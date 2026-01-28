【鹿児島県十島村】海でつながるトカラ列島応援マーケット「秘境に恋する　FUN(ハート)TOKARA」2月7日開催！

十島村役場

【鹿児島県十島村】海でつながるトカラ応援マーケット「秘境に恋する FUN(ハート)TOKARA」2月7日開催！

鹿児島県十島村(http://www.tokara.jp/)（鹿児島県鹿児島市泉町14番15号、村長：久保源一郎）では、トカラ列島の特産品の販売を行うイベント、「海でつながるトカラ応援マーケット「秘境に恋する FUN(ハート)TOKARA」(http://www.tokara.jp/2026/01/27/27326/)を2月7日（土）に開催します。

「FUN(ハート)TOKARA」は、十島村（トカラ列島）を応援する「ファンづくり（仲間づくり）」を目的としたマーケットイベントです。

単なる特産品販売にとどまらず、トーク・音楽・展示・メディア連携を通して、“トカラと関わり続ける関係人口・応援者”を育てる場を目指しています。

トカラ列島のほか、鹿児島県内の５つの離島が集まり、ともにイベントを盛り上げることで、トカラ列島で昨年発生した群発地震からの復興をアピールします。

イベントの最新情報については、Instagram「@FUNTOKARA」(https://www.instagram.com/funtokara?igsh=MWt1eWtjODRzNjR2cQ==)をご覧ください。

イベント詳細

日時

2026年2月7日土曜日

10:00開始・18:00終了

場所

よかど鹿児島 鹿児島銀行本店ビル１Ｆ ［アクセス］(https://yocado-kagoshima.jp/access/)

（鹿児島県鹿児島市金生町6-6）

マーケット出店者

甑島／山下商店甑島本店(https://shop.island-ecs.jp/)

硫黄島／株式会社いおう

種子島／うずえ屋(https://www.uzueya.com/)・のっちーよ種子島(https://nocchiyo.com/)

屋久島／SANROKU(https://www.pukarido.com/sanroku)・屋久島八万寿茶園(https://hachimanjyu.com/)

喜界島／HOWBE(https://howbe.jp/)

トカラ／チームトカラ 多数

音楽パフォーマンス- 宝島スチールパン- 甑島ごったん- 硫黄島みしまジャンベ

トークイベント- トカラのルーキーズ（３名の移住者たちがみた島の暮らしと挑戦の本音）- 山海留学のそこんところ教えて（諏訪之瀬島に留学したご家族との中継）- 島を訪ねてシェフが行く（山形屋・ルドーム総料理長・鹿島シェフとトカラPR大使・田上真澄さんトークセッション）

司会：トカラＰＲ大使 田上真澄さん（フリーリポーター）

◎トカラ特別チョコレートギフト等あり

体験・ワークショップ

ステンシルアート

スチールパン演奏体験 他

主催・後援

主催：十島村、後援：鹿児島県鹿児島地域振興局

協力

協力：一般社団法人宝島、株式会社トカラnanairo、東シナ海の小さな島ブランド株式会社

トカラ列島・十島村について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D2r9tC1GYjI ]

十島村公式ホームページ(http://www.tokara.jp/tourism/)

十島村（としまむら）は、九州の南、屋久島・種子島と奄美大島との間に浮かぶ12の島々(※)「トカラ列島」を所管する地方自治体で、7つの有人島におよそ700人弱の島民が暮らしています。世界文化遺産の「仮面神ボゼ」に代表される独自の文化と、トカラブルーと称される美しい海や活発に噴煙を上げる火山、島ごとに湧き出る温泉などの大自然に恵まれた南北160kmに渡る列島で、「日本で最も長い村」とも言われています。

主なアクセスは、鹿児島港から月曜日・金曜日の午後11時に出港、奄美大島の名瀬港から水曜日・日曜日の午前2時に出港する「フェリーとしま２」ですが、令和4年9月からは鹿児島空港と諏訪之瀬島との間でセスナ機による航空路線も就航しました。（※令和7年9月現在、運休となっています）

（※）口之島（くちのしま）・中之島（なかのしま）・諏訪之瀬島（すわのせじま）・平島（たいらじま）・悪石島（あくせきじま）・小宝島（こだからじま）・宝島（たからじま）の7つの有人島と、臥蛇島（がじゃじま）・小臥蛇島（こがじゃじま）・小島（こじま）・横当島（よこあてじま）・上之根島（かみのねじま）の5つの無人島