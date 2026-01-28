【多汗症の悩み調査】冬でも手汗・脇汗に悩む人が72.3%！一方で「治療できる」と知る人はわずか28.7%

【結論】本調査のポイント

結論から言うと、多汗症の治療法は症状の程度と部位によって最適な選択が異なります。軽度～中等度の手汗には塩化アルミニウム外用やイオントフォレーシスが第一選択となり、中等度以上の脇汗にはボトックス注射やミラドライが効果的です。重度で日常生活に支障がある場合は、保険適用の剪除法手術も選択肢となります。

・冬場でも手汗・脇汗に悩む人が72.3%と、季節を問わず多汗症の悩みが深刻

・多汗症が「治療できる病気」と知っている人はわずか28.7%にとどまる

・治療を受けたことがある人はわずか8.3%で、91.7%が未治療のまま悩みを抱えている

用語解説

■ 多汗症とは

多汗症とは、体温調節に必要な量を超えて過剰に発汗する疾患である。原発性と続発性に分類され、原発性多汗症は手のひら・足裏・脇・頭部などに左右対称に発症し、日本人の約5～7%が罹患しているとされる。

■ ミラドライとは

ミラドライとは、マイクロ波を用いて汗腺（エクリン腺・アポクリン腺）を破壊する多汗症・腋臭症の治療法である。皮膚を切開せずに治療でき、1回の施術で70～80%程度の発汗抑制効果が期待できる。

■ ボトックス注射（ボツリヌス療法）とは

ボトックス注射とは、ボツリヌストキシンを患部に注射し、汗腺への神経伝達を遮断することで発汗を抑制する治療法である。重度の原発性腋窩多汗症には保険適用があり、効果持続期間は約4～9ヶ月である。

脇汗・多汗症の主な治療法比較

※当院監修医師の2,000件以上の腋臭症・多汗症治療実績に基づく数値です。効果には個人差があります。

皮膚腫瘍・皮膚外科を専門とするアイシークリニック（医療法人社団鉄結会、新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、多汗症に悩む全国の20～50代の男女300名を対象に「多汗症の悩みと治療に関する意識調査」を実施しました。

調査背景

多汗症は日本人の約5～7%が罹患するとされる疾患ですが、「体質だから仕方ない」と諦めている方が多いのが現状です。特に冬場は「寒いのに汗をかく」ことへの周囲の理解が得られにくく、精神的な負担も大きくなります。当院監修医師の2,000件以上の治療経験から、多汗症に対する正しい知識と治療法の認知度向上が必要と考え、本調査を実施しました。

調査概要

・調査対象：多汗症（手汗・脇汗・足汗など）に悩みを持つ全国の20～50代の男女

・調査期間：2026年1月6日～1月15日

・調査方法：インターネット調査

・調査対象人数：300名

調査結果

【調査結果】冬場でも72.3%が多汗症に悩み、季節を問わない深刻さが判明

設問：冬場（11月～2月頃）でも多汗症の症状に悩んでいますか？

「冬でも変わらず悩んでいる」「夏より軽いが悩んでいる」を合わせると72.3%に達し、多汗症が季節を問わない慢性的な悩みであることが明らかになりました。暖房の効いた室内や緊張する場面での発汗に苦しむ方が多いと推測されます。

【調査結果】脇汗が38.7%で最多、次いで手汗32.3%と上位2部位で7割を占める

設問：最も悩んでいる多汗症の部位はどこですか？

脇汗と手汗で全体の71.0%を占めており、対人関係や仕事に直接影響する部位での悩みが深刻であることがわかります。特に手汗は書類や電子機器を扱う際に支障が出るため、日常生活への影響が大きいと考えられます。

【調査結果】多汗症が治療できると知っている人はわずか28.7%で認知度の低さが顕著

設問：多汗症が「医療機関で治療できる病気」であることを知っていましたか？

「治療法まで詳しく知っている」「治療できることは知っている」を合わせても28.7%にとどまり、7割以上が多汗症の治療について十分な知識を持っていないことが判明しました。疾患啓発の必要性が浮き彫りになっています。

【調査結果】治療経験者はわずか8.3%で、91.7%が未治療のまま悩みを抱える

設問：多汗症の治療を医療機関で受けたことはありますか？

治療経験者はわずか8.3%と非常に少なく、「受診したことがない」が73.0%と大多数を占めています。「受診を検討している」18.7%を加えると、潜在的な治療ニーズは高いものの、実際の受診行動には至っていない現状がうかがえます。

【調査結果】「何科を受診すべきかわからない」が34.0%で最多、次いで費用への不安

設問：多汗症の治療を受けない（受けなかった）理由は何ですか？（治療未経験者のみ）

「何科を受診すべきかわからない」が最多で、情報不足が受診の大きな障壁になっています。多汗症は皮膚科・形成外科で診察可能であり、また重度腋窩多汗症のボトックス治療には保険適用があることなど、正確な情報提供が受診率向上の鍵となります。

調査まとめ

本調査により、多汗症に悩む方の72.3%が冬場でも症状に苦しんでいること、一方で「治療できる病気」であることを知っている人は28.7%にとどまり、実際に治療を受けたことがある人はわずか8.3%であることが明らかになりました。受診しない理由として「何科を受診すべきかわからない」が最多を占め、多汗症治療に関する情報不足が深刻であることが浮き彫りになりました。多汗症は適切な治療により症状を大幅に改善できる疾患であり、より一層の疾患啓発が必要です。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

