気仙沼まち大学がオープンバッジファクトリーを導入〈気仙沼の未来への挑戦を国際標準のデジタル証明で承認〉【株式会社インフォザイン】
教育とテクノロジーを融合させたEdTech分野でのDXを支援する株式会社インフォザイン（所在地：東京都台東区、代表：村田 進）は、提供するオープンバッジ発行プラットフォーム「オープンバッジファクトリー」が、この度、気仙沼まち大学運営協議会（宮城県気仙沼市）が主催する「気仙沼まち大学祭'26」における活動証明として採用されたことをお知らせいたします。
本取り組みは、内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期」の研究開発の一環として、デジタル技術を用いて地域の「学び」と「挑戦」を可視化する試みとしても実施されます。
気仙沼まち大学祭'26の案内
「 気仙沼まち大学祭'26 」オープンバッジ
2026年2月に開催される「気仙沼まち大学祭'26」にて、以下の対象者にオープンバッジが発行されます。
対象： 「チャレンジャーズピッチ」登壇者、まちづくり活動の報告者など
内容： 登壇実績やプロジェクト実行の証明として発行。受け取ったバッジはSNSやメール署名、デジタル履歴書などで公開・活用が可能です。
◆気仙沼まち大学構想とは
2011年に起きた東日本大震災以降、宮城県気仙沼市では、復興とその先の未来に向けて多様なチャレンジャーによる取り組みが活発に行われてきました。それぞれの取り組みを体系的にまとめ、対話・協働・共創による市民が主役のまちづくりを体現していくべく2016年に「気仙沼まち大学構想」が立ち上がりました。構想を推進していくための実働組織として「気仙沼まち大学運営協議会」も設立し、市民一人ひとりがチャレンジしやすく、応援し合える機運の醸成と、実践の伴走などを行っています。
◆ 「気仙沼まち大学祭'26」開催概要
過去のまち大学祭の様子
気仙沼まち大学構想から生まれた市民主体のチャレンジが集結し、10年間の歩みを体感できる祭典です。
■ 開催日：
DAY1：2026年2月8日（日） 9:30-16:30
DAY2：2026年2月23日（月・祝） 9:30-13:00
■ 会場： 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ（PIER7）
■ 参加費： 無料（申し込み不要）
■ 主催： 気仙沼市、気仙沼まち大学運営協議会
■ 協力：合同会社moyai、合同会社colere、NPO法人ウィメンズアイ、東北学院大学地域連携センター
Day１
2/8（日）9:30-16:30
09:30-10:00 オープニングセレモチー（餅まき）
10:00-12:00 チャレンジャーズピッチvol.17＆気仙沼まち大学運営協議会報告会(https://www.facebook.com/events/911941911394945/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1802789403749224%7D%7D%5D%22%7D)
＜登壇者＞
・川嶋 奎（NPO法人 Cloud JAPAN）
・政岡 香凛（一般社団法人日々/古民家宿ヒビノクラシ）
・山中 千怜（任意団体otonari/おとなり食堂）
・渡邊 国権（一棟貸しハウスKESENOMA）
＜ゲスト＞
・蜂谷 悠介（京屋染物店 代表取締役）
10:00-14:00 awcまんまるマルシェ(https://www.instagram.com/awcmanmarumaruche0209/)
13:00-14:30 まちづくりカフェ スペシャル
＜登壇者＞
・小松 英紀（気仙沼市 松岩公民館）
・鈴木 宗一郎（本吉夢プロジェクト委員会）
・西川 緑（唐桑町まちづくり協議会）
＜ゲスト＞
・萱岡 雅光（リアス・アーク美術館 学芸員）
15:00-16:00 気仙沼まち大学構想10年ブックレットサイドストーリー
＜登壇者＞
・気仙沼まち大学運営協議会 ブックレット制作メンバー
16:30 終了
過去のまち大学祭の様子
Day２
2/23（月・祝）9:30～13:00
09:30-10:00 オープニング
10:00-12:00 働きカタログ
13:00 終了
※展示は16:00まで開催
● お問い合わせ先
気仙沼まち大学運営協議会
メール：info@square-ship.com
電話：0226-28-9972
※営業時間：毎週火～土曜 13:00～21:00
■ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP)の一環としての意義
本取り組みは、内閣府SIP第3期「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築（課題番号111）」における研究題目「生涯学び続ける社会における多指標・多観点・多視点による評価・認証システムの開発」（共同研究代表者：東北学院大学・稲垣忠）の一環として実施されます。
京都大学の緒方広明教授を中心とする研究チーム、株式会社内田洋行、そしてインフォザインの協力体制により、2027年度まで継続的な発行と効果測定を行い、日本全国の地域コミュニティに応用可能な「学びの評価モデル」の構築を目指します。
・SIPポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築のページ
URL：https://www.jst.go.jp/sip/index.html
・プロジェクト概要ページ：https://eds.let.media.kyoto-u.ac.jp/sip3/project/inagaki/
・稲垣研究室のWEBサイト：https://www.ina-lab.net/
◆ 導入ソリューションについて
オープンバッジファクトリーは、デジタル証明としての国際的な技術標準規格であるオープンバッジ 2.0に準拠した「オープンバッジ」を作成・発行・管理するためのプラットフォームです。
公的な資格試験の合格証から、講座の修了証、イベント参加証、スキル証明や、ゲーム感覚の楽しいバッジ集めまで、教育機関だけでなく、NGOや企業内での人材育成など、子どもから学生・社会人まで、さまざまな用途に対応します。
修了証の発行をデジタルバッジで行うだけでなく、既存の学習活動にオープンバッジを適用することで、マイクロクレデンシャルの導入やゲーミフィケーション化が可能になり、学習成果をより明確かつ魅力的に示すことができます。
オープンバッジファクトリーの概要やサービス内容・プランの詳細など詳しくは下記リンクをご覧ください。
オープンバッジファクトリーの詳細はこちら(https://www.infosign.co.jp/obf)
◆ 株式会社インフォザインについて
インフォザインは2001年に設立され、2023年12月、ヨーロッパを中心に12年間に渡りオープンバッジ事業を展開するオープンバッジファクトリー社と、同社の製品「オープンバッジファクトリー」の日本における独占販売契約を締結しました。
オープンソースのCBTプラットフォーム「TAO」のSaaS版「TAOクラウドJP」を提供するなど、オープンソースとオープンスタンダードの可能性を信じて、これらを活用した、全ての人々に貢献できる、より良い教育の未来を創造することに取り組んでいます。
【お問合せ先】
株式会社インフォザイン
e-mail：obf@infosign.co.jp
公式HP： https://www.infosign.co.jp/
〒110-0008 東京都台東区池之端1丁目2-18 NDK池之端ビル4F