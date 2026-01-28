【第2弾発表】ツリーホテルニッカ、宿泊しなくても遊べる室内キッズパークをオープンを記念し当面の間、施設利用料は無料。
TREE HOTEL NIKKA 菰野（ツリーホテル ニッカ こもの）
三重県菰野町の宿泊施設「TREE HOTEL NIKKA（ツリーホテルニッカ）」は、
2026年2月15日（土）・16日（日）の2日間、施設1階に室内キッズパークをオープンします。
本キッズパークは、宿泊の有無を問わず利用可能。
オープン記念として、当面の間は施設利用料を無料とし、地域のご家族にも気軽に楽しんでいただける場として開放します。
■ 天候に左右されない、室内型キッズパーク
TREE HOTEL NIKKA 菰野（ツリーホテル ニッカ こもの）
キッズパークは室内型のため、雨や寒さなど天候を気にすることなく利用可能。
対象年齢は、未就学児から小学校低学年までのお子さまを想定しています。
施設内には、
・体を思いきり動かせる遊具エリア
・ボールプールやすべり台などの遊び場
を備え、親子で安心して過ごせる空間を整えました。
親子にやさしい設備も充実
館内には、男女別トイレ、授乳室を完備。
また、軽食の提供も行うため、長時間の利用でもゆったりとお過ごしいただけます。
■ 家族みんなで楽しめるBBQと食の時間
ツリーハウス
バーベキュースペース
カフェスペース
バーベキューセット
ツリーホテルニッカでは、今後BBQエリアや宿泊施設の本格オープンも予定しています。
今回の室内キッズパークは、その第一歩として、地域に開かれた施設づくりを目指した取り組みです。
今後もツリーホテルニッカは、
「泊まるための場所」から「家族で気軽に遊びに来られる場所」へ。
新しい宿泊施設のかたちを提案していきます。
■ 自然豊かな菰野町で過ごす、もう一つの休日
バーベキューエリア
園内マップ
鈴鹿山脈の麓に広がる菰野町は、自然・観光・温泉などの魅力にあふれたエリア。
名古屋方面からのアクセスも良く、週末旅行や家族のお出かけ先としても利用しやすい立地です。
TREE HOTEL NIKKA 菰野は、地域の自然と調和しながら、訪れる人の記憶に残る場所を目指します。
■ 施設概要
施設名：TREE HOTEL NIKKA 菰野
開業日：2026年3月7日（土）
所在地：三重県三重郡菰野町音羽1541-17(https://maps.app.goo.gl/4GKHGtbZy3NVAmBL9)
公式サイト：https://www.treehotelnikka.com/
問い合わせ先：080-6625-8836
運営：ニッカホーム株式会社
※本リリースは第一弾となります。
今後のプレスリリースでは、客室の詳細、具体的な宿泊プラン、予約開始時期・料金
体験コンテンツの紹介などを順次発信してまいります。
ニッカホーム株式会社 会社情報
【会社名：ニッカホーム株式会社】
住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
創業：1987年1月（個人商店として開業）
代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治
代表取締役 社長 西田 裕久
資本金：8,000万円
社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）
年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）
施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）
累計812,111件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
住宅設備機器の販売・施工
建築資材・小物などの企画・製造・販売
ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598