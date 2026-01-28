朝起きたら枕から落ちていた…を解決する長～い枕ができました！「ずっと寝返りができる枕」を新発売！寝相が悪い方も″寝違え″づらい超ロング枕です。

株式会社エムールエムールプレミアム「ずっと寝返りができる枕」

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年1月27日より「エムールプレミアム ずっと寝返りができる枕」の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/so-prelongp

枕から"寝落ち"していませんか？

なぜ長～い枕がよいのでしょうか？

幅約95cmのロング設計

多くの枕は「頭を支える最小サイズ」で設計されているため、寝返りのたびに頭がずれてしまい、朝起きた時に枕から落ちてしまっていたり、独特な枕形状がかえって寝違えの原因になることも。本商品は 約95cmという超ロング設計 で、寝返りを打っても常に枕の上に頭があり、どこに頭を置いてもベストポジションを実現します。

＜睡眠時の寝返りの役割＞

寝返りの役割は、体温調節・寝姿勢リセット・覚醒抑制・体圧分散など

寝返りは、眠りを守るための無意識なメンテナンス

成人は一晩の睡眠中に約20回寝返りを打ち、体圧を分散しながら血流や体温を調節していると言われています。この自然な動きが寝姿勢を整え、痛みや違和感による中途覚醒を防ぐことで、深く安定した眠りを支えています。つまり寝返りは、無意識のうちに身体の負担を整え、深い眠りを保つために欠かせない動きなのです。

“寝返りのしやすさ”に着目してエムールが出した答えはこの形

寝返りしてもベストポジション！超ロング設計

寝返りしてもベストポジション！

枕の幅は約95cm。大きく寝返りをしても枕が頭部をしっかりサポート。頸椎ラインを一定に保ちながら寝返りが可能です。

枕のベストポジションは、頸椎ラインが自然に保たれる位置

寝返りしても頸椎ラインはキープ！

理想的な枕のポジションとは、首の骨（頸椎）がゆるやかなカーブを描き、立っているときに近い自然な状態を保てることです。頭だけを点で支えるのではなく、首から後頭部までを面で支えることで、寝返りをしても頸椎ラインが崩れにくくなり、首や肩への負担を軽減します。

本商品は、一般的なシングルサイズのマットレスとほぼ同じ幅の超ロング設計。寝返りをしても頭の下に常に枕がある「支えの継続感」が入眠時の不安をやさしく和らげ、枕からの落下することによる起床時の寝違えや首肩の痛みの予防が期待できます。

低反発／高反発の2層構造+高さ調節シート

やわらか×しっかりの両立

上層にはやさしくフィットする低反発素材、下層にはしっかり支える高反発素材を採用した二層構造。包み込まれるような寝心地と安定した支持力のバランスで、頭や首への負担を軽減します。

さらに、厚み約1cmと2cmの高さ調節用シートを2枚付属。シートを出し入れするだけで、体格や寝姿勢に合わせた高さ調節が簡単に行えます。

ふたこぶ形状で選べる高さ

高さを選べるふたこぶ形状

上下の向きを変えるだけで首のカーブが浅めのものと深めのものが選べます。気分や寝姿勢、

骨格に合わせて選択できます。首や肩はその日の緊張状態によって、枕の高さを感じやすい部位のため、気軽に高さを調整できることは大きなメリットです。

ふんわり生地のプレミアムニット

おもわず頬ずりしたくなる肌触り

肌に触れる表面はふんわりやわらかな膨れニット生地。側面には幾何学模様をあしらったニット生地を採用し、バイカラーのデザインが寝室にさりげない上質感とアクセントを添えます。また、カバーは底面のファスナーで取り外して洗濯が可能。毎日心地よく清潔にお使いいただけます。

さらに！専用カバーを付けました

伸縮性のある封筒式の専用カバー付き

枕を清潔に長く使っていただきたいので、封筒式の専用カバーを付けました。伸縮性があるので長い枕でも楽々付け外しができます。ご自宅でお洗濯できますので、清潔にお使いいただけます。

枕の正解は、これだったかもしれない

寝返りのたびに頭の位置を気にする必要は、もうありません。超ロング設計の本商品は、多くの一般的な枕とは一線を画す“睡眠そのものを見直す”ための改革モデルです。エムールは、毎晩の眠りのお供に超ロング枕を提案します。

エムールプレミアム「ずっと寝返りができる枕」詳細を見る :https://emoor.jp/products/so-prelongp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/204_1_106b89ded460eec76f04e3c8c2c67df6.jpg?v=202601281021 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

