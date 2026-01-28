【77Sweets shop】高知店2月7日(土)NEW OPEN～高知県に初進出～

株式会社UNI季節ごとにブランドが変わるお店「77Sweets shop」取扱いブランドのイメージ画像。

77Sweets shopを展開する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、2026年2月7日に高知県高知市に「77Sweets shop 高知店」をオープンします。

新店舗は、平日15時～23時、土日13時～23時の営業を予定しております。

店内はシックでお洒落な雰囲気となっており、イートイン席も9席設けているため、店内での飲食も可能です。

詳細は店舗Instagramをご覧ください。

店舗Instagramはこちら :https://www.instagram.com/77sweetskochi?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

■オープンの背景・目的

株式会社UNIは、「地域に夢を、季節にワクワクを。スイーツのある日常を全国に。」というビジョンに基づき、「1つの店舗で季節ごとにスイーツの業態が変わるお店」としてお客様がその時期に求める商品を提供できるような新しい業態を展開します。

「77Sweets shop 高知店」では2月7日のオープンに合わせて「"愛でたい苺"との出会いをお届け」をコンセプトにした「恋するストロベリー」及び「びっくりするほど美味しい大きなりんご飴」をコンセプトにした「びっくりんご」の2ブランド導入を予定しております。

2月7日のオープン時に導入予定の「恋するストロベリー」及び「びっくりんご」。 ※画像はイメージです。

■店舗の特徴・サービス内容

恋するストロベリーで販売予定の商品 ※画像はイメージです。「びっくりんご」で販売の7種類のフレーバー ※画像はイメージです。

「77Sweets shop 高知店」の導入する「恋するストロベリー」ブランドは、「"愛でたい苺"との出会いをお届け」をコンセプトにしている苺スイーツ専門店です。

厳選した甘酸っぱいフレッシュな苺を贅沢に使用した商品は、味はもちろん、見た目もインスタ映え間違いなしの商品となっております。

苺の美味しさをギュッと詰め込んだスムージーやソーダなどのドリンクメニュー、パリッとした飴で丁寧にコーティングしたいちご飴など、思わず写真を撮りたくなるような可愛らしいスイーツを取り揃えております。

「びっくりんご」は、昨年全国10拠点以上で販売を行った「びっくりするほど美味しい大きなりんご飴」をコンセプトにしているりんご飴専門店です。

りんごの品種は主に青森県産と長野県産で10種類以上の品種からその時期に一番美味しい品種を厳選して使用しています。

また、「恋するストロベリー」や「びっくりんご」ブランド取扱い終了後も「自然の恵みで、カラダもココロもヘルシーに」をコンセプトとした健康食として人気のアサイーボウルを取り扱った「Acai&Co.」や全国に展開しているソフトクリーム専門店「アイスは別腹」など幅広いブランドを導入予定です。

店舗名にちなんで7のつく日にはお得な企画も行っており、期間限定メニューや季節に応じたイベントなど様々な施策でお客様に特別な体験を提供します。

「Acai&Co.」の販売予定商品 ※画像はイメージです。「アイスは別腹」の販売予定商品 ※画像はイメージです。

■新商品「手練りソフト」の発売

77Sweets shop 高知店では上記ブランド以外に新たに「手練りソフト」を販売します。

手練りソフトはソフトクリームとケーキやソースを練り合わせたジェラート風ソフトクリームです。

北海道産バスクチーズを使用した商品やベルギー産のチョコケーキとチョコソースを組み合わせた商品など全部で7種類をご用意しております。

また、それぞれの商品は単品のシングルと2種類の味を選べるダブルをお選びいただけます。

可愛いプチウエファーもトッピングしているので味だけでなく写真映えも間違いなしの商品となっております。

この機会にぜひお好きな味を見つけてみてください。

■オープン記念キャンペーン

新発売のジェラート風ソフトクリームの「手練りソフト」※画像はイメージです。味は全部で7種類。 ※画像はイメージです。シングルとダブルの2種類からお選びいただけます。 ※画像はイメージです。

オープンを記念して、77Sweets shop 高知店のInstagramをフォローしていただいたお客様に向けた「お好きな商品1点250円引き」キャンペーンを先着100名様限定で実施させていただきます。

この機会に、ぜひ「77Sweets shop 高知店」をご利用いただき、「恋するストロベリー」及び「びっくりんご」の商品をお楽しみください。

また、上記のオープン企画が終わった後も「Instagramフォローでお好きな商品を50円引き」させていただきますので、ぜひ皆様のお気に入りのメニューを見つけてください。

■新店情報「77Sweets shop 高知店」

・住所：高知県高知市本町1丁目4-24

・電話番号：080-7653-7780

・営業時間：平日 15時～23時/土日 13時～23時

・定休日：なし

・高知駅から徒歩15分/はりまや橋3分

※当社調べ 2025年8月時点 1つの店舗で季節ごとにスイーツの業態が変わるスイーツ店として。

【会社概要・問い合わせ先】

・運営会社：株式会社 UNI

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：77Sweets shop FC本部、アイスは別腹FC本部、SNS運用代行事業

・電話番号：079-280-8005(#)

・問い合わせ先：info@77sweets.com

ホームページ :https://77sweets.com/