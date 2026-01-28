ネットスーパーと来店宅配の混載配送システム「DeLink」をリリース！

株式会社ルーフィ

店舗で購入した商品を当日配送する来店宅配型サービスの受付システム「手ぶら便(https://youtu.be/3R0yW8j3LqQ)」を提供している株式会社ルーフィ(https://www.lufi.co.jp/)(代表取締役社長：渡邊泰章、本社：東京都中央区)は、小売業が展開するネットスーパーの受注システムとAPI連携を行い、ドライバー向け運行アプリ「ハコログGO(https://www.lufi.co.jp/news/n-912/)」に配送情報を一元化することで、ネットスーパーの荷物と近隣店舗を含む来店宅配の荷物を混載して配送するネットワークシステム「DeLink(https://www.lufi.co.jp/service/lastonemile/)」をリリースしました。

- 小売業のラストワンマイル課題

近年、「ネットスーパー」は当日にならないと注文件数が確定しないため需要の波動が大きく、積載率を高めにくいという課題を抱えています。また配送件数が少ない店舗では物流コストが割高になる傾向があります。

一方、店舗で購入された商品をそのままお客様のご自宅へ当日配送する「来店宅配」は受付システムが分離されているため、ネットスーパーと来店宅配の混載配送が困難であるほか、配送業者側でのアナログ対応が発生し、効率的な配送が行いにくいという課題がありました。

- ネットスーパーと来店宅配の混載、そして単店配送からエリア配送への転換

そこで当社は、来店宅配の受付システム「手ぶら便(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=23)」と、小売業様が展開するネットスーパーの配送情報を、ドライバー用運行アプリ「ハコログGO」に一元化しました。

受注件数が少ない場合でも近隣店舗の来店宅配の受付情報を含めてエリア全体の配送件数を集約することで、「需要の波動吸収と配送件数の拡大による物流効率の改善」を実現しました。

これにより、単店舗ごとに物流費を負担するのではなく、様々な企業様も含めてエリア全体でコストをシェアする仕組みが可能となり、ラストワンマイルにおける構造的な課題解消に貢献します。

- 便利で安全なTMS（輸配送管理システム）へ

「ハコログGO」では、ネットスーパーおよび来店宅配の配送情報に基づき、自動ルーティングを行い、近隣店舗への集荷も含めた最適な配送ルートをアプリ上に表示します。これにより、従来必要であった配送コースの作成や各ドライバー本人による配送ルート組みなどの配車業務の負担を削減し、ドライバーは配送業務に専念することができます。また、「手ぶら便」と同様に、個人情報を含む配達帳票を用紙で出力しない仕組みのため帳票紛失などのリスクを防止できる安心・安全な運用を実現します。

- 今後の展開本トータルネットワーク「DeLink(https://www.lufi.co.jp/service/lastonemile/)」はイオン九州株式会社様にて初導入されており、今後は全国への展開を予定しています。

【ルーフィの概要】

商 号： 株式会社ルーフィ

事 業 内 容： 配送事業（企業間配送及び宅配）、システム事業

設 立 日： 1996年4月9日

本社所在地： 東京都中央区京橋1丁目4番10号 大野屋京橋ビル 4階

代 表 者： 代表取締役社長 渡邊泰章

