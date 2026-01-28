アルプス システム インテグレーション株式会社と業務提携

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証グロース3927、以下、当社）は、Webフィルタリングサービス国内大手のアルプス システム インテグレーション株式会社(本社：東京都大田区、代表取締役社長：金子 央、以下、ALSI（アルシー）)と業務提携しました。

当社は、当社のクラウド型PCログ管理ツール『Eye“247” Work Smart Cloud』において、ALSIが提供する高精度なWebフィルタリングデータベースを活用した新機能を2026年1月下旬より順次実装します。

■背景と目的

FuvaBrainとALSIが業務提携

昨今、生成AIの普及や業務のデジタル化、慢性的な人材不足に伴い、従業員一人あたりのWebサイト閲覧量・操作量は増加傾向にあります。 従来のログ管理ツールでは、「膨大なURLログからリスクを特定するのに多大な時間がかかる」という管理職や情報システム担当者の負担が大きな課題となっていました。

そこで、セキュリティおよびデジタルソリューションの分野で豊富な導入実績と高度な知見を持つALSIと連携。国内大手携帯キャリア3社にも採用されているALSIの『Webフィルタリングデータベース』を『Eye“247” Work Smart Cloud』に活用しました。これにより、URLを自動でカテゴリ分類し、危険サイトや業務外サイトの絞り込みを瞬時に行える「分かりやすく、安全な管理体制」を実現します。

■ALSIおよび Webフィルタリングデータベース とは

Webフィルタリングデータベースを活用したEye“247” Work Smart Cloud

ALSIは、国内ネットワークセキュリティソフトウェア市場においてシェアNo.1※の実績を持ち、そのWebフィルタリングデータベースは、企業、官公庁、教育機関などに多く導入されているほか、国内大手携帯キャリア3社のフィルタリングサービスに採用されています。様々なソリューションに搭載されるWebフィルタリングデータベースは、安心・安全なインターネット環境の構築を強力に支援します。

※出典：IDC Japan, 2025年「国内情報セキュリティ製品市場シェア、2024 年：セキュリティプラットフォーマーの伸長」（JPJ52159425）

■ Eye“247” Work Smart Cloud について

Eye“247” Work Smart Cloudは、当社が提供するクラウド型のPCログ管理ツールです。

PCの作業情報やスケジュールから「働き方の可視化」を実現するクラウド型ログ管理ツールです。業務労務管理・情報漏洩対策・IT資産管理をワンストップで提供し、テレワークやオフィス勤務を問わず生産性向上を支援します。

https://www.eye247wsc.jp/

https://www.fuva-brain.co.jp/wsc_contact/

■会社概要

【アルプス システム インテグレーション株式会社 会社概要】

会社名：アルプス システム インテグレーション株式会社

代表：代表取締役社長 金子 央

本社：〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町1-7

URL：https://www.alsi.co.jp/

設立：1990年4月2日

資本金：2億50万円

事業内容： システム受託開発、保守運用、データ活用・分析、インフラ構築、業務改善、サイバーセキュリティ対策、ファームウェア開発、AI・IoTソリューションなどの提供

【株式会社フーバーブレイン 会社概要】

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/

設立：2001年5月8日

資本金：796百万円（2025年3月31日現在）（東京証券取引所グロース市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）