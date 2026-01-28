【2/26(木)・27(金)開催】『イーコマースフェア 東京 2026』に出展および代表・山崎による「AIシフトとEC検索の重要性」をテーマとしたセミナー登壇も決定

写真拡大

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社が2026年2月26日(木)～27日(金)に東京ビッグサイトで開催する展示会「イーコマースフェア 東京 2026」に出展いたします。




■AIシフトが変えるECのフロントライン


現在、EC業界は生成AIの普及により、単なる「キーワード検索」から「AIによる対話型検索」への大きな転換期を迎えています。 この変化の中で、ECサイトにおける商品検索は、単なる便利機能ではなく、ユーザー体験を支配する「デジタルマーケティングのフロントライン(最前線）」としてその重要性を増しています。



2月26日(木)セミナーでは弊社代表の山崎が登壇し、数多くの大手ECサイトの検索最適化に携わってきた知見とこうした環境の変化を踏まえ、生成AI時代において検索が果たす役割やRAG(検索拡張生成)連携など、今取り組むべき検索、ECの展望についてお話しいたします。



■セミナーテーマ：商品検索こそが現在のデジタルマーケティングのキーポイント


本セミナーではECサイトが直面する課題と検索を起点とした解決策を解説します。検索行動にはその時点でのニーズが即座に表れるため、ユーザーの関心を捉えられる重要なUX要素である一方、その対策への優先度が後回しにされているケースも少なくありません。「生成AIを活用して検索をどう改善するか」「検索経由のCVRをどう最大化するか」など、EC運営の現場担当者が抱える悩みに対して具体的な事例を交えながら解決のヒントをご紹介いたします。



■ブースで最新のZETA CXシリーズをご体験ください


会期中の2日間、ZETAブースでは「ZETA CXシリーズ」の最新デモンストレーションを実施いたします。生成AI(RAG)を活用した高度な検索体験や、UGC・ハッシュタグを活用したCX改善事例などご紹介します。生成AI活用やECの体験価値向上にご興味のある方は、ぜひZETAブースへお立ち寄りください。



【ZETAセミナー概要】



■日時


2026年2月26日(木) 13:50～14:35



■トラック番号


G-04



■セミナータイトル


EC商品検索こそデジタルマーケティングのフロントライン


～AIシフトでさらに高まる商品検索の重要性～



■登壇者


ZETA株式会社　代表取締役　山崎徳之




【イベント要項】



名称　　：イーコマースフェア 東京 2026


主催　　：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社


日時　　：2026年2月26日(木)～27日(金) 10:00～17:00


会場　　：東京ビッグサイト 東7ホール


住所　　：〒135-0063 東京都江東区有明1丁目10-1


アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/



■参加方法


事前登録・タイムスケジュールはこちら：https://www.ecfair.jp/




当日、会場でお目にかかれますことを楽しみにしています。



【公式SNS】
Xアカウント


[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント


[ https://www.facebook.com/zetacom ]



【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


生成AI検索最適化サービス ZETA GEO


[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


EC向けAIチャット ZETA TALK


[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売