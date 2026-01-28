【先着5社限定】「つながる家づくり plantable」の全機能を1年間無料で提供！ツール改善を共に行う「モデル企業」の募集を開始

株式会社エフ・ディー・シー【先着5社限定】「つながる家づくり plantable」の全機能を1年間無料で提供！

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」を運営する株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、実際の業務で活用しながらツールの改善にご協力いただける「モデル企業」の募集を開始いたします。

本プログラムに採択された先着5社様には、「plantable」のすべての機能を1年間完全無料でご利用いただける環境を提供いたします。

■「モデル企業」募集の背景

製品ページへ :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/

家づくりにおいて、工務店様と施主様のコミュニケーションの行き違いや、連絡の管理不足による情報を見失うことは、双方にとって大きなストレスとなっています。

「つながる家づくり plantable」は、これらの課題を解決し、「家づくりの過程そのものを楽しむ」ということを目指して開発されました。

この度、現場のリアルな声をより迅速にツールへ反映させ、建築業界全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させるため、サービスの完成度を共に磨き上げていただけるパートナーを募集します。

■モデル企業様への3つの特典

全機能を1年間無料で利用可能

通常、有料で提供しているすべてのプラン機能を、導入から1年間無料でご利用いただけます。

専任スタッフによる導入・運用サポート

スムーズな社内定着のため、貴社のフローに合わせた運用方法を専任スタッフが伴走支援します。

ご要望を優先的にプロダクト開発へ反映

実際の使用感に基づいたフィードバックを直接開発チームへお届けいただけます。貴社の「欲しかった機能」が実装されるチャンスです。

■募集要項

募集社数：先着5社

対象：住宅新築、リフォーム、リノベーションを行う工務店・建築設計事務所様

デジタルツールの導入により、顧客満足度向上や業務効率化を目指している企業様

条件：定期的なフィードバック（アンケートやインタビュー）へのご協力

弊社WEBサイト等での事例紹介（ロゴ掲載、インタビュー等）へのご協力

工務店アカウント３件・施主グループ１棟まで登録可能

費用：1年間無料

■ 応募方法

以下のフォームにてお問い合わせください。

受付期間：2026年3月31日(火)まで

※定員に達し次第、終了となります

■工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」について

お問い合わせはこちら :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/contact_contact/工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

「つながる家づくり-plantable-」は、お施主様との新しいコミュニケーションの形を提供する工務店のためのメッセンジャーアプリです。数々のプロジェクトを20年以上に渡り成功させてきたITの専門家である弊社が、工務店と共同開発して生まれたのが「工務店向けコミュニケーションアプリ」です。お施主様とのつながりをより強いものに、理想の家づくりの打合せをひとつのtableを囲んでお話しするように気軽に、工務店様に寄り添い課題解決をお手伝いします。

- 「言った言わない」をなくしたい- 仕様打合せをスムーズに進めたい- 案件情報や予定の共有をカンタンにしたい

こんな悩みをお持ちの工務店様にオススメです。

【サービスページ】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/service/

【詳しい資料のダウンロードはこちらから】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/contact_dl-doc/

■株式会社エフ・ディー・シーについて



社名：株式会社エフ・ディー・シー

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

代表取締役：和田 崇紀

設立： 1997年2月7日

事業内容： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス・ネットワークサービス・システム製品の販売・導入

HP：https://www.fdc-inc.co.jp/