ニュートン・コンサルティング、設立20周年を記念した特設サイトを公開

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、2026年11月13日に設立20周年を迎えます。これを記念して、1月1日に特設サイトを公開しました。

本サイトでは、これまで支えていただいた皆様への感謝とともに、当社の歩み、そしてこれからの挑戦を発信していきます。

▼ニュートン・コンサルティング20周年記念サイト

https://www.newton-consulting.co.jp/20th/

◆20周年記念サイトについて

本サイトのキャッチコピーは、「変わりゆく世界で 揺るぎない伴走を」。激動する社会情勢や複雑化するリスク環境の中でも、「お客様の役に立つ」という確固たる理念のもとで変化に立ち向かい続ける決意を表現しています。

コンテンツ第一弾として、代表取締役社長の副島一也によるスペシャルメッセージを掲載しました。これまで当社を支えてくださったお客様、パートナー、関係者の皆様への感謝を代表自らの言葉で語っています。

今後も順次コンテンツを追加予定。20年にわたる社史や創業ストーリーだけでなく、社員が展望を語るインタビュー記事などもお届けします。単なる周年紹介にとどまらず、これからの時代に求められるリスクマネジメントのあり方など、継続的に情報を発信していきます。

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2025年12月末現在）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/