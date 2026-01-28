病院経営改善を、地域医療連携から加速させる。地域医療連携の営業活動に特化した「medigle 営業支援」を提供開始

メディグル株式会社

メディグル株式会社（本社：大阪市西区江戸堀、代表取締役：中嶋秀樹）は、病院の地域医療連携における営業（訪問）活動の実行から仕組み化までを一体で支援する新サービス 「medigle 営業支援」 の提供を開始しました。

「medigle 営業支援」は、地域医療連携に精通した営業人材が実際の営業活動を担い、地域の医療機関との関係構築を進めるとともに、営業活動を継続的に回すための仕組みづくりまでを一体で支援するサービスです。

単なる営業（訪問）代行にとどまらず、病院の営業活動を“属人化させることなく、前へ進める”ことを目的としています。

サービス提供の背景

病院経営を取り巻く環境が厳しさを増す中、この先も地域から選ばれ続けるためには、地域に出向き、地域の医療機関と向き合い、関係性を築き続けることの重要性が、これまで以上に高まっています。

しかし現実には、

- 他業務と兼任で営業活動を担っており時間の確保が難しいが、営業活動を専任で担う人材の確保も難しい- 専任人材の採用・教育・雇用継続にかかる負担が大きい- 異動や体制変更により、営業活動が継続しにくい

といった理由から、営業活動が属人化・停滞してしまうケースが多く見られます。

こうした状況から、多くの病院では「営業の必要性は感じているものの、人材や体制の問題から思うように進まない」 という課題を抱えています。

こうした課題に対し、「medigle 営業支援」は、地域への一歩を確実に前へ進めるための営業支援サービスです。固定費として人材を抱えるのではなく、変動費として柔軟に活用できる外部の営業リソースという選択肢を提供します。

medigle 営業支援 の特長

特長1．「質」と「量」を両立した営業活動を実現

「medigle 営業支援」は、営業戦略の設計や助言にとどまらず、地域医療連携に精通した営業人材をメディグルから提供し、アポイント獲得から訪問活動までを一貫して担う営業支援サービスです。

営業活動の成果創出に不可欠な「質」と「量」をバランス良く確保し、営業活動を属人化させることなく、計画的・継続的に実行できる仕組みを構築します。

〈質を高める取り組み〉

- 訪問対象となる医療機関の分析・ターゲティング- 訪問時に活用するトークスクリプトや事前資料の整備- 訪問活動の内容・成果の定期分析と改善提案

〈量を担保する取り組み〉

- 営業人材が計画に基づいた訪問活動を実行、一定の訪問数・接触数を安定的に確保- 営業活動の仕組み化により、異動や人員変更に左右されない継続性を実現

訪問後の記録や成果はデータとして蓄積され、人による営業活動とデータ活用を組み合わせた、再現性の高い営業改善サイクルを実現します。

これにより、病院様は院内リソースを最小限に抑えながら、安定した営業活動量の確保と成果の最大化を同時に実現することが可能となります。

特長2．業務改善を幅広く支援

メディグルはこれまで、地域医療連携をシステムおよびBPOの側面から総合的に支援してきました。

その中で培ってきた知見と社内体制を活かし、「medigle 営業支援」では、営業（訪問）活動の実行にとどまらない、幅広い業務改善の提案が可能です。

- 「medigle CRM」を用いたデータ分析により、紹介実績や訪問結果を踏まえた営業活動の適正化・高度化を支援- 「medigle NEXT」を活用し、広報誌・チラシなどの制作を支援（訪問時の説明資料や、医療機関との関係構築ツールとしての活用も可能）※オプションサービス

営業活動、データ活用、広報支援を連動させることで、一過性ではない、地域との接点を持続的に創出する営業体制の構築を支援します。

今後の展開

メディグル株式会社は「medigle 営業支援」を通じて、

「病院として、これまで以上にまちから愛される存在であり続けるために何をするか」を共に考え、行動し、地域医療連携の強化と病院の持続的な経営に貢献してまいります。

現在は、都心近郊（東京都および神奈川・千葉・埼玉の一部地域）ならびに大阪近郊（大阪府および京都・兵庫の一部地域）を中心にサービスを提供していますが、

将来的には、これまでに培ってきた知見や体制を活かし、全国でのサービス提供を見据えた段階的な展開・拡大を検討してまいります。

会社概要

会社名：メディグル株式会社

所在地：大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17

代表者：代表取締役 中嶋 秀樹

事業内容：地域医療連携を軸とした病院経営改善クラウドサービス、BPOサービスの提供

URL：https://medigle.jp/index.html

本件に関するお問い合わせ

メディグル株式会社

広報担当：白岩

TEL：050-3765-8237

Email：contact@medigle.jp