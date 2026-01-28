【青森の絶品米『はれわたり』が食べ放題!!】2/4(水)迄！食卓晴れる、あおもり米『はれわたり』がニラックスブッフェ8店舗に登場！噛むほどに広がる優しい米の甘みを沢山のお料理とともにぜひご賞味くださいませ。

ニラックス株式会社

～ ご家族みんなで楽しめる！充実の食べ放題！～

ニラックスブッフェのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『唐揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』などの麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クロッフル』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

この度、2026年1月29日（木）～ 2026年2月4日（水）の期間限定にて、JA全農あおもり協賛：青森の絶品米『はれわたり』が登場いたします！

～ なめらかで、のどごしのよい食感をご堪能あれ！～

明るく晴れやかになるように名付けられた『はれわたり』。

その名のとおり、透明感のある白さが美しく、一粒一粒に水分をたっぷりと抱えこめるため、あおもり米としては新しい、なめらかでのどごしのよい食感が実現しました。

お米の弾力や甘みには、お米に含まれるタンパク質とアミロースといった成分の量が関係しています。なめらかな舌ざわりの実現もそのバランスからできています。

まさにバランスがよく、頬張るごとに甘みと旨味が広がる『はれわたり』は、様々なお料理との相性も抜群！

是非ニラックスブッフェの沢山のお料理とともに、『はれわたり』の魅力を思う存分ご堪能くださいませ。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== ご提供期間 ===

・2026年1月29日（木）～ 2026年2月4日（水）

=== 実施店舗のご紹介 ===

・店舗名：ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・住所：〒358-8515 埼玉県入間市宮寺3169-1三井アウトレットパーク入間2階

・電話番号：04-2935-2160

・HP：https://nilax.jp/store/30

・店舗名：ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心

・住所：〒261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール2階

・電話番号：043-213-7801

・HP：https://nilax.jp/store/56

・店舗名：グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・住所：〒270-1350 千葉県印西市中央北3丁目2イオンモール千葉ニュータウン1階

・電話番号：0476-40-6630

・HP：https://nilax.jp/store/1

・店舗名：ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・住所：〒190-0015 東京都立川市泉町935番地1ららぽーと立川立飛1階

・電話番号：042-540-7175

・HP：https://nilax.jp/store/36

・店舗名：グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・住所：〒135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドックららぽーと豊洲1SOUTHPORT3階

・電話番号：03-3534-7052

・HP：https://nilax.jp/store/4

・店舗名：ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・住所：〒194-0004 東京都町田市鶴間3丁目4-1南町田グランベリーパーク地下1階

・電話番号：042-788-0130

・HP：https://nilax.jp/store/31

・店舗名：ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・住所：〒243-0436 神奈川県海老名市扇町13-1ららぽーと海老名4階

・電話番号：046-236-6600

・HP：https://nilax.jp/store/37

・店舗名：グランブッフェ アリオ橋本

・住所：〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1丁目22アリオ橋本2階

・電話番号：042-700-6644

・HP：https://nilax.jp/store/5

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心は和食中心のブッフェとなります。

ご注意ください。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務