当院監修医師の2,000件以上の腋臭症・多汗症治療経験から申し上げると、多汗症は決して「体質だから仕方ない」ものではなく、適切な診断と治療により症状を大幅に改善できる疾患です。

今回の調査で7割以上の方が冬場でも多汗症に悩んでいるという結果は、臨床現場の実感と一致します。多汗症は季節に関係なく、緊張やストレス、温度変化などをきっかけに発症するため、年間を通じて患者さんのQOL（生活の質）を著しく低下させます。



「何科を受診すべきかわからない」という声が最も多かったことは非常に残念です。多汗症は皮膚科や形成外科で診察・治療が可能です。特に重度の原発性腋窩多汗症（脇の多汗症）に対するボトックス注射は保険適用となっており、3割負担で治療を受けることができます。



治療法の選択については、症状の程度・部位・ライフスタイルを総合的に考慮して決定します。軽度の手汗であれば塩化アルミニウム外用剤やイオントフォレーシスから始め、効果が不十分な場合はボトックス注射を検討します。脇汗に関しては、繰り返し治療が必要なボトックスに抵抗がある方や、根本的な治療を希望される方にはミラドライや剪除法が選択肢となります。



日常生活に支障をきたしている場合は、一人で悩まずに専門の医療機関を受診されることをお勧めします。早期に治療を開始することで、社会生活や対人関係の質が大きく向上することを、多くの患者さんの治療経験から実感しています。

【エビデンス】日本皮膚科学会の「原発性局所多汗症診療ガイドライン」では、重症度に応じた段階的な治療アルゴリズムが示されており、当院監修医師の2,000件以上の治療実績においても、このガイドラインに準拠した治療により高い患者満足度を得ています。

多汗症の治療法選択の目安

・軽度～中等度：外用剤（塩化アルミニウム）やイオントフォレーシスから開始

・中等度～重度の脇汗：ボトックス注射（保険適用あり）またはミラドライ

・重度で根本治療希望：剪除法手術（腋臭症として保険適用可能な場合あり）

受診の目安となる症状

・書類や電子機器が汗で濡れて仕事に支障が出る

・汗じみを気にして服の色や素材を選んでしまう

・握手や人との接触を避けるようになっている

・週に1回以上、発汗のために日常生活に支障が出る

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. 多汗症は何科を受診すればいいですか？

A. 多汗症は皮膚科または形成外科で診察・治療が可能です。

調査では34.0%の方が「何科を受診すべきかわからない」と回答しており、この情報不足が受診の障壁となっています。多汗症は皮膚科・形成外科で診察可能であり、重度の腋窩多汗症にはボトックス注射の保険適用もあります。まずはお近くの皮膚科を受診し、症状に応じて専門治療が可能な医療機関を紹介してもらうこともできます。

Q2. 多汗症の治療費用はいくらくらいかかりますか？

A. 治療法により異なり、保険適用のボトックス注射は3割負担で約2～3万円、自由診療のミラドライは30～40万円程度です。

調査で28.7%の方が「費用が高そう」と回答していますが、重度原発性腋窩多汗症に対するボトックス注射は保険適用となっており、3割負担で2～3万円程度で治療可能です。ミラドライは自由診療で30～40万円程度ですが、1回の治療で長期的な効果が期待でき、繰り返し治療が不要という利点があります。

Q3. ボトックス注射とミラドライはどちらがいいですか？

A. 定期的な治療でも構わない方はボトックス、1回で根本的に治療したい方はミラドライが適しています。

ボトックス注射は効果持続期間が4～9ヶ月のため定期的な再治療が必要ですが、ダウンタイムがほぼなく費用も1回あたり抑えられます。ミラドライは1回の治療で汗腺を破壊するため半永久的な効果が期待でき、傷跡も残りません。当院監修医師の2,000件以上の治療経験では、仕事で長期休暇が取れない方にはミラドライ、まずは効果を試したい方にはボトックスをお勧めしています。

Q4. 手汗を止める効果的な方法はありますか？

A. 手汗には塩化アルミニウム外用剤、イオントフォレーシス、ボトックス注射などの治療法があります。

手汗（手掌多汗症）の治療は段階的に行います。まず塩化アルミニウム外用剤を就寝前に塗布する方法から開始し、効果不十分であればイオントフォレーシス（水道水に弱い電流を流す治療）を追加します。これらで改善しない場合はボトックス注射が有効です。当院監修医師の経験では、適切な治療により8割以上の方で症状改善が得られています。

Q5. 多汗症は自然に治ることはありますか？

A. 原発性多汗症が自然に治ることは稀であり、適切な治療が必要です。

調査では19.3%の方が「体質だから仕方ないと思っている」と回答していますが、原発性多汗症は自然治癒することは稀です。思春期から20代で発症し、治療をしなければ長期間症状が続くケースがほとんどです。ただし、加齢とともに若干軽減する場合もあります。日常生活に支障がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることをお勧めします。

放置のリスク

・精神的ストレスの蓄積により、社交不安障害やうつ状態を併発するリスクがある

・汗による皮膚の湿潤状態が続くと、接触性皮膚炎や細菌・真菌感染症を引き起こす可能性がある

・対人関係や仕事への影響が蓄積し、キャリアや人間関係に長期的な支障をきたす恐れがある

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・週に1回以上、発汗のために日常生活（仕事・学業・家事など）に支障が出る

・汗を気にして対人関係を避けたり、服装や行動を制限している

・市販の制汗剤では効果が不十分と感じている

・書類やスマートフォン、パソコンが汗で濡れて困っている

・発汗に関する悩みで精神的なストレスを強く感じている

