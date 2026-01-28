【文部科学省主催 令和7年度 いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）「優秀賞」受賞】

株式会社biima

株式会社biima（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村恵彦）は、2026年1月20日（火）に行われた文部科学省が主催する、社会貢献活動の一環として実施した優れた取組を行っている企業・団体を表彰する「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」（以下、「いーたいけんアワード」）にて「優秀賞」を受賞しました。

「いーたいけんアワード」 のロゴ（左）、受賞式の様子（右）■ いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）とは

企業が自社の強みを活かし、積極的に教育CSR活動に参画することは、次世代を担う子供たちが「社会を生き抜く力」を身に付けることにつながり、また、企業の社会的評価の高まりや、新たな社会価値の創造が期待できます。

文部科学省では、青少年の体験活動の推進を図ることを目的として、「青少年の体験活動推進企業表彰」を実施し、企業が社会貢献活動の一環として実施した優れた取組を表彰します。

主催：文部科学省

『令和7年度 いーたいけんアワード』特設ウェブサイト

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01592.html

■受賞内容

優秀賞（令和7年度 いーたいけんアワード 中小企業部門）受賞

■受賞した取り組み内容

～「運動機会の減少」と「体験格差」を打破。社会を巻き込む「共創戦略」で、すべての子どもに運動機会を～

広瀬統一教授・前橋明教授（早稲田大学）と総合スポーツ教育プログラム共同開発。子どもの運動機会減少と体験格差の課題を解決するため、全国400教室に加えて、企業や自治体、プロスポーツチームとの「共創戦略」により、無料のスポーツイベントも全国で多数開催し、すべての子どもに運動機会を届ける取組。

【2023年4月～2025年11月までの無料体験・イベント提供実績】

回数 ：通算400回以上

参加人数：延べ6,000名以上の親子

開催場所：住宅展示場、レジャー施設、競馬場・競輪場、学校や幼保園等の共育施設、公園等

■株式会社biimaの設立背景

私たちbiimaは、「夢・学び・喜び・幸せ」である「Happiness」を、世界中の人に提供できるサービスを創り出すこと 「Create Your Happiness」 を、ミッションに掲げています。昨今、グローバル化や21世紀型教育が叫ばれ、教育業界でも大きなイノベーションが起こると言われ始めた2016年、私たちは創業しました。私たちbiimaの考える「21世紀型の教育コンテンツ」とは、今日の日本に足りないとされる「Diversity＝多様性」「Identity＝主体性」「Creativity＝創造性」を取り入れた教育と定義しています。子どもたちは、遊び（＝asobi）の中ではそれぞれの個性を尊重し、楽しく主体的に工夫しながらそれぞれの新しいasobiを作り出します。biimaの創り出すサービスが、世界中の人々に、様々なものを学ぶ機会・楽しむ機会・喜びを感じる機会を提供し、その機会によって、より豊かで幸せな人生を送れる人や家族をたくさん生み出したい。そんな想いで、biimaは、スタートいたしました。

■株式会社biimaの今後の展開

ビジョンである『世界中の人たちに、人生を豊かにする「asobiとmanabi」を』を実現させるために、幼少児を対象とした「biima sports（総合キッズスポーツスクール）」「biima school（総合スポーツ保育園）」という現在の主力サービスに加えて、「教育」を様々なコンテンツと組み合わせて、新しい市場を創出し、21世紀型の新しい教育やbiimaメソッドを全国に提供していきます。





