累計1万件以上を分析！売れる機能性表示食品の特徴は？成功と失敗の分岐点は？【無料レポート】

機能性表示食品市場は年々拡大を続け、参入企業・商品数は増加しています。一方で、「思うように売れない」といった悩みを抱える事業者も増えています。

今回、機能性表示食品ビジネスに関わる事業者向けに、人気商品の特徴や「売れる商品」と「売れない商品」の違いなどについてまとめた無料レポートを公開しました。

＜無料レポート内容＞

・機能性表示食品の人気成分TOP20

・機能性表示食品の人気効果TOP20

・機能性表示食品のヒット商品事例

・Amazon、楽天でランキング上位の商品の特徴

・売れている商品と売れていない商品の違い

・「届出が通るだけ」と「売れる」の分かれ目は？

無料レポートの制作にあたって

無料タウンロードはこちら :https://yakujihou-marketing.net/sukinousei

今回の無料レポートを制作するにあたって、機能性表示食品の届出データや成功事例、ECモールのランキングデータなどを集め、できるだけ事実に基づくデータから分析を行いました。

機能性表示食品の届出数は累計1万件を超え、多くの事例が出てきています。

これから機能性表示食品ビジネスに取り組む方の参考になる情報をお伝えします。

機能性表示食品の届出数と現状

機能性表示食品の届出数は、紅麹事件を境に制度が厳格化され、減少していたものの、再び増加してきています。

また機能性表示食品の市場規模は拡大傾向で、健康食品市場で見逃せない存在となっています。

なぜ「売れている商品」と「売れていない商品」に差が生まれるのか？

「届出が通る商品」と「売れる商品」は同じではありません。

制度的に正しい商品であっても設計を誤ると消費者に選んでもらうことはできません。

商品の内容だけでなく、製造後の販売方法まで考えて商品を設計する必要があります。

本レポートでは、データや事例をもとに商品の傾向を横断的に分析し、「どこで成功と失敗が分かれるのか」をまとめています。

＜こんな方におすすめ＞

・食品メーカーに勤務している方

・健康食品・サプリメントメーカーに勤務している方

・健康食品OEM会社に勤務している方

・健康食品のマーケティング担当者

・Web制作会社・広告代理店

など健康ビジネスに関わる方におすすめです。

「薬事法マーケティングの教科書」について

URL：https://yakujihou-marketing.net/

薬事法マーケティングの教科書は、化粧品・健康食品・サプリメント・美容健康器具などを扱う企業がかかわる法律（薬機法・景品表示法など）を学べるサイトです。

法律の解説や違反事例の紹介、対策などについて最新の情報も収集し、発信しています。

薬機法のOK/NG表現集や機能性表示食品レポートなど、様々なレポートの無料プレゼントを行っています。

