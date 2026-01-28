気仙沼まち大学がオープンバッジファクトリーを導入〈気仙沼の未来への挑戦を国際標準のデジタル証明で承認〉【株式会社インフォザイン】

株式会社インフォザイン

教育とテクノロジーを融合させたEdTech分野でのDXを支援する株式会社インフォザイン（所在地：東京都台東区、代表：村田 進）は、提供するオープンバッジ発行プラットフォーム「オープンバッジファクトリー」が、この度、気仙沼まち大学運営協議会（宮城県気仙沼市）が主催する「気仙沼まち大学祭'26」における活動証明として採用されたことをお知らせいたします。

本取り組みは、内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期」の研究開発の一環として、デジタル技術を用いて地域の「学び」と「挑戦」を可視化する試みとしても実施されます。

気仙沼まち大学祭'26の案内「 気仙沼まち大学祭'26 」オープンバッジ

2026年2月に開催される「気仙沼まち大学祭'26」にて、以下の対象者にオープンバッジが発行されます。

対象： 「チャレンジャーズピッチ」登壇者、まちづくり活動の報告者など

内容： 登壇実績やプロジェクト実行の証明として発行。受け取ったバッジはSNSやメール署名、デジタル履歴書などで公開・活用が可能です。

◆気仙沼まち大学構想とは

2011年に起きた東日本大震災以降、宮城県気仙沼市では、復興とその先の未来に向けて多様なチャレンジャーによる取り組みが活発に行われてきました。それぞれの取り組みを体系的にまとめ、対話・協働・共創による市民が主役のまちづくりを体現していくべく2016年に「気仙沼まち大学構想」が立ち上がりました。構想を推進していくための実働組織として「気仙沼まち大学運営協議会」も設立し、市民一人ひとりがチャレンジしやすく、応援し合える機運の醸成と、実践の伴走などを行っています。

◆ 「気仙沼まち大学祭'26」開催概要

過去のまち大学祭の様子

気仙沼まち大学構想から生まれた市民主体のチャレンジが集結し、10年間の歩みを体感できる祭典です。

■ 開催日：

DAY1：2026年2月8日（日） 9:30-16:30

DAY2：2026年2月23日（月・祝） 9:30-13:00

■ 会場： 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ（PIER7）

■ 参加費： 無料（申し込み不要）

■ 主催： 気仙沼市、気仙沼まち大学運営協議会

■ 協力：合同会社moyai、合同会社colere、NPO法人ウィメンズアイ、東北学院大学地域連携センター

Day１

2/8（日）9:30-16:30

09:30-10:00 オープニングセレモチー（餅まき）

10:00-12:00 チャレンジャーズピッチvol.17＆気仙沼まち大学運営協議会報告会(https://www.facebook.com/events/911941911394945/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1802789403749224%7D%7D%5D%22%7D)

＜登壇者＞

・川嶋 奎（NPO法人 Cloud JAPAN）

・政岡 香凛（一般社団法人日々/古民家宿ヒビノクラシ）

・山中 千怜（任意団体otonari/おとなり食堂）

・渡邊 国権（一棟貸しハウスKESENOMA）

＜ゲスト＞

・蜂谷 悠介（京屋染物店 代表取締役）

10:00-14:00 awcまんまるマルシェ(https://www.instagram.com/awcmanmarumaruche0209/)

13:00-14:30 まちづくりカフェ スペシャル

＜登壇者＞

・小松 英紀（気仙沼市 松岩公民館）

・鈴木 宗一郎（本吉夢プロジェクト委員会）

・西川 緑（唐桑町まちづくり協議会）

＜ゲスト＞

・萱岡 雅光（リアス・アーク美術館 学芸員）

15:00-16:00 気仙沼まち大学構想10年ブックレットサイドストーリー

＜登壇者＞

・気仙沼まち大学運営協議会 ブックレット制作メンバー

16:30 終了

Day２

2/23（月・祝）9:30～13:00

09:30-10:00 オープニング

10:00-12:00 働きカタログ

13:00 終了

※展示は16:00まで開催

● お問い合わせ先

気仙沼まち大学運営協議会

メール：info@square-ship.com

電話：0226-28-9972

※営業時間：毎週火～土曜 13:00～21:00

■ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP)の一環としての意義

本取り組みは、内閣府SIP第3期「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築（課題番号111）」における研究題目「生涯学び続ける社会における多指標・多観点・多視点による評価・認証システムの開発」（共同研究代表者：東北学院大学・稲垣忠）の一環として実施されます。

京都大学の緒方広明教授を中心とする研究チーム、株式会社内田洋行、そしてインフォザインの協力体制により、2027年度まで継続的な発行と効果測定を行い、日本全国の地域コミュニティに応用可能な「学びの評価モデル」の構築を目指します。

・SIPポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築のページ

URL：https://www.jst.go.jp/sip/index.html

・プロジェクト概要ページ：https://eds.let.media.kyoto-u.ac.jp/sip3/project/inagaki/

・稲垣研究室のWEBサイト：https://www.ina-lab.net/

◆ 導入ソリューションについて

オープンバッジファクトリーは、デジタル証明としての国際的な技術標準規格であるオープンバッジ 2.0に準拠した「オープンバッジ」を作成・発行・管理するためのプラットフォームです。

公的な資格試験の合格証から、講座の修了証、イベント参加証、スキル証明や、ゲーム感覚の楽しいバッジ集めまで、教育機関だけでなく、NGOや企業内での人材育成など、子どもから学生・社会人まで、さまざまな用途に対応します。

修了証の発行をデジタルバッジで行うだけでなく、既存の学習活動にオープンバッジを適用することで、マイクロクレデンシャルの導入やゲーミフィケーション化が可能になり、学習成果をより明確かつ魅力的に示すことができます。

オープンバッジファクトリーの概要やサービス内容・プランの詳細など詳しくは下記リンクをご覧ください。

オープンバッジファクトリーの詳細はこちら(https://www.infosign.co.jp/obf)

◆ 株式会社インフォザインについて

インフォザインは2001年に設立され、2023年12月、ヨーロッパを中心に12年間に渡りオープンバッジ事業を展開するオープンバッジファクトリー社と、同社の製品「オープンバッジファクトリー」の日本における独占販売契約を締結しました。

オープンソースのCBTプラットフォーム「TAO」のSaaS版「TAOクラウドJP」を提供するなど、オープンソースとオープンスタンダードの可能性を信じて、これらを活用した、全ての人々に貢献できる、より良い教育の未来を創造することに取り組んでいます。



【お問合せ先】

株式会社インフォザイン

e-mail：obf@infosign.co.jp

公式HP： https://www.infosign.co.jp/

〒110-0008 東京都台東区池之端1丁目2-18 NDK池之端ビル4F