【アップデート】店舗の口コミ獲得を“AIで仕組み化”する『クチコミMEOナビ』が多業種に対応

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、株式会社バントウ（代表取締役：吉川 荽舜）との共同開発による口コミ生成支援サービス『クチコミMEOナビ』について、従来の「飲食店特化」設計をベースに、飲食業に加えて、幅広い店舗・拠点型ビジネスで利用できる多業種対応を開始しました。

『クチコミMEOナビ』は、店内に設置したQRコードからお客様がアンケートに回答すると、その内容をもとに生成AIが“口コミ文の下書き”を作成し、Googleビジネスプロフィール等への投稿をスムーズにするサービスです。忙しい現場でも運用できるよう、「お願い」ではなく「導線」として口コミ獲得を組み込み、継続運用を前提に設計しています。

背景：口コミは“お願い”ではなく“運用資産”になってきた

口コミは、店舗の信頼・来店意思決定に直結する重要な情報です。一方で、現場が忙しいほど「声がけが属人的になる」「投稿までの摩擦が高い」「継続できない」といった壁が生まれ、結果として機会損失につながります。

加えて近年は、地図検索や店舗選びの体験そのものが変化しつつあり、口コミは「人が読む情報」だけでなく、AIが要約・推薦判断に用いる情報としての重要性も増しています（各社のプロダクト動向や報道を踏まえると、口コミの量と質を継続的に積み上げることが、今後ますます重要になります）。

こうした変化を背景に、当社は『クチコミMEOナビ』の価値を「飲食店だけの課題」ではなく、あらゆる店舗・拠点型ビジネスに共通する課題（現場で回らない／継続できない）を解決する仕組みとして再定義し、多業種対応を進めました。

多業種対応の概要（対応カテゴリ）

『クチコミMEOナビ』は、以下のカテゴリの店舗・拠点型ビジネスで利用可能になりました（代表例）。

物販：スーパー、ドラッグストア、家電量販、モバイルショップ、書店、花屋 など

飲食：カフェ、レストラン、居酒屋、ベーカリー、テイクアウト など

美容：美容室、ネイル、まつエク、エステ、脱毛、ホワイトニング など

健康：整骨院、整体、リラク、パーソナルジム、クリニック、歯科、薬局、デイサービス など

教育：学習塾、英会話、プログラミング、音楽教室、ダンス、スイミング など

娯楽：カラオケ、ボウリング、脱出ゲーム、VR体験、ライブハウス など

宿泊：ホテル、旅館、ゲストハウス、民泊、グランピング など

専門サービス：コワーキング、クリーニング、コインランドリー、靴修理、合鍵、ペットサロン など

士業：税理士、社労士、行政書士、弁護士、相続サポート、企業法務支援 など

工務店：リフォーム、外壁工事、注文住宅 など

※業種により、アンケート設計（質問項目・表現）や運用導線（設置場所・声がけ文言）の最適解が異なるため、カテゴリごとに運用設計のテンプレートを拡充しています。

『クチコミMEOナビ』が提供する価値：現場で回る“口コミ獲得の導線”

共同開発について

- アンケート×生成AIで、口コミ投稿の摩擦を減らすお客様の体験をアンケートで引き出し、生成AIが“口コミ文の下書き”を作成します。お客様は内容を確認・編集して投稿するだけになり、投稿の心理的ハードルを下げます。- 現場負荷を増やさず、オペレーションに組み込める店舗側の基本動作は「QRを設置し、導線を整える」こと。忙しい現場でも“運用し続けられる”ことを最優先に設計しています。- 口コミ獲得が、現場改善にもつながるアンケート回答は、来店理由・評価ポイント・改善点の示唆にもなります。口コミの増加だけでなく、現場の改善・品質向上のループを回す基盤データとしても活用できます。

本サービスは、飲食・店舗支援の現場知見を持つ株式会社バントウと、生成AIの実装・プロダクト開発を担う当社の共同開発により提供しています。

- 株式会社バントウ：店舗現場の知見、導入・運用設計、CXデザイン- NEXT INNOVAITION株式会社：生成AI活用設計、プロダクト開発、データ設計、運用基盤の設計

“現場で回る導線”と“AI実装の堅牢性”を両立し、継続運用を前提とした体験を提供します。

NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音 コメント

口コミは、重要だと分かっていても、忙しい現場ほど「やり切れない」のが現実です。だから私たちは、口コミ獲得を根性論にせず、現場オペレーションに組み込める導線として再設計しました。

今回の多業種対応は、単に対象業種を増やしたのではなく、「どの業種でも運用が回り続ける」ことを基準に、アンケート設計と導線テンプレートを拡充したアップデートです。

口コミを単発で増やすのではなく、量と質を継続的に積み上げられる状態を作る。それが結果的に“見つけられ、選ばれ、売上につながる”店舗を増やすと考えています。

お問い合わせ

『クチコミMEOナビ』導入のご相談：こちらから(https://script.google.com/macros/s/AKfycbxIUfJesCOaGoeHrfGlhof_TKXVBU_da-mXhaPEWXY6_RqKLh4aJcFw02y9UgYl8AwV/exec)

会社概要

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役社長 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業

株式会社バントウ

所在地：大阪府大阪市生野区巽西1-2-14

代表者：代表取締役社長 吉川 荽舜

事業内容：食品卸事業、冷凍餃子ブランド「業餃業」の運営、AI・Webマーケティング事業、システム開発事業

公式サイト：https://bantou.co.jp/

業餃業ブランドサイト：https://gyogyogyo.store/