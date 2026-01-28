5人組ボーイズグループPOW、m-floの☆Taku Takahashiも参加したニューシングル『COME TRUE』をリリース！ファンクラブ限定コンテンツも予告

CJ ENM Japan 株式会社

・5人組ボーイズグループPOWが1月28日(水)に、ニューシングル『COME TRUE』をリリース

・m-floのメンバーでありプロデューサーの☆Taku Takahashi氏が直接プロデュースに参加

・POW JAPAN OFFICIAL FANCLUB【POWER JAPAN】では限定コンテンツの配信を予告

“成長型オールラウンダー”として注目を集める5人組ボーイズグループ「POW（パウ）」が、本日1月28日(水)に、ニューシングル『COME TRUE』を各音源サイトにてリリースし、2026年の活動を本格始動させました。

昨年は計4回のカムバックを果たすなど精力的な活動を見せたPOW（ヨチ、ヒョンビン、ジョンビン、ドンヨン、ホン）。2026年の幕開けとなる本作『COME TRUE』は、新たな始まりを前にしたときめきと勇気を届ける作品です。

さらに、本作品のリリースを記念して、POW JAPAN OFFICIAL FANCLUB【POWER JAPAN】では会員限定コンテンツの配信を予告。ファンにしか見せないPOWの姿を、お楽しみに！限定コンテンツは後日配信予定です。

POW JAPAN OFFICIAL FANCLUB【POWER JAPAN】：https://powofficial.jp/(https://powofficial.jp/)

■作品の見どころ

今作のメッセージは、挑戦や変化を前に「やるべきか、やめるべきか」と立ち止まり、孤独を感じている人々に寄り添う温かなメッセージが込められ、一歩踏み出す勇気を後押しします。成長の門出に立つ人々の夢が現実になるよう応援する、POWならではの物語が込められています。

1. タイトル曲「Come True」：タイトル曲の「Come True」は、2001年に日本で大ヒットしたm-floの代表曲「Come Again」をサンプリングしたトラックです。本楽曲には、m-floのメンバーでありプロデューサーの☆Taku Takahashi氏が直接プロデュースに参加。さらに、新進気鋭のバンド「新人類」のボーカル、シン・オンユがフィーチャリングとして加わり、原曲とは異なる新たな感性とPOW独自の色が融合した、完成度の高い1曲に仕上がりました。

2. 収録曲「Just Go」：メンバー・ヨチの自作曲としてニューシングルに収録された「Just Go」は、メンバーのヨチによる3曲目の作品。練習中、メンバー同士で頻繁に交わしていた「それでも、やらなきゃ！（クレド・ヘヤジ！）」という言葉をモチーフにしており、諦めずに突き進む決意とポジティブな姿勢が表現されています。

■2026年の飛躍に向けて

POWはリリースに先駆け、コンセプトフォトやティーザー映像を順次公開してきました。「Imaginary Scenario（イマジナリー・シナリオ）」というテーマのもと、冬の様々な瞬間をエモーショナルに切り取ったビジュアルは、ファンの期待を大きく高めています。

新たなステージへと進む人々の背中を押す、POWのニューシングル『COME TRUE』。挑戦と変化の年となる2026年、彼らがどのような軌跡を描くのか、その動向にぜひご注目ください。

