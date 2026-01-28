【うまい鮨勘/東北・ゆとろぎ】1/30(金)から早春(そうしゅん)の候(こう)フェア開催！

SRSホールディングス株式会社

株式会社アミノ(本社：宮城県仙台市、代表取締役執行役員社長：上野 敏史)が運営する寿司業態 「うまい鮨勘」では、東北地区・ゆとろぎ店舗において「早春(そうしゅん)の候(こう)」と題したフェアを2026年1月30日(金)から2026年2月19日（木）までの期間限定で開催いたします。

■冬から春へ！春を告げるネタ続々入荷！

まだ寒さが残る季節ですが、寿司ネタでひと足早く春を感じてみませんか？うまい鮨勘では、回転寿司店舗・ゆとろぎ店舗、東北対面寿司店舗それぞれの業態で、季節限定メニューを販売いたします。

＜販売概要＞

◯販売期間：2026年1月30日（金）～ 2026年2月19日（木）

＜回転寿司店舗・ゆとろぎ店舗 おすすめ＞

販売店舗：国見ケ丘支店・石巻支店・佐沼支店・安積支店・山形南支店・天童支店

ゆとろぎ八戸城下店・ゆとろぎ青森＆ラビナ店・ゆとろぎ盛岡月が丘店・ゆとろぎ泉店

ゆとろぎ長町郡山店・ゆとろぎ多賀城店・ゆとろぎ平松本町店・ゆとろぎ小山雨ケ谷店

ゆとろぎ大崎古川店(2026年1月30日(金)グランドオープン予定)

◆旬の4貫 三寒四温(さんかんしおん) 1,120円(税込1,232円)

冬の終わりを迎えるネタと春を告げる白魚と甲いかを合わせ、春が待ち遠しい一皿にしました。

（ネタ）

・ぶり ・炙りのどぐろ(ポン酢)

・甲いか ・月見白魚軍艦

◆まぐろづくし 1,180円(税込1,298円)

まぐろの香りと旨味を味わう4貫！食べ比べができるお得な一皿。

（ネタ）

・本まぐろ中とろ ・本まぐろ中とろ(炙り醤油)

・天然まぐろ赤身 ・極上ねぎとろ軍艦

◆めかじき三昧～宮城県気仙沼産～ 860円(税込946円)

宮城県気仙沼市が水揚げ量日本一！

寒い時期に水揚げされる冬のめかじき、通称「冬めか」は極上の味わい。

（ネタ）

・醤油

・たたきポン酢

・漬け

＜東北対面寿司店舗 おすすめ＞

販売店舗：一番町支店・名掛丁支店・宮城野原支店・長町ザ・モール支店

◆大切り三昧 880円(税込968円)

食べ応えのある大切りネタ三貫。脂がのったネタは口いっぱいに旨味が広がります。

（ネタ）

・大切り！ぶり

・大切り！とろサーモン

・大切り！めかじき(気仙沼産)

◆まぐろづくし 1,280円(税込1,408円)

本まぐろのとろける脂の甘みを堪能！

食感、旨味、甘み、まぐろを味わい尽くす一皿。

（ネタ）

・天然本まぐろ大とろ

・天然本まぐろ中とろ

・天然まぐろ赤身

・極上ねぎとろ軍艦

◆のどぐろ食べ比べ 1,320円(税込1,452円)

白身魚のトロといわれる高級魚。やわらかい身は口の中でとろけるほど脂のりがよく、旨味、まろやかな脂の甘みが広がります。

（ネタ）

・塩とレモンで

・炙りポン酢

◆活貝三昧 1,080円(税込1,188円)

食感も旨みも甘みも噛むほどうまい！

磯の香りが口いっぱいに広がる人気のセット。

（ネタ）

・活あわび

・活ほっき貝

・活つぶ貝

※仕入れ、販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります。

※一部地域・店舗により仕入れ状況により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。

※関東・東海地区は販売内容が異なります。

■うまい鮨勘について

市場直送！石巻発祥の「うまい鮨勘」は、宮城県を中心に東北、関東、東海、海外で店舗を展開しています。仙台・石巻・豊洲市場で、自社仕入れチームが魚を競り落とし、すぐさま各店舗へ配送。届いた鮮魚は修行を積んだ板前がさばき、新鮮な状態ですぐにお客様へ。握りの技術、最も美味しい食べ方、料理方法を日々探求し、様々な産地の「うまい！」魚で、今日一番の「うまい！」をご提供いたします。

うまい鮨勘 ホームページ

https://umaisushikan.com/

木を植える鮨屋 うまい鮨勘

山の木々が葉を落とし、枯れ葉がバクテリアによって二酸化炭素と水に分解された後に残った有機物質からフルボ酸という腐植物質ができます。フルボ酸は金属と結びつきやすいため、フルボ酸鉄という物質が生まれます。雨が降るとフルボ酸鉄は川に流れ込み、川の水とともに海に到達します。海では植物プランクトンや海藻が成長に不可欠な鉄をフルボ酸鉄から取り込みます。植物プランクトンは動物プランクトンに食べられ、動物プランクトンは小魚に、小魚はさらに大きな魚に食べられる。この食物連鎖によって、豊かな海が保たれていると信じています。

植樹活動は単なる社会貢献ではなく、鮨屋としてきちんと海に恩返しがしたいという想いの表れです。

新鮮で栄養豊富な魚介類を未来の子供達にも届けるため、限りある資源を守り続けながら、海の海産物を守るために、山沿いや三陸の沿岸を中心に植樹活動を続けています。

■株式会社アミノについて

うまいの暖簾(のれん)に嘘はつけない。

これが、株式会社アミノ創業者の想いです。

「うまい鮨勘」の前身は、かつて石巻に出店していた「すしカントリー」という回転寿司店で、お客様と従業員の間で「すしカン」の愛称で親しまれていた、小さな回転寿司店でした。仙台に進出するにあたり、「すしカン」の愛称から「うまい鮨勘」と命名しました。回転寿司をもっと身近なものに、そして日本の食文化「寿司」を世界に広めたいという想いが込められています。

企業ホームページ https://umaisushikan.com/corporate/

■SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/