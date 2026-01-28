ツナググループ公式YouTubeチャンネル IR動画公開のお知らせ

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田光宏、以下「当社」）は、当社公式YouTubeチャンネルにて投資家の皆様にご理解を深めていただきたく、IR動画『2030年市場規模1兆円、成長戦略「外国人活躍」とは？』を公開しました。

今後もYouTubeチャンネルを通じて、IR情報の発信を強化していく予定です。

是非、ご視聴いただけますと幸いです。

■動画概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6JsClk6LlVk ]

2030 年市場規模1兆円、成長戦略「外国人活躍」とは？

2025 年8月28 日に開示いたしました、2026年9月期から2030年9月期までの5か年を対象とした中期経営計画「Circular Recruiting」の中で、成長戦略の柱としてお示しした「外国人活躍」。投資家の皆様から外国人活躍事業について多数ご質問をいただきましたので、本動画にて詳細を解説いたします。

詳細を見る :https://www.youtube.com/playlist?list=PL4GBhoPeYXaph9x6GsGXY9iz0IEbkxGit

【本動画に関する注意事項】

本動画は、当社のIR活動の一環として、当社の事業内容、経営戦略、財務情報等についてご理解を深めていただくことを目的として作成しており、特定の投資勧誘を目的としたものではありません。本動画で言及されている将来の見通しに関する記述は、現時点における当社の判断および仮定に基づいており、その実現を保証するものではありません。経済情勢、市場動向、競合状況、法規制の変更、自然災害、感染症の流行、その他のリスク要因や不確実な要因により、当社の実際の業績、財務状況、キャッシュ・フロー等は、本動画で示唆されている将来の見通しとは大きく異なる可能性があります。当社は、本動画の内容について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性、適時性、適合性について明示または黙示を問わず、いかなる表明・保証を行うものではありません。また、本動画の利用または本動画に依拠したことにより生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。本動画は、情報提供のみを目的としており、日本国内外を問わず、当社の株式その他の有価証券の購入、売却、またはその他の取引の勧誘を目的としたものではありません。本動画の内容は、作成時点のものであり、事前の予告なしに変更または削除される場合があります。当社は、本動画の内容を更新する義務を負うものではありません。

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。