本日歌手デビューの大島由香里、デビュー曲を引っ提げTBSラジオ『#ふらっと』『木梨の会』『Angie Radio!!︎』にゲスト出演！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオ『BRAND-NEW MORNING』をきっかけに、本日1月28日(水)歌手デビューを果たした大島由香里。

木梨憲武さんプロデュース、所ジョージさん作詞の6曲の中から、リスナー投票により決定した3曲が本日から配信されています。

収録曲は、美しいメロディーでどこか懐かしく、温かみのあるポップス 『紅茶入れて』（作詞：所ジョージ/作曲・編曲：大平勉、中村修司）、アニソンのような爽快感のあるアップテンポソング『2回目の Kiss』（作詞：所ジョージ/作曲・編曲：大平勉）、所ジョージさん作詞・作曲の切なく無常感漂う『揺れてそちらへ』（作詞・作曲：所ジョージ/編曲：浜崎快声）。

今回のデビューに際して、

- 1/28(水)放送『パンサー向井の#ふらっと』- 1/31(土)放送『土曜朝6時 木梨の会。』- 2/1(日)放送『Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!』

に、大島由香里がゲスト出演することが決定しました！

普段はなかなか聴くことの出来ない、TBSラジオパーソナリティ同士のコラボにご期待ください。

大島由香里 BRAND-NEW MORNING

放送日時：毎週月曜日～木曜日 5:00～6:30『大島由香里 Brand-New Morning』

毎週金曜日 5:00～6:30『純烈・酒井一圭 Brand-New Morning』

※5:00～5:30はTBSラジオのみで放送、5:30～6:30は全国ネットでお送りします。

まだまだ眠たいあなた、朝ごはんの支度をしているあなた、お仕事に向かうあなた、シャキっとアサカツしているあなた、首都圏、そして、日本全国のすべての人々へ、新しくやってきた朝に、ありがとう！って言ってみませんか？新しく始まる1日を、笑顔で！元気に！HAPPYに過ごしませんか？

その日の気になるニュースやトピックス、1日の始まりに聴いてトクする情報を発信します。

番組HP：https://www.tbsradio.jp/bn/

番組公式X：https://x.com/brand_new_tbs

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/brand_new_morning_tbs

大島由香里 プロフィール

2007年にフジテレビに入社、『ニュースJAPAN』をはじめ主に報道番組を担当し、2017年フリーに。

現在はTBSラジオ『BRAND-NEW MORNING』(月～木)、TOKYO MX『5時に夢中！』のMC（月～木）、 フジテレビ『いいものプレミアム』等を担当する他、様々なバラエティ番組で活躍。

写真集『モノローグ』は4度の重版を記録し、YouTubeチャンネル『大島由香里に乾杯！』は登録者数10万人超え（2026年1月現在）と人気を集めている。

2025年6月に初の単独イベント『大島由香里と飲んで歌う夜』を開催。

11月には『大島由香里うたはじめ』を開催し、オリジナルソング6曲を初披露し大盛況となった。