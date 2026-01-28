故・丹羽宇一郎氏、最後の提言『Z世代は戦後初めて銃をとる世代になるかもしれない』1月28日発売

株式会社東洋経済新報社

株式会社東洋経済新報社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也）は、伊藤忠商事の元会長で、駐中国大使を務めた丹羽宇一郎氏の遺作となる著書『Z世代は戦後初めて銃をとる世代になるかもしれない』を2026年1月28日に発売いたします。

戦争体験者や軍事専門家を自ら訪れ真実を直接聞き、「戦争に絶対に近づいてはいけない」というメッセージを訴え続けてきた丹羽氏。2025年12月に亡くなる直前まで、「現在から未来へ向かって戦争と平和を考える」ことを主題に筆を執り続けました。

ウクライナ戦争やイスラエルのガザ地区侵攻、台湾有事への懸念、アメリカによるベネズエラ攻撃――世界的な規模で戦争や紛争に対する緊張が高まっています。日本でも、2026年度の防衛予算案が史上初めて9兆円を突破するなど、防衛力強化が進むなか、実際に戦争が起きた場合に戦うことになる若い世代の意識との乖離が浮き彫りになっています。

生家が書店で読書家としても知られる丹羽氏が、自らの言葉でこれからの未来を担う若い世代に向け、「平和への願い」を託した一冊です。

「記憶」が「記録」へと変質していくなかで起きていること

『Z世代は戦後初めて銃をとる世代になるかもしれない』1月28日発売

本書で丹羽氏は、かつての戦争体験者が語ったつらく悲惨な生々しい「記憶」としての戦争が、もはや今の日本には欠如していると警鐘を鳴らしています。戦争が思い出の裏付けのない「記録」に変質するなか、日本の世論は一度臨界点を超えてしまうと簡単に戦争に傾きかねないことを指摘しています。

日本人の国防意識は、世界最低「13.2％」（調査国中）

本書で紹介される「世界価値観調査（2022年）」のデータでは、「もし戦争が起こったら、国のために戦いますか？」という問いに「はい」と答えた割合は、日本は調査国中最低の13.2％でした。また、「分からない」と態度をはっきりとさせない回答の割合は、38.1％でした。

大人が始めた戦争を戦うのは誰か

出所：MAMOR-WEB（2023.04.26）をもとに著者作成。

丹羽氏は、政府が軍事力の強化を進める一方で、国民、とくに若い世代の意識が「現実の戦争」とは乖離している現状を指摘します。そして、このまま日本が戦争に近づき続ければ、実際に銃をとることになるのは「若い世代か、その子供たちや孫たちになる」と鋭く突いています。

平和とはバラ色の世界ではなく、緊張と忍耐、妥協と譲歩、望まぬ話し合いの連続を強いられる、そういううんざりする不愉快な努力を休まず続けていく世界です。

けっしてバラ色の世界ではありません。

平和を守ることは、戦争するよりも辛抱を強いられ、面白くないことだと承知しておくべきです。

それでも、戦争によって多くの人命を失い、すべてを破壊してしまうよりは、はるかにマシな辛抱だと思います。

（本文より抜粋）

保阪正康氏 推薦！

青年よ！ 戦争を拒む歴史観で未来を照らせ。軍事の道を歩むな。今こそ戦後民主主義世代の遺言に耳を傾けよ。

刊行を記念してnoteで「はじめに」を無料公開

本書の刊行を記念して、メディアプラットフォーム「note」にて、丹羽氏が本書に込めた平和への願いが綴られた「はじめに」を無料で公開いたします。「人類が生存する限り戦争が姿を消すことはない」という厳しい現実認識から始まるメッセージを、ぜひご一読ください。

▶「はじめに」はこちらのリンク(https://note.com/toyokeizai_book/n/ndb63575bddfd)よりお読みいただけます。

