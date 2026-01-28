マイプロテイン、全国のファミリーマートでバナナミルクを限定販売開始

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、良質なプロテインを手軽に生活に取り入れていただくことを目指すべく、株式会社ファミリーマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：細見 研介)が運営する全国のファミリーマート約16,500店舗にてバナナミルクを2026年1月13日(火)より、30万個限定で販売開始いたしました。




※ペットボトルの形状が実物と異なることがあります。

なめらかな口当たりで優しい甘さのバナナミルクは、1本あたりタンパク質15gを含有、バナナピューレを使用しており、自然な味わいをお楽しみ頂けます。プロテインはちょっと苦手という方にもおすすめです。ペットボトルタイプで外出先での栄養補給にご活用頂けます。



【商品概要】


商品名　：マイプロテイン バナナミルク


内容量　：300ml


価格　　：298円(税込)


発売日　：2025年1月13日(火)より全国順次発売


販売場所：全国のファミリーマート


販売個数：30万個限定




【マイプロテインについて】


マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。


プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。


また今春、ブランド誕生20周年の節目に相応しいブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。



・マイプロテイン公式サイト： https://www.myprotein.jp/


・Instagram　　　　　　　 ： https://www.instagram.com/myproteinjp/


・X(旧 Twitter)　　　　　 ： https://twitter.com/MyproteinJP


・Facebook　　　　　　　　： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/




【THG Nutrition Limited会社概要】


会社名　　： THG Nutrition Limited


代表者　　： Neil Mistry


本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,


　　　　　　 United Kingdom, WA15 0AF


設立年月日： 2021年5月16日


事業内容　： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアを


　　　　　　 はじめとしたスポーツ栄養商品の製造と販売


URL　　　 ： https://www.thg.com/