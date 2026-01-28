持久系エナジージェル「WARABEAT!!（ワラビート）」、発売3か月で累計10万本突破

株式会社YOUR MEAL

株式会社YOUR MEAL（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：須藤大輔、以下「ユアミール」）は、持続性エネルギー源「パラチノース(R)（以下、パラチノース）」を配合し、わらびもち風味のおいしさにこだわったエナジージェル「WARABEAT!!︎（ワラビート）」販売本数が3か月で10万本を達成しました。感謝の思いを込めて、1/28からの期間限定で500円OFFキャンペーンを実施します。

■ 継続購入意向97% 。 持続性エネルギー源パラチノース配合の「WARABEAT!!（ワラビート）」

「パラチノース」は、砂糖と同じエネルギー量（1gあたり4kcal）ながらも、小腸全体の吸収スピードが約5分の１でゆっくりであるという性質から、持続的なエネルギー補給が期待でき、長時間の運動をサポートします。

そんなパラチノースを配合した「WARABEAT!!」は、マラソンやサイクリングなどの過酷なレース中でもおいしく食べ続けられるよう、甘さや風味のバランスにとことんこだわりました。

おかげさまで、2025年の10月の発売以来、おいしさ満足度95%以上、継続購入意向97%以上（※）と、ランナーを中心に高い評価をいただき、このたび、3か月で販売本数10万本を突破。Amazon新着ランキング３冠も達成しました（栄養補給ゼリー・グミ部門、栄養バー・ドリンク部門、スポーツサプリメント部門、2025年10月5日）。

※自社調べ（WARABEAT!!購入者を対象としたWEBアンケート調査。n=48名）2025/12/5～2025/12/12

【商品名】 「WARABEAT!! 黒糖わらび風」 「WARABEAT!! ゆずわらび風」

【価 格】 １個：377円（税込） ※パラチノース公式オンラインショップ

【仕 様】 容量：60 g 形状：パウチパッケージ 賞味期限：24か月

カロリー：黒糖わらび風104kcal、ゆずわらび風101kcal

【販売会社】 株式会社YOUR MEAL

黒糖わらび風1本(60g)あたり(推定値)エネルギー 104kcal、炭水化物 26g、たんぱく質 0g、脂質 0g、食塩相当量 0.02gゆずわらび風1本(60g)あたり(推定値)エネルギー 101kcal、炭水化物 26g、たんぱく質 0g、脂質 0g、食塩相当量 0.05g



▶WARABEAT!! ウェブサイト https://www.palatinose.jp/warabeat/(https://www.palatinose.jp/warabeat/)

■ 期間限定のクーポンも配布中！

WARABEAT!!10万本達成を記念し、パラチノース公式オンラインショップで使える500円OFFクーポンを期間限定で配布します。

粉末やスティックタイプでパラチノースがとれる「ピュアパラ」や、練習中や本番前などのシーン別に選べるセットなど、アスリートのパフォーマンスを応援する商品を多数ご用意。

この機会に、ぜひお試しください。

クーポンコード：PLwarabeat10

適用期間：1/28（水）～2/28（水）

ご利用条件：税抜き2,000円以上のご購入

※ポイント・セールなどの減額がある場合は、減額後の金額が2,000円以上の場合に適用となります。

※送料は含みません。

▶パラチノース公式オンラインショップ

（ https://shop.palatinose.jp/(https://shop.palatinose.jp/) ）

■ アンバサダーからのコメント

プロランナー 神野大地

パラチノースは大学時代から愛用しています。

WARABEAT!!にもパラチノースが配合されているので心強いです。

後半の粘りが求められるロング走やマラソンでは特におすすめです。

ランニングインフルエンサー 三津家貴也

WARABEAT!!はジェルの独特な味がなくて、ジェル初心者にもおすすめです。

僕は完全にゆず派です！！ 爽やかな味で摂りやすいですね。

おいしいので本番前に摂取して、しっかり味わっています（笑）

■アンバサダー神野さん出席の体験型イベントでも味わいが評判に

また、1月12日、Alpen TOKYOで行われた神野さんを招いた体験型イベントでは、神野氏によるランニング指導に加え、「WARABEAT!!（ワラビート）」の試食会も開催。試食した方からも「和菓子みたいで美味しい！」「ポケットに入るサイズ感が嬉しい」というお声もいただきました。

神野氏もレースでの早めの補給の重要性を説き、「WARABEAT!!」についても、「走る前後に黒糖わらびもち風を、走ってる最中はさっぱりした味が良いので、ゆずわらびもち風を摂ることが多いです」と味わいを絶賛していました。

＜イベントレポート＞補給は距離で区切らない-Alpen TOKYO×神野大地さんイベントで聞いたこと

https://www.palatinose.jp/palatinomedia/event-260112_alpen-tokyo/

■ Palatinose(R)（パラチノース(R)）とは

YOUR MEALのグループ会社であるDM三井製糖が40年にわたり研究・開発する「パラチノース(R)」は植物（てん菜）由来で、はちみつにも含まれる天然の糖質です。砂糖と同じくブドウ糖と果糖がつながった二糖類で、エネルギー量も同じ（1gあたり4kcal）ですが、吸収スピードが砂糖の約5分の1という特性をもっています。その特性から、パラチノース(R)は持久系スポーツに適したエネルギー源といわれ、科学的な知見からアスリートのパフォーマンスアップに貢献できます。このパラチノース(R)原料を100％配合した商品「ピュアパラ」はロードバイクやマラソンといった持久系スポーツ選手や、トレーニーに愛飲いただいています。

■パラチノース(R)公式サイト：https://www.palatinose.jp/

■公式オンラインショップ：https://shop.palatinose.jp/

■ 株式会社YOUR MEAL（ユアミール） 概要

YOUR MEALは、「BUILD MEAL! CHANGE WORLD!」をスローガンに、ボディメイクやダイエットに取り組む人に最適な栄養素の食事をお届けするボディメイクフードサブスクリプション事業「マッスルデリ」や高タンパクでヘルシーな食事をケータリング、オードブル、お弁当でご提供する「マッスルケータリング」、一人ひとりの目的や好みに合わせた食事をお届けするカスタムミール事業「YOUR MEAL」を展開。タンパク質がとれるロングライフパン「YOUR BREAD（ユアブレッド）」およびコーヒー「EXIT COFFEE（イグジットコーヒー）」も人気。2023年7月より、国内製糖メーカー最大手であるDM三井グループに。

■事業内容 ：ライフスタイルサポート事業、宅配弁当事業

■代表取締役社長：須藤大輔

■本社 ：〒108-0014 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden

■設立 ：2016年11月29日

■公式サイト ：https://your-meal.co.jp/