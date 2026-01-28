『【エネルギー削減・温湿度安定など】工場空調の制御ムラを抑える方法』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/proxima-ai-tech-20260217/M1D



■ 工場を取り巻く環境の変化

近年、製造業の現場ではエネルギー価格の高騰やカーボンニュートラルへの対応、製品品質に対する要求の高度化など、工場を取り巻く環境が大きく変化しています。





特に空調設備は、エネルギー消費量が大きい一方で、温湿度のわずかな変動が品質や歩留まりに影響を与える重要なインフラです。そのため「省エネ」と「安定した温湿度管理」を同時に実現することが、これまで以上に強く求められています。■ 空調制御は高度化した要求に追いついていないしかしながら、多くの工場では従来型のPID制御をベースとした空調制御が使われており、複雑化する要求に十分対応できていないのが実情です。例えば塗装エリアでは、エリアごとの温度ムラが品質に影響したり、省エネ設定を行うと湿度が不安定になったりするケースも少なくありません。さらに、生産状況や外気条件の変化によって負荷が大きく変動し、その都度手動調整が必要になる、といったこともあるのではないでしょうか。また、温湿度の上下限や設備能力といった制約を守りながら、複数の目的を同時に満たすことが求められる中で、PIDの調整や運用だけでは根本的な解決に至っていないという声も多く聞かれます。■ 工場空調の制御ムラを抑える方法本セミナーでは、専門知識がなくても導入・運用できる高度制御技術「Smart MPC」を活用し、工場空調における制御ムラをどのように改善できるのかを解説します。「Smart MPC」は、将来の挙動を予測し最適な操作をリアルタイムに導くMPC（Model Predictive Control／モデル予測制御）に、機械学習と最適化技術を組み合わせ、過去の運転データを活用することで、専門的なチューニングなしで高精度な予測制御を実現できる技術です。このSmart MPCを現場にスムーズに適用するため、組み込み型AI制御コントローラ「E-Smart MPC（Embedded Smart MPC）」もリリース。制御盤にそのまま搭載可能で、GUI操作や自動調整機能により、高度制御を手軽に導入できるようになりました。これにより、エネルギー削減・温湿度の安定・設備制約の遵守といった空調制御における多目的・多制約な要求を同時に満たしながら、工場全体の制御ムラを抑えることが可能になります。■ こんな方におすすめ・工場空調のエネルギー削減に取り組みたい方・温度・湿度のムラや不安定さに課題を感じている方・PID制御の限界を感じつつも、次の打ち手を探している方・既存設備を活かしながら高度な制御を実現したい方■主催・共催株式会社 Proxima Technology■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