■株式会社biimaが展開するサービス

・biima sports（ビーマ スポーツ）

広瀬統一教授・前橋明教授（早稲田大学）と共同開発した最新のスポーツ科学と21世紀型幼児教育学を融合する「総合キッズスポーツスクール」。39都道府県、全国400教室以上で展開中。さらにプロスポーツチームや教育機関、自治体と連携し、プログラムの提供や指導者の派遣、様々なスクールやイベントも開催。

https://biima.co.jp/sports/

・biima school（ビーマ スクール）

広瀬統一教授・前橋明教授（早稲田大学）と共同開発した総合スポーツプログラムに加え、音楽やアート、小学1年生レベルの国語/算数を教育する「21世紀型教育の総合スポーツ保育園」。2020年10月に港区芝浦に1園目となる芝浦アイランド校を開園。2024年3月に2園目となる吉祥寺校を開園。

https://biimaschool.jp/

・biima Dance（ビーマ ダンス）

「総合ダンス／チアダンス」×「基礎運動能力開発」×「クリエイティブ教育」を融合した21世紀型教育の総合キッズダンススクール。都内7エリアで開校中。

https://biimadance.jp/

・biima adventure（ビーマ アドベンチャー）

自然体験、職業体験、スポーツキャンプ、日帰り体験イベントなど、「非日常空間」で、普段子どもたちが体験できないような「asobi」と「manabi」の企画・コンテンツを提供。

https://www.biima-adventure.com/

・play SPOTo（プレイ スポット）

運動能力を高めることを目的に、早稲田大学広瀬教授とbiima sportsが共同開発。100通り以上のプログラムを家族や友達と楽しみながら遊ぶことができるスポーツトイ（運動玩具）。https://biima.co.jp/products/playspoto/

・biima business consulting（ビーマ ビジネス コンサルティング）

大手IT企業や大手金融企業、人材サービス企業など様々な領域の新規事業開発や、事業課題を解決するコンサルティングを展開するサービス。

https://biima.co.jp/consulting/

■実績

-2026年-

・文部科学省主催 令和7年度いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）「優秀賞（中小企業部門）」受賞

-2025年-

・東京都主催 令和7年度こどもスマイルムーブメント大賞「優秀賞（子供部門）」受賞

・株式会社日本経済新聞社主催 NIKKEI THE PITCH GROWTH2024-2025「西武信用金庫賞（東京Bブロック大会）」受賞

-2024年-

・パーソルキャリア株式会社主催 キャリアオーナーシップ経営AWARD 2024 最優秀賞（中堅・中小企業の部 マネジメントの変革部門）受賞

-2023年-

・IT協会主催 2023年度 カスタマーサポート表彰制度「奨励賞受賞」

・船井総合研究所主催グレートカンパニーアワード2023「顧客感動賞」受賞

-2022年-

・第4回日本サービス大賞「日本のサービスイノベーション 2022」の模範となるサービスイノベーションの最前線事例として選定

・スポーツ庁主催「Sport in Life Award」2021 企業部門 優秀賞受賞

-2021年-

・スポーツ庁 SPORTS TECH TOKYO共同開催「INNOVATION LEAGUE」2021 ソーシャル・インパクト賞ファイナリスト

-2020年-

・スポーツ庁が推進するプロジェクト「Sport in Life」参画事業として認定

・公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会が開催するニッポン新事業創出大賞のアントレプレナー部門「最優秀賞：独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長賞」を受賞

-2019年-

・「アシックス・アクセラレーター・プログラム」優秀賞受賞、共同プロジェクト「SPODEMiA!-スポデミア-」を2019年より開催

・公益財団法人 東京都中小企業振興公社より「革新的サービスの事業化支援事業～先進技術などを活用した新サービス事業モデルの創出～」に採択

・TSUTAYA及び蔦屋書店を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が手掛ける21世紀型教育の総合施設「T-KIDSシェアスクール」のフィジカル部門に採用

・東京都内でおすすめの幼児体操教室おすすめ人気ランキングにて１位獲得（2019年7月mybest調べ）

■会社概要

商号 ： 株式会社biima

代表者 ： 代表取締役 田村恵彦

所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目３２－１０ 南新宿SKビル 7F

設立 ： 2016年7月

事業内容 ：

・biima sportsの企画・運営

・biima schoolの企画・運営

・biima Danceの企画・運営

・biima adventureの企画・運営

・biima business consulting（新規事業開発や新サービスの立ち上げ支援）

・各種スクールの企画・運営

・ワークショップ、イベントの企画・運営

・知育玩具の企画・開発