英検(R)学習支援アプリ「スタスタApps」、有料プランの提供を開始-無料枠5回から拡張

スタディスタジオ株式会社

英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」（運営：スタディスタジオ株式会社）は、英検(R)ライティングのAI添削をより多く利用できる有料プラン「Plus」の提供を開始しました。

これまで無料で提供してきたライティング添削について、より継続的に練習したい学習者向けに、利用回数を拡張するサブスクリプション課金を実装しました。

▼料金プラン（Plus）

https://apps.studystudio.jp/pricing

【１】提供の背景：試験直前期の「練習量」を確保しやすくする

英検(R)のライティング対策では、同じ型で何度も書き直し、フィードバックを受けて改善する反復練習が重要です。

一方で、試験直前期には利用が集中し、より多く添削を使いたいという需要も高まります。

スタスタAppsでは、学習者が必要な練習量を確保しやすいよう、有料プランの提供を開始しました。

【２】有料プラン「Plus」で使えること：ライティング添削の回数を拡張

Plusでは、英検(R)ライティングの3形式それぞれで、1日あたりの利用回数が拡張されます。

- 意見論述：無料 1日5回 → Plus 1日20回- 要 約：無料 1日5回 → Plus 1日20回- Eメール：無料 1日5回 → Plus 1日20回

※各形式で1日20回まで利用でき、上限を超えると当日は利用できません（翌日にリセットされます）。

【３】料金（税込）

- 1年プラン：500円／月（6,000円／年）50%OFF- 1ヶ月プラン：1,000円／月

▼料金プラン

料金プランの画面

【４】決済方法・解約

決済はStripeを利用し、クレジットカードおよびApple Payに対応しています。

サブスクリプションは自動更新で、解約は「支払い管理」画面から行えます。

※原則として返金は行いません。

【５】クーポンによる有料機能（参考）

スタスタAppsでは、条件を満たした方に付与されるクーポンによっても、Plus相当の機能を利用できます。

※クーポン適用中は、課金プランの申込みはできません。

【６】利用状況（参考）

直近30日でのライティングAI添削の利用回数は以下のとおりです。

- 意見論述：60,338回- 要約：27,212回- Eメール：13,184回

また、スタスタAppsの無料会員（メールアドレス登録済みアカウント）は13,016人を超えています。

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上