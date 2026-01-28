ハリウッドの新星ウィットニー・ピークが初登場『エル・ジャポン』3月号が1月28日に発売

株式会社ハースト婦人画報社エル・ジャポン3月号表紙エル・ジャポン2026 SPRING 表紙

『ELLE Japan（エル・ジャポン）』（運営：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、ウィットニー・ピークが表紙の3月号と、Jung Kook が表紙を飾り、32ページの特集を掲載する2026 SPRINGを、1月28日（水）に発売します。ウィットニー・ピークと、Jung Kookがソロで『エル・ジャポン』に登場するのは今回が初めてです。

ウィットニー・ピークが象徴する新時代のモダン

リブート版「ゴシップガール」のゾヤ・ロット役でブレイクしたウィットニー・ピークが『エル・ジャポン』に初登場。マチュー・ブレイジーによる新生「シャネル」を軽やかに着こなします。

ガブリエル シャネルがボーイフレンドの服を借りていたエピソードにちなんでシルエットを再解釈したジャケットや、メゾンを象徴するツイードやカメリアを大胆にまとうその姿は、新時代にふさわしいサプライズが詰まっています。

Jung Kookが2026 SPRINGのカバーと中面に登場！パリで見せた28歳の素顔

エル・ジャポン3月号中面エル・ジャポン2026 SPRING中面

Jung Kookがカバーを飾る『エル・ジャポン』2026 SPRINGには、パリで撮影した特集を掲載。時代のアイコンとなったJung Kookと、時代を超越した「シャネル」というメゾンの歴史的な共鳴を、32ページにわたってお届けします。

インタビュー抜粋

「僕は音楽を届ける人間なので、自分の音楽を聴いて、見てくださる人たちの“時間”の中に生きているのだと思います。できることなら、ずっとその時間にとどまっていたいですね」

※Jung Kookの特集は2026SPRINGのみの掲載です

ELLE MEN特集にTREASUREのJIHOON、YOSHI、ASAHIが登場

エル・ジャポン3月号中面

10人組グローバルボーイズTREASUREより、JIHOON、YOSHI、ASAHIがモードな装いで登場。昨秋より展開中のJAPAN TOURが2月に京セラドームでファイナルを迎える彼らの、2026年の意気込みをたっぷりと聞いた。

インタビュー抜粋

ASAHI「（ファンの熱狂的な応援について）風力発電じゃないですけど、動力をいただいてそれをエナジーに変えてパフォーマンスをしているような感じ。本当にありがたいし、元気が出ます」

エル デジタルではデジタル限定インタビューも公開。ELLE MENインスタグラムでは撮影のビハインド動画を配信、ELLE Japan公式YouTubeでは「What’s in my bag」に登場し、私物も大公開するのでお見逃しなく。

[エル デジタル] （1月28日10:00公開予定）

https://www.elle.com/jp/culture/music-art-book/a69916173/treasure-jihoon-yoshi-asahi-ellemen-interview-2601/

[ELLE MEN 公式インスタグラム] （1月28日10:00公開予定）https://www.instagram.com/ellemen_japan/?hl=ja

[ELLE Japan公式YouTube]（1月28日 20:00公開）

https://www.youtube.com/@ellejapan

BE:FIRSTほか5組のアーティストや文化人が登場、2026年にやりたい100のこと

エル・ジャポン3月号中面

「旅」「グルメ」「美容」「カルチャー」「趣味」など多岐にわたるジャンルから、今年体験すべき100の「WANTS」をリストアップ。BE:FIRSTのJUNONとRYUHEIのほか、アーティストや文化人5組の、今年実践したいことや達成したい目標を深掘りします。

ELLEエディターたちの憧れの一品やおすすめの名店も大公開。2026年を素敵な一年にするためのヒントが満載です。

欲しいのは新名品 バッグ＆シューズ図鑑

エル・ジャポン3月号中面

2026年春夏シーズンのバッグ＆シューズから新たな名品候補を紹介。ブランドと共に進化するアイコンバッグはもちろん、既存の形にとらわれない個性的なシェイプのバッグ、バリエーション豊富なマイクロバッグなど、“it バッグ”をキーワード別に分類。シューズは今季マストバイのスニーカーや、装いに個性をプラスするデコラティブなヒールなど、時代を映し出すキーアイテムを厳選してお届けします。

小田切ヒロ子のそのメイク、おやめなさい！

エル・ジャポン3月号中面

ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが扮する、新時代の美の導き手、小田切ヒロ子がELLEに降臨。

「メイクに正解はないとはいえ、アップデートを怠るのは、人生をアップデートしていないのと同じよ～ ！ 」とアツく語るヒロ子が、各パーツを今っぽく仕上げるコスメの選び方と塗り方のポイントも伝授。メイクがなぜかうまくいかない、そんなリアルなお悩みにも、ヒロ子がズバッと回答します。 今からすぐに取り入れられるメイクのヒントをたっぷりお届け。

ヒロ子流メイク論をモノにして、新時代の美をアップデート！

『エル・ジャポン』3月号 その他のコンテンツ

・2026春夏、夢のウィッシュリスト

・今こそ熱い、’90年代英国カルチャー

・女性がつくる未来が世界を変える

・2025年 エル シネマアワード 受賞結果を発表！

・坂東龍汰インタビュー

『エル・ジャポン』3月号

［発売日］2026年1月28日（水）

［価格］880円（税込）

［販売書店］全国の書店、各ネット書店、ELLE SHOP

『エル・ジャポン』2026 SPRING

［発売日］2026年1月28日（水）

［価格］1,020円（税込）

［販売書店］全国の書店、各ネット書店、ELLE SHOP

Amazonでの購入はこちら https://bit.ly/4sHDBZW(https://bit.ly/4sHDBZW)

『ELLE Japon（エル・ジャポン）』について

世界で愛されているファッション誌『ELLE（エル）』の日本版として『エル・ジャポン』（毎月28日発売）は1989年に創刊、2024年に35周年を迎えました。コンセプトは「Open your appetite -好奇心いっぱいに生きて」。1945年のフランスで初めての『エル』が発刊されたとき、『エル』の創始者であるエレーヌ・ラザレフが読者に向けて語りかけた言葉です。ファッションをキラーコンテンツに、ビューティ、カルチャー、ライフスタイルなど、今に生きる女性たちを元気にするメッセージと明日へのイメージを高感度に発信します。そして1996年、初の女性誌ウェブマガジンとして誕生したのが『エル デジタル』。今年30周年を迎える『エル デジタル』は、時代のニーズに合わせて進化を続け、デジタルファッションメディアのパイオニア的存在として、圧倒的なボリュームのオリジナル記事を毎日更新しています。

また、『エル・ジャポン』の雑誌には、「FSC(R) 認証」※1の紙を使用しています。紙面においては、環境に配慮されたベジタブルオイルインク、nonVOCink（ 一部除く） を使用しています。2023年3月からはグリーン電力の導入※2による印刷・製本でお届けしており、責任ある調達と雑誌づくりを目指しています。

※1 適切に管理された森林と、責任をもって調達された林産物に対する国際的な認証制度（ライセンス番号: FSC(R) -C 103651)

※2グリーン電力の導入とは、「グリーン電力証書システム」を使用した取り組みです。自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を「グリーン電力証書」という形で取引しており、「グリーン電力証書」を購入することで、証書に記載された電力量（kWh）相当分の自然エネルギー由来の電力を使用しているとみなされ、国内の自然エネルギー普及や温暖化の抑制、省エネルギー（化石燃料の消費削減）等に貢献することができます。

ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。

