【80期新卒弁護士 採用説明会開催2026.2.4】「Authense Professional Group Talk Live」開催のお知らせ

Authense Professional Group（東京都 港区）は、79期・80期新卒弁護士およびロースクール生を対象に、オンラインイベント「Authense Professional Group Talk Live」を、2026年2月4日（水）に開催することをお知らせします。

本イベントでは、弁護士法人をはじめ、弁理士法人・税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・コンサルティング企業・プロスポーツ選手のエージェント企業など、複数の専門家が参画するAuthense Professional Groupならではの「グループシナジー」に焦点を当て、直近1年間の実績と今後の展望について取り上げます。

国民的プロフェッショナルファームを目指して

本オンラインイベントでは、Authense Professional Group全体の成長や変化を軸に、グループシナジーがどのように発揮されてきたのかを振り返ります。



士業連携による新規顧客の獲得や、弁護士連携によって実現した大型スポンサー契約・引退試合の開催など、専門分野を越えた連携によって生まれた具体的な成果を通じて、グループとしてどのような成長を遂げてきたのか、その背景にある考え方やグループ連携についてお伝えします。

あわせて、今後のAuthense Professional Groupとしての全体方針や、グループに入所することで得られるメリットについてもお話します。単独の士業では生み出すことが難しいブランド価値や提供価値に加え、スポーツ業界への法務関与など、専門領域を越えて活躍のフィールドが広がっている点にも触れながら、これからのグループを共につくっていくうえで、私たちが求めている人物像についてもご紹介します。

皆さんのご応募を心よりお待ちしています。

「Authense Professional Group Talk Live」開催概要

日時：2026年2月4日（水）14:45～15:45

会場：オンライン ※Zoomを使用します

※当日参加が難しい方も、申込時に「不参加（後日動画共有）」を選択いただくことで、後日アーカイブ動画をご視聴いただけます。

【登壇者】

元榮太一郎（Authense Professional Group 代表）

安彦 潤也（Authense 税理士法人 代表）

五味 和泰（Authense弁理士法人 代表）

桐生 由紀（Authense 社会保険労務士法人 代表）

佐久原 綾子（Authense 司法書士法人 代表）

秋枝 克実（Authense Consulting株式会社 執行役員）

高倉 裕紀（株式会社ユニバーサルスポーツジャパン 取締役）

【Authense Professional Groupとは】

Authense Professional Groupは、革新的な質の高いワンストップサービスで、ビジネスの現場に伴走し、企業や経営者の課題解決にコミットしたいという想いで発足。現在は、法律事務所、税理士法人、弁理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、コンサルティング会社など、各分野の実務に特化した法人がグループに属しています。

「すべての依頼者に最良のサービスを」というAuthenseの理念のもと、唯一無二の総合コンサルティンググループとして、企業が抱える課題の一面にとどまらず、より広い視野で企業や経営者が抱える問題を解決へと導きます。

Authense Professional Group

概要

Authense Professional Group

代表：元榮 太一郎

グループ総数：357名

関連法人：

Authense法律事務所

Authense税理士法人

Authense弁理士法人

Authense社会保険労務士法人

Authense 司法書士法人

Authense Holdings合同会社

Authense Consulting株式会社

株式会社ユニバーサルスポーツジャパン

ホームページ：https://www.authense.jp/professionalgroup/