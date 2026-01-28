【新刊】伝統の八女茶農家の二代目女将がつづったものづくり家族の情熱と泣き笑いを描いた奮闘記。

広川町商工会

ゆげ製茶（所在地：福岡県八女郡）の二代目女将・弓削京子は、2026年1月2日に電子書籍「泣いた日 笑った日ー福岡・八女のお茶農家奮闘記」をAmazonのKindleストアにて刊行いたしました。本書は、「安心・安全なお茶を届けたい」という一心で、夫婦二人三脚で歩んできた八女茶づくりの記録です。

すでにカテゴリ３冠「ベストセラー」の称号も獲得しております。

■伝統産業の存続をエシカル消費で達成する新たな取組み

本書は単なる自叙伝に留まりません。

製茶業はペットボトル茶の普及等で従来の経営が難しくなり、変革を迫られています。その中で、ゆげ製茶はブランドサイトにこだわるの「減農薬・減化学肥料のお茶作り」のストーリーと生産者の情熱・こだわりを打ち出し、また、ユニークな商品（ミルクジャム・グラノーラ等）も紹介。閲覧いただいたテレビ局や雑誌社様から取材が相次ぎ、また全国デパートやカフェ、リゾートホテル等との取引も拡大しております。

この根底にあるのが、「人や社会、地域、環境に配慮した製品やサービスを積極的に選び、購入・利用する消費行動＝エシカル消費」という考え方であり、それを更に推し進めることも目指して刊行しました。同時にエシカル消費が、他の伝統産業や一次産業の存続にも寄与するきっかけになればとの想いあります。

■本書の概要

結婚後、封建的なお茶農家の家風に苦しみ、心身を崩しながらも夫の情熱に寄り添い、共に歩んだ日々。試練の連続を二人で乗り越えて生み出した「減農薬・減化学肥料」の八女茶。その挑戦は地元農家にも広がり、さらに日本初となる”和紅茶”づくりが本場・インドの紅茶品評会で金賞を受賞するまでに。

泣いた日も、笑った日も、全てが今につながる奇跡の起動。

筑後弁であたたかな語り口でお茶農家のりあると喜怒哀楽を綴った一冊。

タイトル：『泣いた日 笑った日 ― 福岡・八女のお茶農家奮闘記』

形 式：Kindle電子書籍

発 売 日：2026年1月2日

更なる詳細と著者プロフォールは下記よりAmazonの販売ページをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GDNWL6DN

■ゆげ製茶について

福岡県八女郡広川町で、減農薬・減化学肥料による八女茶・和紅茶を生産・製造・販売する家族経営の茶農家。

「安心して毎日飲めるお茶」を信条に、土づくりから製造まで一貫して取り組んでいます。

https://yuge-seicha.com/

■本件への問合せ

ゆげ製茶 担当 弓削京子

〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田梅ノ木522

TEL ：0943-32-1534

e-mail：info@yamecha-yuge.com

https://yuge-seicha.com/

本書に綴られているのは、一軒の小さな生産農家が、安心・安全な八女茶づくりにこだわり続け、その想いを日本、そして世界へ発信していくまでの物語です。地域農業の未来、家族経営のものづくり、そして“本物のお茶”を次世代へつなぐ挑戦として、ぜひ多くのメディアの皆様に取材・ご紹介いただけましたら幸いです。