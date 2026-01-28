【玉子焼・お出汁ひまわり】1/28(水)～デジタルお食事券が当たるXキャンペーン開催！

SRSホールディングス株式会社Ｘフォロー＆リポストキャンペーン

M&Sフードサービス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：岡本 俊亮）が運営する「玉子焼・お出汁ひまわり」では、当店の”特製お出汁”をたっぷり使用した名物玉子焼、季節で変わるお出汁の効いた炊き込みご飯、お出汁の旨味と天ぷらの相性ピッタリの天ぷらうどんが一番の人気商品の玉子焼和食チェーンです。

この度、玉子焼・お出汁ひまわり公式Ｘアカウントをフォロー＆リポストして応募すると、抽選で40名様に「玉子焼とゆず香る牡蠣うどん 季節の炊き込みご飯セット１人前（税込み1,529円）」をお召し上がりいただけるデジタルお食事券プレゼントキャンペーンを2026年1月28日(水)より開催します。この機会にぜひご応募ください。

あわせて、「広島県産牡蠣（かき）フェア」を同時開催しています。旬の「広島県産牡蠣」をたっぷり使用し、季節の味わいを存分に楽しんでいただけるメニューをとりそろえました。広島県産牡蠣なべうどんは特製お出汁と牡蠣の旨味を合わせた逸品です。ぜひご賞味くださいませ。

今回の「デジタルお食事券」をはじめ、デジタル技術を活用したブランド体験のデジタル化取り組み（DX）を進めております。「玉子焼・お出汁ひまわり」は、お客様の暮らしを彩り、普段の生活の中で小さな幸せを感じていただけるよう取り組んでまいります。

＜キャンペーン概要＞

【期間】 2026年1月28日(水)～2026年2月10日（火）

【キャンペーン応募方法】

(1) 玉子焼・お出汁ひまわり公式Xをフォロー(@tamago_himawari）

(2) 該当キャンペーン投稿をリポスト

(3) 投稿内のキャンペーンURLから玉子焼・お出汁ひまわり公式Xアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

【景品】玉子焼・お出汁ひまわり店内でご利用いただける「『玉子焼とゆず香る牡蠣うどん 季節の炊き込みご飯セット１人前』デジタルお食事券（税込み1,529円相当）」を40名様にプレゼント

惜しくも外れた方全員に、参加賞として「抹茶わらび餅 3 個」クーポンを差し上げます。

※デジタルお食事券のご利用は、玉子焼・お出汁ひまわり（9店舗）各店内でのお食事に限ります。ご注文時に店舗スタッフに提示ください。

※お食事券のご利用は1回限りとなります。

※お食事券とその他割引券との併用はできません。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

※「抹茶わらび餅3個」クーポンは他のメニューと合わせてご利用ください。

応募規約はこちらから :https://tamagoyaki-himawari.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/2026.1.28cpkiyaku-1.pdf応募はこちらから :https://x.com/tamago_himawari（1月28日より受付開始します。）

【デジタルお食事券の利用可能店舗】玉子焼・お出汁ひまわり 9店舗（全店舗）

枚方店 〒573-1197 枚方市禁野本町1-871 イズミヤ枚方店内 TEL072-898-1420

和泉府中店〒595-0021 泉大津市東豊中町1-5-10 カナートモール和泉府中店内 TEL0725-45-0890

六地蔵店 〒612-8003 京都市伏見区桃山町西尾12-1 イズミヤ六地蔵店内 TEL075-603-3670

白梅町店 〒603-8326 京都市北区北野下白梅町6-1 イズミヤ白梅町店内 TEL075-467-1494

洛北店 〒606-8103 京都市左京区高野西開町36 洛北阪急スクエア TEL075-711-1155

京都西店 〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー内 TEL075-326-1881

神戸玉津店〒651-2132 神戸市西区森友3-7-3 イズミヤ神戸玉津店内 TEL078-929-3860

今津店 〒663-8214 西宮市今津曙町1番1号 エキーマ今津 TEL0798-23-4160

エコール・いずみ店 〒594-0041 和泉市いぶき野5丁目1-12 TEL0725‐58‐8852

●玉子焼とゆず香る牡蠣うどん 季節の炊き込みご飯セット 1,390円（税込み1,529円）

ぷりぷり、濃厚。「牡蠣」の旨味出し 旬を迎えて身がぷっくりと肥えた牡蠣を使用。特製お出汁と牡蠣の濃厚なエキスが溶け出し、熱々をほおばれば、口いっぱいに潮の香りとお出汁の風味が広がります。

玉子焼とゆず香る牡蠣うどん 季節の炊き込みご飯セット

＜メニュー内容＞

・名物玉子焼(8個)

・ゆず香る牡蠣うどん ※おそばに変更できます。

・季節の炊き込みご飯

※炊き込みご飯の内容は季節により変更する場合がございます。

・お漬物

1/14～「広島県産牡蠣フェア」開催中！

広島県産牡蠣フェア＜「広島県産牡蠣フェア」販売概要＞

〇販売期間： 販売中～2026年3月3日(火)

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります。

〇販売店舗：玉子焼・お出汁ひまわり 9店舗（全店舗）

〇「広島県産牡蠣フェア」商品一覧

・玉子焼とゆず香る牡蠣うどん 季節の炊き込みご飯セット 1,390円（税込み1,529円）

・牡蠣鍋うどんと季節天ぷらのかご盛り御膳 1,790円（税込み1,969円）

・ゆず香る牡蠣みぞれあんかけうどん 季節の炊き込みご飯セット 1,380円（税込み1,518円）

・＜単品＞ゆず香る牡蠣みぞれあんかけうどん 1,130円（税込み1,243円）

玉子焼・お出汁ひまわりブランドについて

1989年11月京都北野天満宮にほど近い、イズミヤ白梅町店3階の一角に買い物途中の憩いのひと時を楽しんでいただけるお店『京茶房向日葵』としてスタートしました。看板メニューの玉子焼（明石焼）は本場明石の味を大切に生地には新鮮な玉子をたっぷりと使用し、厳選した小麦粉とじん粉、お出汁は九州産のかつおと北海道産の昆布を使用し、熱伝導率の高い特注の銅板でご注文毎に焼き上げる事により、ふんわりとしたとろける食感が特徴です。

「暮らしを彩る」をコンセプトに、「焼きたての玉子焼（明石焼）」と「毎日お店で丁寧に引くお出汁」にこだわり、おいしいお食事を少しずつ楽しんでいただくことで、普段の生活の中で小さな幸せを感じていただけるお店となるよう、2022年にリニューアルしました。

ひまわりセット玉子焼・お出汁ひまわり 洛北店

玉子焼・お出汁ひまわり公式HP https://tamagoyaki-himawari.com/

玉子焼・お出汁ひまわり公式X（旧Twitter） https://x.com/tamago_himawari

玉子焼・お出汁ひまわり公式Instagram https://www.instagram.com/tamagoyaki.himawari/

#玉子焼お出汁ひまわり #玉子焼 #明石焼

M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な「定食屋宮本むなし」などの駅前型定食屋事業のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼・お出汁ひまわり」やFC事業を展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/