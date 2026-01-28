英検(R)学習支援アプリ「スタスタApps」、有料プランの提供を開始-無料枠5回から拡張
英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」（運営：スタディスタジオ株式会社）は、英検(R)ライティングのAI添削をより多く利用できる有料プラン「Plus」の提供を開始しました。
これまで無料で提供してきたライティング添削について、より継続的に練習したい学習者向けに、利用回数を拡張するサブスクリプション課金を実装しました。
▼料金プラン（Plus）
https://apps.studystudio.jp/pricing
料金を見てみる :
https://apps.studystudio.jp/pricing
【１】提供の背景：試験直前期の「練習量」を確保しやすくする
英検(R)のライティング対策では、同じ型で何度も書き直し、フィードバックを受けて改善する反復練習が重要です。
一方で、試験直前期には利用が集中し、より多く添削を使いたいという需要も高まります。
スタスタAppsでは、学習者が必要な練習量を確保しやすいよう、有料プランの提供を開始しました。
【２】有料プラン「Plus」で使えること：ライティング添削の回数を拡張
Plusでは、英検(R)ライティングの3形式それぞれで、1日あたりの利用回数が拡張されます。
- 意見論述：無料 1日5回 → Plus 1日20回
- 要 約：無料 1日5回 → Plus 1日20回
- Eメール：無料 1日5回 → Plus 1日20回
※各形式で1日20回まで利用でき、上限を超えると当日は利用できません（翌日にリセットされます）。
【３】料金（税込）- 1年プラン：500円／月（6,000円／年）50%OFF
- 1ヶ月プラン：1,000円／月
▼料金プラン
https://apps.studystudio.jp/pricing
料金プランの画面
【４】決済方法・解約
決済はStripeを利用し、クレジットカードおよびApple Payに対応しています。
サブスクリプションは自動更新で、解約は「支払い管理」画面から行えます。
※原則として返金は行いません。
【５】クーポンによる有料機能（参考）
スタスタAppsでは、条件を満たした方に付与されるクーポンによっても、Plus相当の機能を利用できます。
※クーポン適用中は、課金プランの申込みはできません。
【６】利用状況（参考）
直近30日でのライティングAI添削の利用回数は以下のとおりです。
- 意見論述：60,338回
- 要約：27,212回
- Eメール：13,184回
また、スタスタAppsの無料会員（メールアドレス登録済みアカウント）は13,016人を超えています。
会社概要
会社名：スタディスタジオ株式会社
代表者：代表取締役 鈴木孝一
所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B
事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発
URL：https://studystudio.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
広報窓口：info@studystudio.jp
TEL：050-3579-7479
※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。
以上