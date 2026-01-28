【可愛すぎて予約殺到(ハート)】『学研のえほんずかん　シマエナガのずかん』の発売を記念して、サイン会や先行販売の実施が決定！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月5日（木）に『学研のえほんずかん シマエナガのずかん』を発売いたします。また、発売を記念したサイン会と先行販売を大阪・東京で実施いたします。

「学研のえほんずかん」シリーズとは

「学研のえほんずかん」シリーズは、子どもたちが好きなテーマを、監修の先生の指導のもと、やさしいイラストとシンプルな文章でコンパクトにまとめた絵本のような図鑑です。お子さんのはじめての図鑑や、興味を引きだすきっかけにもぴったり。

世代を超えて会話がはずむページもたっぷりあり、家族のコミュニケーションにもおすすめのシリーズです。

『学研のえほんずかん シマエナガのずかん』とは

真っ白でまん丸、「雪の妖精」とも呼ばれるシマエナガ。北海道に生息する、とっても愛らしい姿の小鳥です。

そんなシマエナガの魅力をまるごと1冊、たっぷり詰め込んだ、シマエナガの図鑑ができました。

絵本のような雰囲気で、図鑑のように学べます。

▲シマエナガの生態をくわしく、そしてとびきり可愛く紹介します。▲シマエナガの四季の過ごし方を、写真とともに観察できるページも。▲さがし絵ページは、まるで絵本のような世界観。楽器を演奏するシマエナガは、どこにいるかな？●1冊まるごとシマエナガ

シマエナガの可愛い姿や飛び方、食べ物、子育てなどさまざまな生態を、たくさんのイラストとともに、わかりやすく紹介しています。

●ぴよ手帖さんによる、ふわふわ可愛いイラスト

絵は数々のシマエナガ雑貨を手がける、ぴよ手帖さん。楽しく学びながら、シマエナガたちの愛らしいイラストに癒やされること間違いなし。何度も眺めたくなる図鑑です。

●日本野鳥の会会長 監修の確かな情報

監修は、日本野鳥の会会長・上田恵介先生。シマエナガに関連する鳥や観察方法などもくわしく掲載！ 可愛いだけでなく、シマエナガの生態やひみつもしっかり知ることができます。

【著者プロフィール】

絵：ぴよ手帖

北海道出身のイラストレーター。2015年より、シマエナガのイラストや雑貨の制作を続けている。原画展・百貨店催事等への出展、企業とのコラボレーションなど幅広く活動中。【暮らしのそばに北海道の“かわいい”を。】をコンセプトに、シマエナガの魅力を身近に感じられる作品づくりを目指している。

・ホームページ：https://home-piyonotebook.com/

・ショップ：http://www.piyonotebook.com

［イベント情報］サイン会と先行販売の実施が決定！

『学研のえほんずかん シマエナガのずかん』の発売を記念して、「ことりマーケット大阪」でぴよ手帖さんのサイン会を行います！ また、東京で開催の「ぴよ手帖個展」「鳥フェス浅草2026」や「ことりカフェ上野本店」での先行販売も実施。

サイン会・先行販売ともに数量限定なので、ぜひお早めにお求めください。

●サイン会（※なくなり次第終了します）

■開催日：2月5日（木）、8日（日）10:00-14:00 ＠「ことりマーケット大阪」

■住所：大阪府守口市河原町8-3 京阪百貨店守口店 8階大催事場

★『学研のえほんずかん シマエナガのずかん』をご購入のお客様、各日先着15名様

★各日午前10:00より、会場にて整理券配布＆サイン会開始

●先行販売（※いずれも、なくなり次第終了します）

■販売日：1月29日（木）～2月1日（日） ＠「ぴよ手帖個展」

■住所：東京都台東区谷中5-6-9 HOW HOUSE EAST gallery-R&G

■営業時間：11:00-17:00

■TEL：03-5832-9080

★限定30冊！

■販売日：1月29日（木）～ ＠「ことりカフェ上野本店」

■住所：東京都台東区上野桜木1-8-6

■営業時間：11:00-18:00

■TEL：03-6427-5115

■HP：http://ueno.kotoricafe.jp/

★限定30冊！ 2月2日（月）まで「シマエナガカフェ」も開催中

■開催日：1月31日（土）～2月1日（日） ＠「鳥フェス浅草2026」

■住所：東京都台東区花川戸2-6-5 東京都立産業貿易センター台東館6F‧7F

■営業時間：1月31日（土）12:00-17:00／2月1日（日）10:00-15:00

■入場料：当日券500円（クリアファイルの特典付き） ※小学生以下は無料

★限定20冊！

［商品概要］

■『学研のえほんずかん シマエナガのずかん』

絵：ぴよ手帖 監修：上田恵介

定価：1,430円（税込）

発売日：2026年2月5日

判型：B6変型／32ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206266-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020626600(https://hon.gakken.jp/book/1020626600)

学研のえほんずかん公式サイト：https://gakken-ep.jp/extra/gakkennoehonzukan/(https://gakken-ep.jp/extra/gakkennoehonzukan/)

