2026 年1 月、Capel Group（ケイプル・グループ）発足

株式会社Eat Creative

英国・中東・アジア・オーストラリアを拠点とする創業者主導の独立系エージェンシーのグロー

バルネットワーク、「Capel Group（ケイプル・グループ）（香港セントラル）」が2026 年1 月

12 日発足したことをお知らせいたします。 日本と香港でアジアをつなぐクリエイティブエー

ジェンシー、株式会社Eat Creative、も日本のエージェンシーとして初参画しました。

Capel Group は、創業者主導の独立系エージェンシーを結集したグローバルネットワークであ

り、複雑化・分散化が進む市場環境において、マーケティング、コミュニケーション、デザイ

ンの在り方を再定義することを目的にしています。英国・中東・アジア・オーストラリアを拠

点とする専門性の高いエージェンシーが連携し、各地域に根ざした知見と世界規模のネットワ

ークを融合させた戦略的支援を提供します。

創業者が直接関与する体制により、柔軟で本質的、かつ長期的なパートナーシップを築ける点

も大きな特長です。さらに、業界トップクラスの知見を結集するケイプル・コンサルタンシー

や、人材育成を担うケイプル アカデミーを通じて、クライアント価値の最大化と次世代の成長

を同時に推進していきます。

ケイプル・グループ会長、ジョナサン・カミングスは次のように述べています。

「市場には、独立系エージェンシーの情熱と専門性を、グローバルネットワークの戦略的リー

チと深みと融合させた、先見性のあるモデルが求められています」

「私たちの掲げる『Collective Advantage. Unlocked.（集合的優位性）』は、情熱と個の洞察

が結びつき、クライアントに変革と説得力あるソリューションをもたらす未来の到来を告げる

ものです。比類なき専門性と、実証された価値創出の実績を持つエージェンシーを厳選し、さ

らに業界をリードする開発モデルへと進化していく基盤を備えることで、Capel Group はこの

業界において先駆的な役割を担っていきます。」

ケイプル・グループは、業界に共通する課題を克服するため、明確な思想と構造のもとで運営

し、

クライアントにとっては、安定した創業者主導のシニアチームと、活気ある各エージェンシー

のカルチャーに直接アクセスできることが大きな価値となります。プロジェクト全体を通じて

一貫した高品質なサービスを提供するとともに、単一のグローバル窓口を通じて、ブランド戦

略、デジタルマーケティング、コーポレートコミュニケーション、エクスペリエンスデザイン

までを網羅する専門的なケイパビリティを提供します。これらは、ケイプル・コンサルタンシ

ーの戦略的知見によって、さらに強化されます。

人材育成は、各独立系エージェンシーの起業家精神とカルチャーを尊重しながら、成長できる

活気ある環境が用意されています。グローバルクライアントへの関与機会やキャリア開発の可

能性に加え、ケイプル・アカデミーを通じた体系的な人材育成により、持続的な成長をグルー

プ各社に支援します。

日本市場におけるケイプル・グループの意義

このケイプル・グループに、日本からEat Creative が初の加盟メンバーとして参画することは、

日本市場にとっても大きな意義を持ちます。高度な品質意識や繊細なブランド構築、長期的な

信頼関係を重視する日本のマーケティングは、独自性が高く、その価値や強みが十分に翻訳さ

れないまま海外展開されるケースも少なくありません。

Eat Creative の共同創業者である中條 あや子は次のように述べています。

「Eat はこれまで、異文化間の現実的な戦略とソリューションの開発に常に注力し、国内外のブ

ランドの成長を支援してきました。その知見がケイプル・グループのグローバルネットワーク

と結びつくことで、日本企業にとっては世界基準の視点を取り込みながら自国の強みを正しく

発信できる環境が整い、海外ブランドにとっては日本市場に深く根差した、実効性の高い参

入・成長戦略が可能になります。日本市場を単なる一地域としてではなく、グローバル戦略を

進化させる重要な拠点として位置づけ、日本と世界を双方向につなぐ新たな価値創出をもたら

す存在となります。」

Capel Group（ケイプル・グループ）について

Capel Group は、独立したマーケティング、コミュニケーション、デザインエージェンシーの

グローバルな集合体です。2026 年に設立された当グループは、英国、中東、アジア、オースト

ラリアに拠点を置く創業者主導の独立系エージェンシーを、財務的に連携したモデルのもとで

結集しています。市場で唯一無二の特徴として、Capel Group は高度な戦略的助言を提供する

中央専門コンサルティング部門と、専任の学習・開発拠点であるCapel アカデミーを擁してい

ます。独立系エージェンシーの起業家精神、深い専門性、安定した人材基盤に、グローバルネ

ットワークによる戦略的連携、地理的規模、投資力を融合したサービスを提供します。詳細は

http://www.capel-group.com をご覧ください。

2026年1月12日設立時の参画エージェンシー：

- Keane - https://thisiskeane.com/ - バーミンガム (UK) ・ドバイ- ホスピタリティ コンサルタンシー & クリエイティブスタジオ- LCC Group - https://www.lccgroup.com.au/ - ブリスベン- ブランド & マーケティングエージェンシー- Thirty30 - https://www.thirty30creative.com/ - 香港- クリエイティブエージェンシー- Eat Creative - https://eatcreative.jp/ - 東京・香港- ブランドデザイン & コミュニケーション エージェンシー- Carbon - https://carbonmoves.com/- ロンドン・香港・シンガポール・北京- クリエイティブ エージェンシー- Paradigm Consulting - https://www.paradigmconsultingasia.com/ - ロンドン・香港- コミュニケーション コンサルタンシー

専門コンサルティング会社に加え：

- Reputation Works - https://reputationworks.co/- Extal Consulting - https://extalconsulting.com/

メディアからのお問合せ先：

Benny Zhu

Email: media@capel-group.com

Lauren Hui of Paradigm Consulting

Email: lauren.hui@paradigmconsulting.com.hk

中條 あや子

Email: info@eatcreative.jp

株式会社Eat creative