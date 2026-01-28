事故物件を子ども食堂に再生。オープンイベント当日に大阪市生野区長の来場が決定、空き家再生の新事例に

A-LIFE株式会社

関西クリーンサービス（運営：A-LIFE株式会社、代表取締役：亀澤範行）は、2026年1月31日（土）、大阪市生野区に子ども食堂「カンクリキッズキッチン」をオープンいたします。

オープンイベント当日には、大阪市生野区長の来場が決定しており、現地視察が行われる予定です。

――店舗概要――

子ども食堂 カンクリキッズキッチン

住 所： 大阪市生野区生野東1丁目6-7 エーライフレジデンス1階（マップを開く）(https://maps.app.goo.gl/z1GepgoFErpt7Ef97)

オープン日：2026年1月31日（土）

翌2月から通常営業（毎月第3土曜日に開催）

料 金：完全無料

事前申し込み：必要（予約制）

公式サイト：https://osaka-kids-kitchen.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/osaka_kids_kitchen/

X（旧Twitter）： https://x.com/oskkidskitchen

「カンクリキッズキッチン」は関西クリーンサービスが地域貢献活動の一環として、事業活動による売り上げの一部を活用し、運営します。

「カンクリキッズキッチン」は、2021年に強盗殺人事件が発生した建物を活用した子ども食堂です。特殊清掃・遺品整理を専門とする関西クリーンサービスが、ご遺族の意向を受けて物件を買い取り、特殊清掃からリノベーションまで一貫して手がけました。事件の記憶が残る事故物件を、地域の子どもと大人が安心して集える「居場所」として再生します。

プレオープンの様子プレオープン参加者のテーブルにお寿司が並びますどのようにお寿司ができるのか、見学する子ども達楽しそうに食事をする子ども達

生野区は大阪市24区の中でも空き家が多い地域であり、空き家対策は区の主要課題です。

現在生野区では、空き家をリノベーションして地域活用していく取り組みが推進されています。

その一例として、放置すれば将来的に「特定空き家」となる可能性のある事故物件を、子ども支援につなげた点が評価され、区長の来場につながりました。

関西クリーンサービスは事故物件と向き合う中で、地域にとって必要とされる形での活用を模索してきました。子ども食堂の開設も、そうした活動の一環です。

オープン前の施設視察の様子。大阪市生野区の筋原区長が来訪し、関西クリーンサービス代表の亀澤範行と意見交換を行った

オープンイベントでは、「食」「体験」「つながり」を軸とした企画を実施します。北新地の人気鮨店「鮨場 藤」の大将をお招きして、子どもたちに向けて合計約500貫の本格寿司を無料で提供するほか、「寿司握り体験教室」も実施予定です。

また当日は、生野区振興・親善・観光大使であり、YouTubeでも人気を集める「ジョーブログ」ジョー氏も来場。子どもたちとの交流や応援メッセージの発信を通じて、地域と子ども支援の輪を広げていきます。

オープンイベント当日は取材対応が可能です。区長来場時のイベントの様子など、写真・映像撮影に対応いたします。取材をご希望のメディア関係者の方は、お気軽にお問い合わせください。

取材のお問合せはこちら

関西クリーンサービス（担当：亀澤範行）

お電話：0120-673-373（受付時間8:00～20:00）

メール：info@k-clean.jp

関西クリーンサービスについて

関西クリーンサービスは特殊清掃やゴミ屋敷片付けを専門に行っています。これまで、数多くのお住まいを整理・清掃してきました。その経験を通じて、孤立や孤独死など社会問題についての理解を深め、その解決策を導くべく活動しています。

YouTubeのチャンネル登録者は17万人超

当社では、YouTubeで遺品整理・ゴミ屋敷片付け・特殊清掃・事故物件再生の様子を視聴者に伝える動画を公開しています。チャンネル登録者は17.8万人を突破（※2026年1月時点）。年齢・性別問わず、多くの視聴者様から支持を頂いております。

現場の状態やご依頼者様のリアルな声を視聴者に届けることで、現代の日本が抱える社会問題を提起し、自身や身近な人の将来を考えるきっかけとなれるよう取り組んでいます。

関西クリーンサービスYouTube :https://www.youtube.com/@k_clean0関西クリーンサービス公式サイト :https://www.k-clean.jp/

A-LIFE株式会社

サービス名称：関西クリーンサービス（https://www.k-clean.jp/）

所在地：大阪市東成区深江北3-16-39

配信企業名：A-LIFE株式会社（https://alife-grp.com/）

本社所在地：奈良市西大寺赤田町1-4-6A-LIFEビル

代表取締役：亀澤 範行

事業内容：遺品整理、事件・事故現場の特殊清掃、産業廃棄物収集運搬業、リサイクル関連事業全般 等

設立日： 2006年12月

資本金：3000万円