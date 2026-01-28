TTArtisan 50mm/85mm T2.1 Dual Bokeh（Bubble・Soft 切替 / 動画・静止画対応）販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ 2種を2026年1月28日(水)に販売開始いたします。

銘匠光学（めいしょうこうがく）TTArtisan（ティーティーアーティザン）Dual Bokeh （Bubble/Soft 切替）シリーズは、独自設計により「バブルボケ」と「ソフトボケ」の2つの描写モードを自由に切り替えられる、大口径レンズです。ボケ味を切り替えることで、1本で2つの世界観を表現することができます。

メーカー希望小売価格：\ 91,000（税込）

TTArtisan 50mm T2.1 Dual Bokeh

- 対応マウント：ソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、L（ライカ/パナソニック/シグマ）- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離 : 50mm- レンズ構成 : 6群7枚（高屈折レンズ2枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 絞り：T2.1-T22- 絞り羽根：11枚- 最短撮影距離（ソフトモード）：0.65m- 最短撮影距離（バブルモード）：0.45m- サイズ：約89×92mm（マウント部除く）※- 質量：約727g※- フィルター径：82mm- 付属品：前後キャップ

※マウントにより異なります。

TTArtisan 85mm T2.1 Dual Bokeh

- 対応マウント：ソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、L（ライカ/パナソニック/シグマ）- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離 : 85mm- レンズ構成 : 7群8枚（高屈折レンズ2枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 絞り：T2.1-T22- 絞り羽根：11枚- 最短撮影距離（ソフトモード）：0.6m- 最短撮影距離（バブルモード）：0.47m- サイズ：約89×100mm（マウント部除く）※- 質量：約778g※- フィルター径：82mm- 付属品：前後キャップ

※マウントにより異なります。

選べる2つの描写モード

【バブルモード】

輪郭線のあるシャボン玉のような、独特で美しい玉ボケが見る人を惹きつけ、まるで光のシャボン玉が舞うかのような幻想的でファンタジックな映像表現を実現します。この特別な玉ボケ効果によって、木漏れ日の中に揺れる植物や夜のイルミネーション、ポートレート撮影など、光に包まれたシーンを非日常的な雰囲気で美しく描き出します。

【ソフトモード】

ディテールを程よく抑えつつ、柔らかで上質な映像表現を可能にします。肌の質感や光のニュアンスまで丁寧に描写し、ぬくもりのあるポートレート撮影が可能です。ソフトフィルターを使用せずとも、自然な柔らかさを引き出すことができます。ふんわりとした輪郭とあたたかみのあるトーンが、人物や花の美しさをやさしく引き立て、作品に深みと情感を加えます。

クリエイティブな撮影をサポートするレンズ設計

ソフトモード使用時には回転角320°(50mm)/299°(85mm)、バブルモード使用時には回転角163°(50mm)/258°(85mm)のフォーカスリングを採用しており、正確かつ緻密なピント合わせが可能です。また、滑らかに作動するフォーカスリングと無段階のアイリスリング（絞りリング）により、動作音を抑えた快適な動画撮影を実現します。

互換性の高い0.8MOD対応で柔軟な運用

最も一般的なギア規格0.8 MODに対応しており、多くのフォーカスリング用アクセサリーと組み合わせて、撮影環境に応じた柔軟な運用が実現できます。

航空用アルミニウムで耐久性と軽量性を両立

レンズ鏡筒には、高強度かつ耐食性に優れた航空用アルミニウムを採用し、軽量でありながら高い耐久性を実現しています。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=42108)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PgLm1nmuABo ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cPlQEjK1Y3w ]



▼ 商品ページ

[ 焦点工房オンラインストア]

TTArtisan 50mm T2.1 Dual Bokeh(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002371)

TTArtisan 85mm T2.1 Dual Bokeh(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002372)

[ Amazon JP ]

TTArtisan 50mm T2.1 Dual Bokeh(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2XJDBYQ?th=1)

TTArtisan 85mm T2.1 Dual Bokeh(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2XJDV34?th=1)

[ 楽天 ]

TTArtisan 50mm T2.1 Dual Bokeh(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/tt-50t21-b/)

TTArtisan 85mm T2.1 Dual Bokeh(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/tt-85t21-b/)

[ ヤフーショッピング ]

TTArtisan 50mm T2.1 Dual Bokeh(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=TT-50T21#CentSrchFilter1)

TTArtisan 85mm T2.1 Dual Bokeh(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=TT-85T21#CentSrchFilter1)

About TTArtisan

TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO