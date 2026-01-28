【経営者・マーケ責任者向け】テクロ、株式会社O: 社主催のカンファレンス「日本一シビアな、数字で語る業績向上サミット」に登壇

テクロ株式会社

BtoB企業のリード獲得や商談化をデータドリブンで支援するテクロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：天野 央登、以下当社）が、1/28（水）、1/29（木）に開催予定である株式会社O: （所在地：東京都中野区、代表取締役社長：谷本潤哉）が主催するカンファレンス「日本一シビアな、数字で語る業績向上サミット」(https://conf.coteam.jp/2026-01/?utm_source=techro)に登壇いたします。

本カンファレンスは2日間にわたって開催され、全15社が登壇。当社は1/29（木）12時20分より、「【商談数3倍】ユーザー・インサイトマーケティングでROIを最大化するコツ！」というテーマで代表取締役の天野が登壇いたします。

カンファレンス概要

組織の存続を左右する「業績向上」に焦点を当て、人事が描く評価・目標精度と現場が追う営業利益・KPIを数値という共通言語で同期させるカンファレンス。

業界トップの専門家・経営者・実務家が個人の行動を確実な増益インパクトへ直結させるための、シビアかつ実践的なマネジメント論・業績向上ノウハウを公開します。

テクロ登壇セッション- テーマ：【商談数3倍】ユーザー・インサイトマーケティングでROIを最大化するコツ！- 日時：1月29日（木）12 : 20 ~ 12 : 50- 登壇者：テクロ株式会社 代表取締役 天野 央登

売上を伸ばす手法として、コンテンツを使って自社商材・サービスに興味のある顧客を「検知」し、最短90日で商談を創出する「ユーザー・インサイトマーケティング術」を解説します。

詳細・お申し込みの流れ

ウェビナーに申し込む（無料） :https://conf.coteam.jp/2026-01/?utm_source=techro[表: https://prtimes.jp/data/corp/60080/table/24_1_a5ba4a847980f8cfae753add9352a660.jpg?v=202601281021 ]ウェビナーに申し込む（無料） :https://conf.coteam.jp/2026-01/?utm_source=techro

当社の登壇者について

天野 央登（あまの ひさと）

テクロ株式会社 代表取締役

テクロ株式会社CEO。シンガポール国立大学、インド工科大学留学でデータサイエンスを学び、大学2年生時に起業。留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用し、事業売却。

その後はコンテンツマーケティングの知見を活かして、BtoBマーケティングの顧問事業を開始。BtoBマーケティングを中心にSEO・MAツールに詳しい。

テクロ株式会社について

【マーケティングを通してBtoB企業の価値や魅力を伝える会社です】

テクロ株式会社は、オンライン経由の問い合わせや商談を増やしたいBtoB企業様向けのWebマーケティング支援サービスを提供しています。 MVVに「モノづくりからコトづくりへ」を掲げ、「マーケティングでお客さまの商品・サービスの価値・体験を伝えたい」という気持ちで支援に取り組んでいます。

また勘や経験ではなく、100社以上の支援実績・データを基に戦略や施策を決めるデータドリブンを信念とし、オウンドメディアやMA/SFA導入、LLMO/AIO対策支援など、マーケティングから営業まで幅広くご支援しています。

お問い合わせはこちら :https://techro.co.jp/contact/

マーケティングや生成AI検索を通したBtoB企業への貢献について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

会社概要・問い合わせ先

- 社名：テクロ株式会社- 代表者：代表取締役 天野央登- 所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月：2016年10月- 事業内容：BtoBマーケティング支援（オウンドメディア支援、MA/SFA導入運用支援、eラーニングサービスを通したBtoBマーケティング人材育成）- 公式サイト：https://techro.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

テクロ株式会社 広報担当：森木

メールアドレス：marketing@techro.co.jp