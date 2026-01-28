ジオコードが「SEOトレンドレポート2026年1月号」を公開

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、SEO（検索エンジン最適化）に関する最新動向を日々調査・研究していますが、それらをまとめた「SEOトレンドレポート2026年1月号」を公開いたしました。

今回の「SEOトレンドレポート2026年1月号」では、主に以下についてレポートしています。

●注目トピック

・Google Search ConsoleにAI分析機能が追加

└ AI分析機能とは？

・Googleが「検索アルゴリズムの小規模コアアップデートを継続的に実施している」と言及

└ 小規模なコアアップデートによって何が変わる？

・Google Search Consoleの検索パフォーマンスレポートで週次・月次の表示が可能に

└ 期間表示のバリエーションが増えることで得られるメリットとは？

・Googleがコアアップデート「December 2025 core update」を実施

└ 今回のコアアップデートによる影響は？

・SemrushがAI Overviewsの変化を分析した調査結果を公表

└ 調査結果から分かることとは？

●今月のきまぐれSEO解説

・低品質コンテンツを1,000ページ削除したところ流入数が急増したって本当？

└ 低品質のコンテンツを大量に削除したら流入数が急増した理由は？

●SEOトレンドレポートをダウンロードすると？

・SEOに関する最新情報を要約して学べる

・Google推奨のベストプラクティスが分かる

・ジオコードのSEOコンサルタント・アナリストの見解が知れる

●こんな方にオススメ

・SEOの業者選定に悩まれている経営者の方

・サイトの運用、改善をしているSEO担当者の方

・SEOに関する情報収集をしているWeb担当者の方

▼「SEOトレンドレポート2026年1月号」のダウンロードは以下URLから

https://www.geo-code.co.jp/seo/mag/download/15002/

■ジオコードの「SEO」について

2005年の創業以来、20年以上にわたりGoogleのガイドラインに従った「ホワイトハットSEO」で培ったWebマーケティングの知見と実績を基盤に、累計4,673以上のWebサイトの検索エンジン最適化を行ってきました。そして、AI時代の情報探索の変化に対応すべく、AI最適化（AIO/LLMO）サービスを新たに展開。AIがコンテンツを深く理解し、生成AI搭載検索エンジンでも適切に評価・表示されるよう支援します。

長年のSEOノウハウと最先端AI技術を融合させ、あらゆるデジタル接点での成果最大化に貢献してまいります。

【サービスサイト】https://www.geo-code.co.jp/seo/(https://www.geo-code.co.jp/seo/)

【運営メディア「SEOマガジン」】https://www.geo-code.co.jp/seo/mag/(https://www.geo-code.co.jp/seo/mag/)

■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策、Webサイト制作といった従来のWebマーケティング支援に加え、直近のAI検索対策（AIO/LLMO）まで手掛けるWebマーケティング事業を展開しています。また、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,452万円（2025年11月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/

