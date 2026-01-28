映画「日々、日和」完成披露試写会を実施しました。
LGBTに関する、研修、コンサルティングおよびマーケティングを行う株式会社アウト・ジャパン（代表取締役社長：屋成和昭）は、2026年1月14日、文京区シビック小ホールにて初プロデュース映画「日々、日和」の完成披露試写会を実施しました。
当日は監督のなかやまえりかさん、プロデューサーのムラタマリエさん、主演の松原怜香さんをはじめ
出演してくださった、齊藤あきらさん、中島舞香さん、釜口恵太さん、相馬有紀実さん、深谷康平さん、橘星音さん、柿内慧太さん、スタッフの方々も参加して頂き舞台挨拶をしてくださりました。
当日の様子をまとめた映像はこちらから :
https://youtu.be/mlafjk9-Yr0
■日々、日和 あらすじ
勤務先のコールセンター部門で働く浅野日和と同僚たち。
穏やかな日々を過ごしていた日和だが、上司の何気ない一言をきっかけに、平穏な日常が崩れてしまう。
それぞれが当たり前だと信じてきた価値観や言葉たちが、揺れ始める。
短編映画『Veils』（2021）、『カゾクノキョリ』（2023）スピンオフ作品。
日々、日和オフイシャルサイト(https://necramicrock.com/hiyori/#header)
PRIDE JAPAN(https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/)（LGBTニュース・コラムサイト）にてレビュー(https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/review/movie/22.html)を公開しております。
■オンライン上映会を実施します。
2月18日にオンラインで上映会を実施します。
参加希望の方はこちら(https://www.outjapan.co.jp/event/2026/2163.html)から詳細を確認してお申し込みください。
多数の場合は抽選させて頂きます。
■社内上映会などのご希望は随時受け付けております。
社内勉強会や研修などでの映画の使用、映画鑑賞後にトークセッションなどを実施するイベントなどは随時受け付けております。内容、時間などは幅広くアレンジできますのでご相談ください。
◎LGBT-Allyプロジェクト(2026年度)説明会を実施しました。
◆LGBT-Allyプロジェクトとは
「We are Here!! We are Ally!!」をテーマにひとりでも多くのアライを増やすことを目指すアウト・ジャパンとアライ企業との共同プロジェクトです。
各地のPRIDEイベントなどに参加し、ブースにてアライ企業の取組を紹介しています。
また協賛企業の方々とパレードへの参加やオンラインイベントを行っております。
（2025年は過去最高の57社に参加頂きました。）
詳細が聞きたい方、説明会の動画の視聴希望の方はinfo@outjapan.co.jp までメールでお問い合わせください。
LGBT-Allyプロジェクト特設ぺージ
各社のLGBT施策が紹介されています。
https://www.outjapan.co.jp/service/ally_project/
2026年もLGBT-Allyプロジェクト特設ページへの掲載とオンラインイベントへ参加ができる基本プランと各地プライドイベントへのパネル展示のオプション企画があります。
◆昨年のLGBT-Allyプロジェクトの活動
3月下旬：LGBT‐Allyプロジェクト2025特設サイトオープン
4月22日、23日：オープニングイベント（オンライン収録）
5月9日：オープニングイベント（収録＆交流会）＠味の素さん本社
5月17日：名古屋レインボープライド出展＆パレード参加
6月8日：IN渋谷（東京レインボープライド沿道応援、パレード説明会、交流会）
7月10日：「ブリッジ・ラウンドテーブル - 学生と企業の意見交換会」関西学院大学 澤田ゼミの学生さんとオンラインイベント
8月1日：LGBT‐Allyプロジェクト映画祭＠ポレポレ東中野
8月2日：LGBT‐Allyプロジェクト映画祭＠オンライン
10月11日、12日：レインボーフェスタ（大阪）出展＆パレード参加
11月1日、2日：九州レインボープライド 出展＆パレード参加
12月：情報交換会（交流会）大阪：12月4日、東京：12月15日
12月：エンディングイベント
さまざまなイベントのダイジェスト動画はこちら
https://youtu.be/jx-IMgL4YiY
◆昨年実施したオープニングイベント（各社の取り組みを紹介するイベント）について
・オープニングイベント
各社のLGBTに関しての社内施策などをお話頂きました。
こちらからご覧ください
https://youtu.be/F1q0sZc0pek
・各地のプライドイベントへの参加やパレードの沿道から応援、パレードへの参加
名古屋、大阪、福岡ではブース出展、パレードへの参加
東京プライドにあわせて渋谷キャストでイベントの開催、パレードの沿道応援などさまざまなプライドイベントへ参加しました。
・企業同士の情報交換会（交流会の実施）
LGBT施策に関して、担当者の方々のみなさんが交流して情報交換などができる機会を対面形式で東京、大阪で年間3回、オンラインでは6回実施しました。