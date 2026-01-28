【阪急うめだ本店】いよいよバレンタインも最大の盛り上がりに！後半は会場で楽しむチョコスイーツが充実します！＜後半編＞

株式会社阪急阪神百貨店※会場マップのイメージ

タイトル：「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine?utm_source=PRTIMES&utm_content=valentinegreenage)

期間：1月21日（水）（※開催中）～2月14日（土）

場所：＜メイン会場＞阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 催場(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine/9f_3.html)・祝祭広場(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine/9f_2.html)

【前半】1月21日（水）～29日（木）※1月29日（木）は午後3時終了

【後半】1月30日（金）～2月14日（土）※2月14日（土）は午後7時終了

＜各階＞地下2階・地下1階・1階・2階・3階・4階・5階・7階・8階・10階・11階・12階、阪急メンズ大阪、オンラインストア(https://web.hh-online.jp/hankyu-food/special.html?fkey=fdvt&utm_source=hqhontenhpa&utm_medium=storemedia&utm_campaign=fdvt&_gl=1*9dqusm*_gcl_au*OTg0NzUzMzc0LjE3NjY0NjYyMDY.&_bdsid=3mOqnZ.oAO~KKu.1769408842876.1769408889&_bd_prev_page=https%3A%2F%2Fwebsite.hankyu-dept.co.jp%2Fhonten%2Fh%2Fvalentine%2F%3Farea_topbanner&_bdrpf=1)

※営業期間、最終日の終了時間はフロアにより異なる。

1月21日（水）に開幕した、国内最大級を誇るチョコレートの祭典「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」後半戦が1月30日（金）からいよいよスタート。“好き”を見つける、チョコレートの旅へ。をテーマに、9階 催場をはじめ、食品売場はもちろん、リビング、雑貨、ファッションフロアなど“阪急チョコ百貨店”で、色とりどり、様々な種類のチョコレートを、全館を旅するような気分でお楽しみいただきます。

カカオワールド果樹園(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine/9f_2.html)◎祝祭広場

※カカオワールド果樹園会場マップ

阪急うめだ本店「バレンタインチョコレート博覧会」の代名詞ともいえる人気企画カカオワールド。今回は、カカオワールド果樹園と題し、フルーツであるカカオを使用したドリンクやディッシャーアイスのイートインが充実。さらに、カカオ生産国で採れるフルーツやナッツを使用したチョコレートや、約80種類が集積されたミニタブレットコーナーなど、チョコレートの原料であるカカオの全てが凝縮した注目の売場です。

※カカオを使用したアイスのイメージ「【トモエサヴ―ル】ティーズティー」オリエンタルアイスカカオストレートティー（1杯）660円「チョコバナシ」柿カカオフラッペ（1杯）1,100円[阪急うめだ先行販売]「プラスショコラ」EL CEIBO カカオティラミススムージー（1杯）＜アルコール＞1,540円＜ノンアルコール＞990円[阪急うめだ本店限定]「【トモエサヴ―ル】エリタージュ」カカオフェルメントドリンク（1杯）660円「カカオハンターズ×モロゾフ」濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン[CACAO HUNTERSコロンビア100％]（1個）648円[阪急うめだ本店限定]阪急うめだ本店限定のコラボスイーツが登場！

コロンビアのカカオ100％のチョコレートにミルクを加えてまろやかなチョコレートプリンに仕上げました。カカオフルーツソースを合わせ、とろける食感のチョコレートケーキを重ねました。

「カカオハンターズ」右から）パッションフルーツチョコ（45g入り）1,383円、ほおずきチョコレート（45g入り）1,167円、パインチョコ（45g入り）1,383円カカオ生産国で採れるフルーツやナッツを使用したチョコレート

カカオ生産国コロンビアで、カカオの調査、開発、栽培から自社工場でのチョコレート製造、輸出入、販売までを一貫して行うチョコレートメーカー「カカオハンターズ」。パッションフルーツやパイナップル、ほおずきなどのフルーツとチョコレートをかけ合わせた商品が登場。

「エルセイボ ボリビア」モセテンSEMI DRYバナナチョコレート（1箱）1,381円

ボリビア・アマゾン地域のアルトべニ地方で、カカオ栽培からチョコレート製造までを一貫して行うTree to Barチョコレートブランド。バナナをセミドライにすることで、もちもち食感に。甘いバナナの風味をミルクチョコレートで包み込んだ逸品です。

チョコレートタウンでハーベストパーティー(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine/9f_3.html)◎催場

※チョコレートタウンでハーベストパーティー会場マップ

職人たちのこだわりあふれる渾身のボンボンショコラが登場。ひと粒から購入可能で、29ブランド50種類以上のボンボンショコラが楽しめる「ヒトツブカラスタンド」も登場します。ほかにも、フローズンガーデンと題した毎年大人気の会場で楽しめるソフトクリームやアイスクリームが大集合。バウムクーヘンや生チョコレート、チョコサンドクッキーコーナーも充実のラインアップです！

※「ヒトツブカラスタンド」メニュー表

「ル ショコラ ドゥ アッシュ」ソフトあまおうピスターシュ（1個）1,001円[阪急うめだ本店限定]「バビ」ソフトジェラート ピスタチオキャノン（1個）1,650円[阪急うめだ本店限定]「パティシエ エス コヤマ」ダブルショコラカーニバル インド＆ペルー70％（1個）1,100円「ジュリアンアイスクリーム」ピスタチオのパーティー（ピスタチオ・マスカルポーネ）（各1個）各1,381円[阪急うめだ本店限定]「フィフスアヴェニューチョコラティア」ショコラプレッツェル・ベリークラウン（レギュラー・シャンパン）（各1個）各1,201円[阪急うめだ本店限定]「ジャン＝ポール・エヴァン」ソルベ パリジャン カカオ クルスティヤン（1個）990円[阪急うめだ本店限定]「クラブハリエ」チンするバームクーヘンminiショコラ～バニラアイス添え～（1個）1,210円ひんやりとほかほかのかけ合わせ。

温めることでチョコレートバームクーヘンの香りが引き立ち、ふんわり食感に。とろけたバニラアイスとの相性抜群です。

「ル・フルーヴ」Anniversary6(6粒入り)3,240円[阪急限定アソート]ショコラティエ渾身のボンボンショコラが登場！ひと粒から購入可能です。

引き算の美学で本物の素材の魅力を生かす、農家生まれのショコラティエ。「ル・フルーヴ」が常に大切にしている“日本の素材”をテーマに、普段から馴染みのある素材を生かした6種のチョコレートです。

「ショコラティエ パレドオール」日本のおいしさ「茶（ちゃ）」（5粒入り）4,320円「リブチョコレート」SHIGA（6粒入り）3,510円[阪急限定アソート]「ショコラトリーアンドバー ロンポワン」和柑橘ショコラ（6粒入り）3,240円[阪急限定アソート]「アイカ コバヤシ」バレンタイン限定BOX（4粒入り）6,001円[阪急限定アソート]◎2月7日（土）～8日（日）期間限定出店