【小田原市限定】“旅行グッズのリタイア組”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

2月は、引っ越し・異動・新生活準備で「家の中の棚卸し」が一気に進む季節。

小田原市でも、押入れやクローゼットを開けた瞬間に出てきがちなのが、旅行の名残グッズです。



たとえば、年季の入ったキャリーケース、和柄スーツケース、使わないトラベルポーチ、ネームタグ、変換プラグ、旅行ガイドブック（2005年のまま更新されていない…！）、そして謎の海外お土産。

思い出があるから捨てづらい一方で、置き続けるほど「場所を取る」「重い」「分別が面倒」で、片付けの腰が重くなる原因になります。

不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、小田原市のご家庭・単身世帯・共働き世帯の“片付けたいのに進まない”をサポートするため、“旅行グッズのリタイア組”回収キャンペーンを実施します。



キャリーケースや旅行ポーチ、変換プラグ、古いガイドブック等の「旅行グッズ」を含む回収で、2月は合計金額から1,000円割引。



粗大ごみの予約・運び出し・分別で止まりがちな旅行グッズを、写真で事前見積もり→まとめて回収でスムーズに片付けられます。



※ネームタグなど個人情報があるものは、事前に剥がす／塗りつぶすなどの対策もおすすめです（不安があれば事前相談OK）。

背景と目的

旅行グッズは「たまに使う」ジャンルのため、処分の優先順位が下がりやすいのに、サイズが大きく収納を圧迫しがちです。さらに、変換プラグやケーブル類は似た形が多く、“何用かわからない”問題で判断が止まります。



2月のうちに“旅行まわり”を一度リセットしておくと、春の新生活準備が一気に軽くなります。

本キャンペーンは、小田原市で増えがちな「旅行の名残を卒業したい」ニーズに対し、片付けのきっかけを作ることを目的に企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 【小田原市限定】“旅行グッズのリタイア組”まるごと回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

割引内容： 旅行グッズ（例：キャリーケース／和柄スーツケース／ガイドブック／変換プラグ／ネームタグ等）を含む回収で、合計金額から1,000円割引

備考（合言葉）： 事前見積もり時に「小田原市キャンペーン」とお伝えください。

※旅行グッズ以外の不用品（家具・家電・生活雑貨など）が混在していてもOK。まとめて見積もりできます。

詳細：https://collect.conne.jp/odawarashi/

キャンペーン対応エリア（小田原市全域）

対応地域例：栄町、浜町、本町、南町、東町、扇町、寿町、久野、荻窪、緑、前川、鴨宮、南鴨宮、国府津、酒匂、西酒匂、早川、板橋、風祭、入生田、栢山、穴部、穴部新田、井細田、飯泉、中里、中町など

※上記以外も小田原市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

スーツケースが大きくて、押入れ下段をずっと占領している

ガイドブックや地図が古く、捨てたいのに“思い出”で止まる

変換プラグや充電器が増えて、何に使うか分からない

お土産が「飾るでも使うでもない」状態で、箱だけが残っている

粗大ごみの予約や搬出が大変で、結局そのまま放置してしまう

よく出る不用品例

スーツケース・キャリー類

トラベルポーチ・収納袋

変換プラグ・旅行用小物

ガイドブック・地図・紙もの

海外土産・雑貨（飾り損ね）

回収品目の詳細例

1) スーツケース・キャリー類： 年季の入ったキャリー、和柄スーツケース、車輪が割れたキャリー、持ち手が壊れた旅行鞄、使わないボストンバッグ

2) トラベルポーチ・収納袋： 空のトラベルポーチ、バンド付きポーチ、圧縮袋、液体OK袋、使わないネックピロー、旅行用洗面ポーチ

3) 変換プラグ・旅行用小物： 壊れた変換プラグ、海外用コンセント、使ってないUSB充電器、謎のケーブル、トラベルアダプタ類

4) ガイドブック・紙もの： ガイドブック（古い年度）、パンフレット、時刻表の切れ端、旅程メモ、古い地図、チケット控えの束

5) 海外土産・雑貨： 謎の置物、使わないマグネット、香りが飛んだコスメ系土産、箱だけ残った土産、飾り損ねた小物類

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

小田原市で引っ越し・模様替え前に一気に整理したい単身・共働き世帯

旅行や帰省で増えた物を、“いつか”から卒業したい方

大きいスーツケースの搬出が大変で、自力で動かせない方

分別や予約の手間を省いて、短時間で片付けを終わらせたい方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツは3つだけ。

全体量が分かる引き写真（スーツケース＋周辺の山が分かる）

変換プラグ・ケーブル等の寄り写真（種類が分かる）

メッセージに「小田原市キャンペーン希望」の一言

「これは残す／これは処分」も添えてもらえると、見積もりがさらに早いです。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 神奈川県小田原市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/odawarashi/

📰 神奈川県小田原市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/odawarashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)