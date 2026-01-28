『【大企業向け】「リーダー候補の退職」「中間層社員の成長停滞」管理職候補不足をどう防ぐか』というテーマのウェビナーを開催
■キャリア自律を促進するには、個人任せにしない「組織的な支援」が不可欠
社員のキャリア自律を促進するためには、社員個人の意識や努力に委ねるのではなく、企業として「キャリア自律を支える仕組み」を整え、将来の中核を担う「中間層」「次期リーダー層」のキャリア自律を意図的に促進しなければ成果につながりません。
社員ひとりひとりの意識に目を向け、キャリア自律を浸透させるための施策を打つ必要があります。
■キャリア自律を「絵に描いた餅」で終わらせないための実践アプローチ
本セミナーでは、会社の支援策と社員の主体的な行動を連動させ、キャリア自律を実際の行動変容につなげるための考え方と施策を解説します。
あわせて、社員のキャリア意識を高め、日常業務を「こなす仕事」から成長と成果を生み出す経験へと変えていくための、支援の在り方についてお伝えします。
＜本ウェビナーで扱う主なテーマ＞
・組織における「キャリア自律」の実情と課題
・組織として取り組むキャリア自律と育成のヒント
・中間層・次期管理職層が伸びきらず、立ち止まってしまう背景構造
・次期リーダー層に特有の、キャリア自律・役割トランジションの壁
■こんな方におすすめ
- 中間層・次期管理職層の停滞や離職に課題を感じている人事・人材開発部門の責任者・担当者
- 次期リーダー層が育たず、育成施策が現場に定着していないと感じている育成・研修担当者、管理職
- キャリア自律施策を導入したものの、社員の行動や意識が変わらないと悩んでいる方
- 「離職」「管理職候補の減少」「管理職の疲弊」といった課題を構造的に解決したい企業の方
■主催・共催
株式会社ベネッセコーポレーション
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
■人材流失とキャリア自律支援の重要性
多くの企業が、「若手の離職」「次期管理職・リーダー候補の減少」「管理職の疲弊」といった、人材育成における課題の連鎖に直面しています。
これらを放置すると、人材流出が進むだけでなく、組織の成長そのものが停滞しかねません。
その解決のカギは、社員が自身の「成長」と「貢献」の双方を実感できる自律的なキャリア形成にあります。人材不足によって成長にブレーキがかかりかねない現代、企業にはその支援が求められています。
■主催・共催
株式会社ベネッセコーポレーション
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
