Web制作初心者でも2日間でプロレベルへ！「WordPressセミナー」開講

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)では、受講者1万人を突破した教育プラットフォームGETT Proskillを提供しております。

この度、Web制作初心者の方でも安心して学べる「WordPressセミナー(https://bizroad-svc.com/wordpress/)」を開講いたしました。

本セミナーでは、WordPressの基本操作から始まり、コーポレートサイト、ニュースサイト、ECサイト、会員制サイトまで、実務で活かせる実践的なWeb制作スキルを段階的に習得していただけます。

【WordPressセミナー開講背景】

セミナーの詳細はこちら :https://bizroad-svc.com/wordpress/

全世界のWebサイトの43%以上がWordPressで構築されており、Web制作市場においてWordPressスキルの需要は年々高まっています。

一方で、多くの学習者が「基本的な記事投稿はできるものの、サイト構築やカスタマイズができない」という課題を抱えています。

このような背景から、WordPress未経験者でも2日間でサイト構築の全工程を習得できるカリキュラム「WordPressセミナー」を開講いたします。

企業のWeb担当者から副業スキルを習得したい方まで、幅広いニーズに対応できる実践的なWeb制作スキルを提供いたします。

【WordPressセミナーの詳細】

【WordPressセミナーのカリキュラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68353/table/61_1_e056013f743647518968abe16501ea49.jpg?v=202601281021 ]

1日目：WordPress基礎とサイト制作

・WordPressの基礎知識と基本設定

・コーポレートサイトの作成

・UIデザインを活用した効果的なトップページの作成

・スマホとタブレットにも対応できるレスポンシブサイトの作成と公開

2日目：カスタマイズと高度なサイト制作や解析

・カスタマイズして運用するニュースサイトの作成

・SEO・SNS・アクセス解析対応の拡張型サイト作成

・売れるオリジナルECサイトの作成

・高いセキュリティ対策をした会員向け総合サイトの作成

【こんな方におすすめ】

【株式会社VOST】

- WordPressで自社サイトを構築・運用したい方- Web制作の副業・フリーランスを目指す方- SEO対策やアクセス解析を実践的に学びたい方- ECサイト構築スキルを習得したい方- WordPressのカスタマイズ技術を身につけたい方- デジタルマーケティング担当としてスキルアップしたい方

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業はコンサルティング、エデュケーション、マーケティング、ディストリビューションの4事業に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。

運営メディア

・キャド研：https://cad-kenkyujo.com/

・DX/AI研究所：https://ai-kenkyujo.com/

・BIZROAD：https://bizroad-svc.com/

・CG/空間デザイン/ゲーム開発研：https://cg-kenkyujo.com/

・BIM/CIM研：https://bimcim-kenkyujo.com/

・工場DX研：https://smart-factory-kenkyujo.com/

・転職/副業/キャリアアップ研：https://tensyoku-kenkyujo.com/

・DX/AI人材研修ナビ：https://dx-ai-trainingnavi.com/

・AI資格ナビ：https://ai-shikaku.com/

・ビジネス講座見つけ隊：https://businesskouzamitsuketai.com/