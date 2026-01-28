企業の「インテリジェンス体制」に生成AIを組み込む課題と対策を議論するためのモデルを公開しました。

プライム上場企業の企業様向けに「AIリサーチャーの企業実装モデル（Ver1.0）」を発表

株式会社一矢（代表取締役：福田大記、以下 ICHINOYA）はこの度、部門業務における「インテリジェンス体制」へのAI組み込みが発展していくビジョンを描いた「AIリサーチャーの企業実装モデル（Ver1.0）」を発表しました。

本モデルは、ICHINOYA主催のイベントを発表の場とし、イベント会場ではAIXの専門サービスも手掛けるCTOの森重(会社紹介はこちら(https://galirage.com/))も交えて、現場のAI活用の実態から今後の展望まで、活発に議論されました。

（ご参加企業様：商船三井様、ヤマハ発動機様、三井物産様、川崎重工業様、帝人様、岡谷鋼機様など）

なぜ同モデルを作成したのか？

ICHINOYAが2025年6-9月に実施したリサーチ業務プロセスの実態を把握するサーベイにおいて、多くの大規模企業においてAI活用は進んでいるが、組織全体での有効活用の体制には共通して課題があることがわかりました。

こちら(https://ichinoya-research.jp/2025/11/28/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a0%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%85%8b/)にICHINOYA実際のサーベイから見えてきた生成AI組み込みの課題感を記載しています

ICHINOYAは、人と技術の力を融合し、事業開発や戦略策定の現場における「インテリジェンス体制」の構築を支援する企業です。サーベイで把握できた課題をふまえて、お客様企業の目標設定に向けた議論をしやすくするためにモデルを作成しました。

こちら(https://ichinoya-research.jp/2025/11/28/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b9%e4%bd%93%e5%88%b6%e3%80%8d%e3%81%ab%e7%94%9f%e6%88%90ai%e3%82%92%e7%b5%84/)に「インテリジェンス体制」における生成AI組み込みの課題や対策について記載しています

同モデルのご紹介

モデル資料は以下の通りです。詳細をご覧になりたい方はこちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0KKhvqDtkOy19PGHGmV1kZ5dYCbnrRGrxGu1tkScbdUQjczMDZYWUVMWVRXUzQ2TlRWQ1NEWFc1OS4u)のフォームよりお問い合わせください。

（資料抜粋）「生成AI実装モデル」とは？（資料抜粋）生成AI活用における課題（資料抜粋）5段階の生成AI実装モデル

本記事内では要点のみお伝えします。

- 自動運転のような先行する革新的な技術は、「技術革新の実現」から「社会への実装」までにタイムラグが生まれています。- リサーチ業務プロセスにおけるAI活用が進む中での近年の議論をもとに、「仮に、2025年現在企業社内で行われているリサーチ業務プロセスの全てが、AIによって自律的に遂行できるようになるという理想的な想定下での到達点」を最高レベルとして、企業への実装段階を5つに分けてモデル化しています。目標の状態を実現する過程では、それぞれのレベルにおける主要な課題を解消する必要があります。

組織の「インテリジェンス体制」に生成AIを効果的に組み込む意義

リサーチ業務プロセスにおいて生成AIの活用が効果的になると、理想的な「インテリジェンス体制」の実現が近づき、顧客や規制など市場環境の変化への対応スピードが上がると考えています。ICHINOYAが考える理想的な「インテリジェンス体制」には、以下のような状態の実現が重要です。

- いつでもすぐに：情報源に常時アクセスがあり、必要な時に抽出できる- 高精度・検証済：信頼性の高い情報を、検証された状態で受け取れる- 業務最適：部門・案件固有の目的・範囲・切り口で整理されている

既に実感されている方も多いと思いますが、生成AIは主に業務効率化の実現の大きな助けとなる技術です。現状の課題を把握し、目指す段階を見据えた目標設定をすることでより事業の推進を加速できるのではないでしょうか。

ICHINOYAはお客様の「インテリジェンス体制」構築を支援するために、面談の実施やメルマガの配信を継続的に行っています。ご関心のある方は、こちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0KKhvqDtkOy19PGHGmV1kZ5dYCbnrRGrxGu1tkScbdUQjczMDZYWUVMWVRXUzQ2TlRWQ1NEWFc1OS4u)のフォームよりご登録をお願いします。

- 面談の実施：モデルの詳細なご紹介や、「何から手を付けたら？」という段階から生成AI組み込みの計画づくりの壁打ちや具体的な目標設定についてご相談が可能です。- メルマガの配信：生成AI活用を含む手法・ツールなど、プライム企業様の「インテリジェンス体制」構築の実態に関する最新情報を配信しています。本モデルの更新版の公開についてもお知らせします。

「インテリジェンス体制」：企業業務における「インテリジェンス体制」とは、市場環境の変化に関する情報を収集・分析し事業機会やリスクを評価する手法を実行する業務機能や、それを行う組織体制。事業環境の不確実性が増す中で、部門業務の成果を継続的に拡大していくために不可欠な機能として注目されています。