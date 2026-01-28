【青森県の『美味しい』が食べ放題!!】『ブッフェレストラン 八献』にて、青森県産のお野菜を使ったメニュー堪能！JA全農あおもり協賛『青森県お野菜フェア』を開催！更に青森の絶品米「はれわたり」も登場！
～ お好きなものをお好きなだけ！～
モダンな落ち着いた雰囲気で和惣菜や『にぎり寿司』・『天ぷら』などの和のごちそうが楽しめる『ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心店』。
この度、2026年1月29日（木）～ 2026年2月4日（水）の期間限定にて、JA全農あおもり協賛『青森県』のお野菜が食べ放題で堪能できる『青森県お野菜フェア』を開催いたします！
メニューのご紹介
青森県産たたき長芋と海老とおくらの甘酢和え
青森県産野菜のエース！色白で粘りが強く、アクが少ないのが特徴の青森県産長芋を使用。
海老とおくらととも、ほんのり甘酢で食べやすく。彩りの良い一品です。
青森県産にんにくのガリバタチキン
日本一の生産量！大きさ、雪のような白さ、品質の良さが自慢の青森県産にんにく‟ホワイト六片”をふんだんに！
ご飯とも相性抜群な一品です。
青森県産ごぼうの天婦羅
香りや風味が良く、シャキシャキとした食感が特徴の青森県産ごぼうを『天婦羅』にしてご提供。揚げることで食材のうまみが閉じ込められ、衣と一体化した食感が楽しめます。
青森の絶品米『はれわたり』も登場いたします！
明るく晴れやかになるように名付けられた『はれわたり』。
その名のとおり、透明感のある白さが美しく、一粒一粒に水分をたっぷりと含んで、なめらかでのどごしのよい食感が実現しました。
そんな『はれわたり』はまさにバランスがよく、頬張るごとに甘みと旨味が広がり、様々なお料理との相性も抜群！
是非食べ放題で思う存分ご堪能いただけます！
ぜひこの機会に、青森県の魅力を食べ放題で思う存分お楽しみください！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 実施期間 ===
・2026年1月29日（木）～ 2026年2月4日（水）
=== 実施店舗のご紹介 ===
●店舗名：ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心
・住所：千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール2階
・電話番号：043-213-7801
・HP：https://nilax.jp/store/56
=== 注意事項 ===
※実施期間は予告なく変更する場合がございます。
※画像はイメージです。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務