が多く試験範囲も広いため、初学者がいきなり細かな知識のインプットを行おうとすると、理解に時間がかかってしまったり、丸暗記になってしまい初期に覚えた内容を忘れてしまったりと非効率的です。

本カリキュラムには、本格的な知識のインプットを行う前の準備段階として、「全体構造編」をご用意しています。最初に科目の特色や科目間の繋がりを意識しながら全体像を捉える目的で一周するため、全科目で求められる知識の範囲が明確となり、いざ知識のインプット講義である「総合講義」に進んだ際に、非常に効率的に学習を進めることが可能です。

「全体構造編」をしっかりと受講することで、最終的に時短で効率よく、網羅的なインプットが可能となります。

合格のためのエッセンスが凝縮されたフルカラーテキスト

各カリキュラムで使用するテキストや過去問の解説は、講師が試験を分析し作成。合格するためのエッセンスが随所に詰まっています。

フルカラー、図表を多く使用したテキストで、難解箇所でも頭の中を整理しながら学習を進めていくことができます。

肢別過去問集とひな形集で着実に実力アップ

アガルートの択一過去問は、問題を肢ごとに編集した、いわゆる肢別過去問集です。肢別過去問は、肢ごとに正確な理解が求められ、実際の過去問形式だと見逃されがちな理解が不完全な選択肢もしっかりと潰すことができるので、着実に知識を定着させるのに最適です。

正確な理解を助けるため、肢別過去問集からピックアップして解説した「択一過去問解説講座」もカリキュラムに含まれています。

また、付属のひな形集には、司法書士試験においてマストといえる申請書例が厳選して収められています。

ひな形を記憶することで、記述式はもちろん、択一式の実力アップにつながります。

知識をインプットしっぱなしにしない！万全な問題演習を用意

司法書士試験では問題演習に多く取り組み、数多くの論点を潰していくことが重要です。初学者向けの学習でもそれは変わらず、正確な知識のインプットと同時に多くの問題をこなしていく必要があります。

アガルートでは、上述の肢別過去問集の他にも、本番形式で実力確認を行う「実力確認答練」、全12回（各回記述１問、択一10問）のオリジナル問題を週１回×３か月ペースでこなし合格点に達する実践力を身につける「記述・択一パーフェクト12」、最終確認のための「模擬試験」と3つの問題演習教材を用意しました。

知識をインプットしっぱなしにせず、あらゆる方向から過去問を完全攻略することが可能です。

2.記述が書けるようになるためのしっかりとしたプロセス

5段階のフェーズで記述が書けるようになる

本カリキュラムには、難易度の異なる記述式対策講座が含まれており、「入門総合講義」「記述解法ベーシック講座」「記述解法マスター講座」「記述過去問解説講座」「記述・択一パーフェクト12」の5段階でステップアップできる構成になっています。

段階を追って学習を進めることで、記述式問題の解法が自然と身につきます。答案構成を実演し1つ1つの問題を丁寧に解説していきますので、初学者の方でも簡単な問題からトライできる内容となっています。

つまずいた場合は前のフェーズに戻り解法や知識を確認して進められますので、記述式問題に苦手意識がある方でも安心です。

3.講師が伴走するフォロー制度

やり切る力を習慣にする、合格への最短距離

試験に合格するためには、学習を継続することが不可欠です。アガルートでは、学習意欲を高め、学習習慣が定着するような手厚いフォロー制度をご用意しています。一時的な頑張りではなく、学びを日常に取り込み、あなたのペースを最適化します。挫折しない環境で、合格への道を着実に歩みましょう。

バーチャル校舎で悩みも不安も全て解決！（2026年2月からスタート）

バーチャル校舎は、物理的な校舎を超えた学習の場です。

「校舎で講師、合格者に相談をしたい」「勉強仲間を作りたい」「自習する空間がほしい」「だけど、通学時間はもったいない」こんなお悩みを解消するために、アガルートでは、「バーチャル校舎に来ればなんでも解決する！」そんな場を作りました。

オンライン予備校でありながら、通学制予備校よりも濃厚な双方向コミュニケーションを実現いたします！

講師に勉強方法を相談！毎月1回のホームルーム！

毎月のアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに海老澤講師・三枝講師・竹田講師がお届けする毎月の動画コンテンツです。

みなさんのお悩みを解消するとともに改正法に関する情報もお届けします！モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

短答セルフチェックWebテスト（2026年10月からスタート）

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、択一知識の定着度がぐっと上がります。

4.継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」（2026年10月7日からスタート）

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

場所を選ばず問題演習！「オンライン演習サービスTOKERUKUN」（2026年10月スタート）

「オンライン演習サービスTOKERUKUN」では、お手持ちのスマートフォンで択一式試験の過去問を繰り返し解くことができます。 場所を選ばずに学習できるので、移動中などの隙間時間で択一式の解答力を磨くことができます。

合格特典でモチベーションアップ

2028年合格目標 司法書士試験 入門カリキュラムをお申込みいただいた方が2028年の司法書士試験に合格された場合、合格特典（全額返金+お祝い金3万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

■合格特典・割引制度

カリキュラムをお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

