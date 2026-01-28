【Featuringトレンドレポート】戦略・選定・成果を「データ」で一貫支援！2026年インフルエンサーマーケティング戦略ガイドを無料公開

株式会社Featuring Japan

株式会社Featuring Japan（本社：東京都港区、代表：張智薫）は、インフルエンサーマーケティングにおける一連のプロセスを支援するため、ソーシャルメディアのデータに基づきFeaturing AIが分析・作成した「2026年 インフルエンサーマーケティング戦略ガイド＆実践ガイド」を無料公開しました。

インフルエンサーマーケティングの成功には、戦略策定から適切なインフルエンサー選定、そして実施後の成果測定まで、データに基づく客観的な判断が不可欠です。しかし、「どのインフルエンサーを選ぶべきか」「一般的なPR投稿の相場はどの程度か」「プロモーション効果はあったのか」など、これらのプロセスを客観的に実施することは依然として難しい課題となっています。

このような課題を抱えるメーカーやマーケティング代理店の担当者様が施策の判断軸を持てるよう、本ガイドでは、アジア最大級の1,800万人以上のSNSアカウントデータと4億件以上のコンテンツデータを分析した実用的なインサイトを提供します。

■ ガイドの主な構成と提供内容

資料をダウンロード :https://feat.link/VCSRD

本ガイド資料があれば、これまで難しかったインフルエンサーマーケティングの全過程をデータに基づいて実施可能になります。

01. 2026年 年間戦略＜プラットフォーム別特徴と戦略＞

Instagram、YouTube、X（旧Twitter）、TikTokの各プラットフォームにおけるオーディエンス傾向、設定すべきKPI、施策実施時の注意点などを解説

02. データに基づいたインフルエンサー選定基準

成長性の高いインフルエンサーをデータから特定し、費用対効果の高いマイクロインフルエンサーを発掘・活用するための基準を詳述



03. インフルエンサー費用および契約について

プラットフォーム別インフルエンサーの相場や契約に関する情報も網羅

04. 成果測定について

プラットフォーム別の平均再生数および平均CPV、さらにPR投稿の平均CPVなどの統計データを公開

資料のダウンロード :https://feat.link/VCSRD

■ Featuringについて

Featuringは、データに基づいたインフルエンサー選定および戦略設計を通じて、日本国内に留まらず、北米・ヨーロッパ市場を対象としたインフルエンサーマーケティング施策を実行・支援しています。

当社独自のAIエンジンを通じて、アジア最大規模となる1,800万人以上のインフルエンサーアカウントデータおよび4億件以上のSNSコンテンツデータをリアルタイムに収集・分析・数値化しています。これにより、成果測定が困難とされてきたインフルエンサーマーケティングをデータ化し、企業のマーケティングにおける意思決定を強力に支援します。

サービス紹介動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D6UefP7-5dE ]トライアルの申し込み :https://feat.link/CGGZM

■ 会社概要

・ 会社名：株式会社Featuring Japan

・ 代表者：張智薫

・ 設立日：2025年10月

・ 所有地：東京都港区虎ノ門1－17－1

虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

・ URL：https://jp.featuring.co/(https://jp.featuring.co/)