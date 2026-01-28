【第2弾発表】ツリーホテルニッカ、宿泊しなくても遊べる室内キッズパークをオープンを記念し当面の間、施設利用料は無料。

ニッカホーム株式会社TREE HOTEL NIKKA 菰野（ツリーホテル ニッカ こもの）

三重県菰野町の宿泊施設「TREE HOTEL NIKKA（ツリーホテルニッカ）」は、

2026年2月15日（土）・16日（日）の2日間、施設1階に室内キッズパークをオープンします。

本キッズパークは、宿泊の有無を問わず利用可能。

オープン記念として、当面の間は施設利用料を無料とし、地域のご家族にも気軽に楽しんでいただける場として開放します。

■ 天候に左右されない、室内型キッズパーク

TREE HOTEL NIKKA 菰野（ツリーホテル ニッカ こもの）

キッズパークは室内型のため、雨や寒さなど天候を気にすることなく利用可能。

対象年齢は、未就学児から小学校低学年までのお子さまを想定しています。

施設内には、

・体を思いきり動かせる遊具エリア

・ボールプールやすべり台などの遊び場

を備え、親子で安心して過ごせる空間を整えました。

親子にやさしい設備も充実

館内には、男女別トイレ、授乳室を完備。

また、軽食の提供も行うため、長時間の利用でもゆったりとお過ごしいただけます。

■ 家族みんなで楽しめるBBQと食の時間

ツリーハウスバーベキュースペースカフェスペースバーベキューセット

ツリーホテルニッカでは、今後BBQエリアや宿泊施設の本格オープンも予定しています。

今回の室内キッズパークは、その第一歩として、地域に開かれた施設づくりを目指した取り組みです。

今後もツリーホテルニッカは、

「泊まるための場所」から「家族で気軽に遊びに来られる場所」へ。

新しい宿泊施設のかたちを提案していきます。

■ 自然豊かな菰野町で過ごす、もう一つの休日

バーベキューエリア園内マップ

鈴鹿山脈の麓に広がる菰野町は、自然・観光・温泉などの魅力にあふれたエリア。

名古屋方面からのアクセスも良く、週末旅行や家族のお出かけ先としても利用しやすい立地です。

TREE HOTEL NIKKA 菰野は、地域の自然と調和しながら、訪れる人の記憶に残る場所を目指します。

■ 施設概要

施設名：TREE HOTEL NIKKA 菰野

開業日：2026年3月7日（土）

所在地：三重県三重郡菰野町音羽1541-17(https://maps.app.goo.gl/4GKHGtbZy3NVAmBL9)

公式サイト：https://www.treehotelnikka.com/

問い合わせ先：080-6625-8836

運営：ニッカホーム株式会社

※本リリースは第一弾となります。

今後のプレスリリースでは、客室の詳細、具体的な宿泊プラン、予約開始時期・料金

体験コンテンツの紹介などを順次発信してまいります。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

