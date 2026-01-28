【小田原市限定】“旅行グッズのリタイア組”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗
2月は、引っ越し・異動・新生活準備で「家の中の棚卸し」が一気に進む季節。
小田原市でも、押入れやクローゼットを開けた瞬間に出てきがちなのが、旅行の名残グッズです。
たとえば、年季の入ったキャリーケース、和柄スーツケース、使わないトラベルポーチ、ネームタグ、変換プラグ、旅行ガイドブック（2005年のまま更新されていない…！）、そして謎の海外お土産。
思い出があるから捨てづらい一方で、置き続けるほど「場所を取る」「重い」「分別が面倒」で、片付けの腰が重くなる原因になります。
不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、小田原市のご家庭・単身世帯・共働き世帯の“片付けたいのに進まない”をサポートするため、“旅行グッズのリタイア組”回収キャンペーンを実施します。
キャリーケースや旅行ポーチ、変換プラグ、古いガイドブック等の「旅行グッズ」を含む回収で、2月は合計金額から1,000円割引。
粗大ごみの予約・運び出し・分別で止まりがちな旅行グッズを、写真で事前見積もり→まとめて回収でスムーズに片付けられます。
※ネームタグなど個人情報があるものは、事前に剥がす／塗りつぶすなどの対策もおすすめです（不安があれば事前相談OK）。
背景と目的
旅行グッズは「たまに使う」ジャンルのため、処分の優先順位が下がりやすいのに、サイズが大きく収納を圧迫しがちです。さらに、変換プラグやケーブル類は似た形が多く、“何用かわからない”問題で判断が止まります。
2月のうちに“旅行まわり”を一度リセットしておくと、春の新生活準備が一気に軽くなります。
本キャンペーンは、小田原市で増えがちな「旅行の名残を卒業したい」ニーズに対し、片付けのきっかけを作ることを目的に企画しました。
キャンペーン概要
キャンペーン名： 【小田原市限定】“旅行グッズのリタイア組”まるごと回収キャンペーン（2月は1,000円割引）
実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日
割引内容： 旅行グッズ（例：キャリーケース／和柄スーツケース／ガイドブック／変換プラグ／ネームタグ等）を含む回収で、合計金額から1,000円割引
備考（合言葉）： 事前見積もり時に「小田原市キャンペーン」とお伝えください。
※旅行グッズ以外の不用品（家具・家電・生活雑貨など）が混在していてもOK。まとめて見積もりできます。
詳細：https://collect.conne.jp/odawarashi/
キャンペーン対応エリア（小田原市全域）
対応地域例：栄町、浜町、本町、南町、東町、扇町、寿町、久野、荻窪、緑、前川、鴨宮、南鴨宮、国府津、酒匂、西酒匂、早川、板橋、風祭、入生田、栢山、穴部、穴部新田、井細田、飯泉、中里、中町など
※上記以外も小田原市全域で対応可能です。
（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み
スーツケースが大きくて、押入れ下段をずっと占領している
ガイドブックや地図が古く、捨てたいのに“思い出”で止まる
変換プラグや充電器が増えて、何に使うか分からない
お土産が「飾るでも使うでもない」状態で、箱だけが残っている
粗大ごみの予約や搬出が大変で、結局そのまま放置してしまう
よく出る不用品例
スーツケース・キャリー類
トラベルポーチ・収納袋
変換プラグ・旅行用小物
ガイドブック・地図・紙もの
海外土産・雑貨（飾り損ね）
回収品目の詳細例
1) スーツケース・キャリー類： 年季の入ったキャリー、和柄スーツケース、車輪が割れたキャリー、持ち手が壊れた旅行鞄、使わないボストンバッグ
2) トラベルポーチ・収納袋： 空のトラベルポーチ、バンド付きポーチ、圧縮袋、液体OK袋、使わないネックピロー、旅行用洗面ポーチ
3) 変換プラグ・旅行用小物： 壊れた変換プラグ、海外用コンセント、使ってないUSB充電器、謎のケーブル、トラベルアダプタ類
4) ガイドブック・紙もの： ガイドブック（古い年度）、パンフレット、時刻表の切れ端、旅程メモ、古い地図、チケット控えの束
5) 海外土産・雑貨： 謎の置物、使わないマグネット、香りが飛んだコスメ系土産、箱だけ残った土産、飾り損ねた小物類
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
小田原市で引っ越し・模様替え前に一気に整理したい単身・共働き世帯
旅行や帰省で増えた物を、“いつか”から卒業したい方
大きいスーツケースの搬出が大変で、自力で動かせない方
分別や予約の手間を省いて、短時間で片付けを終わらせたい方
LINEで簡単見積もり！
LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツは3つだけ。
全体量が分かる引き写真（スーツケース＋周辺の山が分かる）
変換プラグ・ケーブル等の寄り写真（種類が分かる）
メッセージに「小田原市キャンペーン希望」の一言
「これは残す／これは処分」も添えてもらえると、見積もりがさらに早いです。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 神奈川県小田原市のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/odawarashi/
📰 神奈川県小田原市の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/odawarashi/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)