2026年2月8日（日）「資産設計フェア in 福岡」登壇のお知らせ

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

BITEX HOLDINGS LLC（本社：アブダビ）は、2026年2月8日（日）に福岡市で開催される、RKB毎日放送主催「資産設計フェア in 福岡 ～人生100年時代を豊かにするお金の話～」に出展・登壇致します。

当日は、BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C 代表 上野真司が12:00～12:30のセッションに登壇し、「世界が注目するアブダビ不動産の真価」をテーマに、最新の不動産市場動向、成功する投資戦略、リスク管理の実務的視点、超富裕層がアブダビに移住する理由について解説致します。

登壇の背景

本イベントは、資産形成に高い関心を持つ来場者層に向けて、「不動産投資」と「資産設計」の観点から、これからの時代に求められる資産形成ノウハウを届けるセミナーイベントです。

当社代表上野のセッションでは、世界的な資本流入が進むアブダビの最新動向を踏まえながら、なぜ今アブダビ不動産が注目されているのか、どのような視点で投資判断を行うべきかを、実務経験に基づき分かりやすく解説致します。

セッション概要（予定）

イベント開催概要

- 登壇時間：2026年2月8日（日）12:00～12:30- セッション名：世界が注目するアブダビ不動産の真価- 登壇者：上野 真司（BITEX HOLDINGS L.L.C 代表取締役社長）

イベント名：資産設計フェア in 福岡 ～人生100年時代を豊かにするお金の話～

開催日時：2026年2月8日（日）10:20～16:10（10:00開場）

会場：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

JR博多シティ 9F JR九州ホール

受講料：無料

参加人数：400名（応募者多数の場合は抽選）

申込：RKB毎日放送イベントページより(https://rkb.jp/event/shisan2026/)

会社概要

社名：BITEX HOLDINGS LLC（アブダビ）

代表取締役社長：上野 真司

電話：050-1720-4462

申込ページ：https://rkb.jp/event/shisan2026/

公式HP：https://bitex-co.com/

Email：customer@bitex-co.com

note：https://note.com/shinji_ueno82/all

アブダビ不動産オンラインセミナー :https://bitex-co.com/onlinealdar/?utm_source=pr&utm_medium=referral/