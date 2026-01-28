伊豆長岡温泉 すみよし館　老舗旅館再生プロジェクトの一区切り

株式会社雲匯海

株式会社雲匯海（うんわいかい、本社：東京都千代田区、東京都知事登録旅行業第3-8469号、代表取締役：李 花冉／北野 忠政、以下「雲匯海」）が推進する、静岡県伊豆の国市・伊豆長岡古奈温泉に所在する老舗旅館「伊豆長岡温泉 すみよし館」（以下「すみよし館」）の再生プロジェクトにおいて、試験営業（プレオープン）期間の終了に伴い、同施設における運営を2026年1月をもって中止いたしましたので、お知らせいたします。

運営中止について

雲匯海では、試験営業期間を通じて、施設の特性、および今後の展開可能性等を総合的に勘案した結果、当初予定していた2026年1月からの正式開業（グランドオープン）への移行は行わず、試験営業期間の終了をもって、すみよし館の運営を中止する判断に至りました。試験営業期間中には、地域内外より多くのお客様ならびに関係者の皆様にご来館を賜り、多くの示唆と学びを得る機会となりました。

現在、すみよし館に係る各種整理および必要な対応を関係各所と調整のうえ進めております。施設運営に関連する手続き等については、確認を行いながら順次対応を進めており、全体の整理が円滑に進むよう取り組んでおります。今後の再生および活用に関する協議や取り決めに関与し、当該施設を巡る関係事項について対応を行ってまいります。

再生への考え

本プロジェクトを通じ、雲匯海の宿泊事業本部においては、宿泊施設の運営および再生に関する実務の遂行、運営体制の構築、ならびに旅行事業本部と連動した販売・運用面での取り組み等について、事業運営上の成果を整理してまいりました。当該施設が有する内部構成や前提条件と、想定する運営手法との関係についても整理を行い、事業としての判断に反映しております。

雲匯海としては、再生というテーマを引き続き重要な位置づけとして捉えており、今後においても、再生という取り組みに対して、状況や条件に応じた形で関与を継続してまいります。地域資源の有効活用や持続的な地域活性の推進と軌を一にするものであり、本件において整理された事項についても、今後の再生に関わる取り組みの中で活用してまいります。

御礼

本プロジェクトの試験営業期間中にご利用いただいたお客様をはじめ、伊豆長岡古奈温泉を中心とする地域の皆様、ならびに関係各所の皆様から賜りましたご理解とご協力に、心より御礼申し上げます。

雲匯海では、今後も事業活動を通じて地域との関わりを大切にしながら、社会的意義のある取り組みを継続してまいります。

