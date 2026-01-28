【Heather】昨年大好評のコラボが再び！「Philly chocolate」とのバレンタイン限定アイテム第2弾を2月4日（水）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「Heather（ヘザー）」は、チョコレートブランド「Philly chocolate（フィリーチョコレート）」とのバレンタイン限定コラボアイテムを2026年2月４日（水）より全国のHeather店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて販売開始いたします。また、店舗と公式WEBストアand STにて税込み7,000円以上ご購入いただいたお客さまに先着順で、かわいくて、おいしい、まるで“ファッション感覚”のPhilly chocolateのギフトチョコレートをご用意しています。

今回のコラボレーションは、「Philly chocolate」の人気のグラフィックを使用し、Heatherのアイテムに落とし込みました。リボンをテーマに、コンパクトなカーディガンや、テンションが上がる可愛いルームウェア、ハイソックス、ポーチの全4型を展開します。また、コラボレーション以外の商品にも、バレンタインにちなんだハート柄ニットやポケットがハートになったパンツなどもご用意し、気分が上がるアイテムを多数揃えています。

■概要「Heather」×「Philly chocolate」コラボ

発売日時：2026年2月4日（水）

特設サイト：https://www.dot-st.com/heather/cp/valentine260128

取扱い店舗：全国のHeather店舗、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

■商品詳細

商品名：フィリーチョコレート*リボンニットカーディガン

価格：7,190円（税込）

カラー展開：IVORY/NAVY

サイズ：フリー

商品名：フィリーチョコレート*リボンソックス

価格：2,200円（税込）

カラー展開：GRAY/BLACK

サイズ：フリー

商品名：フィリーチョコレート*リボンサテンルームウェア

価格：11,000円（税込）

カラー展開：PINK/GRAY

サイズ：フリー

商品名：フィリーチョコレート*リボンポーチ

価格：2,750円（税込）

カラー展開：PINK/GRAY

サイズ：フリー

■ノベルティキャンペーン

全国のHeather店舗と、公式WEB STORE and STにて、税込み7,000円以上をお買い上げいただいたお客さまに、バレンタイン限定チョコをプレゼントいたします。なくなり次第配布終了となります。

■Philly chocolate（フィリーチョコレート）ついて

「ときめき」が生まれますように。素敵なお洋服やジュエリーをみつけたときのときめき。

そんな素敵な瞬間をチョコレートをもらったとき、そして贈ったときに感じてもらえたら。

ちょっとしたお祝いやお礼に、かわいくて、おいしい、まるで「ファッション感覚の」ギフトチョコレートでありたいと、Phillyは考えています。

＜URL＞ https://philly-choco.com/

■Heather（ヘザー） について

いつまでも遊び心を忘れない “前向きな女の子” のためのブランド。ガーリッシュで程よくエッジのきいたアイテムをベースにトレンドをミックスし、等身大のスタイルを提案します。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.dot-st.com/heather/

https://www.instagram.com/heather_love_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official