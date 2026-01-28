【愛知県半田市】公民連携まちづくりシンポジウムを開催。未来の中心市街地を共に考えます。

半田市役所

愛知県半田市にあるJR半田駅周辺では、鉄道高架化と土地区画整理事業という、都市構造の転換期を迎えています。真に持続可能なまちをつくるためには、建物や道路のハード整備だけではなく、エリアの価値を高める経済循環を生み出すことが重要です。本シンポジウムでは、公民連携の最前線を走る専門家を招き、行政による基盤整備と、民間が切り拓く「稼ぐまち」の可能性を多角的に紐解きます。

半田市公民連携まちづくりシンポジウムの概要

日時 令和8年2月26日（木）19時～21時

場所 半田市役所 4階 大会議室（半田市東洋町2-1）

内容

≪基調講演≫

-「これからの中心市街地が担う役割」（講師：木下 斉 氏）

-「エリアマネジメント」（講師：熊 紀三夫 氏）

-「中心市街地で豊かに暮らす住宅戦略」（講師：洞口 文人 氏）

≪トークセッション≫

「半田駅前からつくる稼ぐまちとは」

登壇者：木下 斉 氏、熊 紀三夫 氏、洞口 文人 氏、

中埜 喜夫 氏（半田市中心市街地活性化協議会会長）、

久世 孝宏（半田市長）

参加費 無料

申込 エントリーフォーム（https://logoform.jp/form/tY8C/1366461）から申込み

※詳細は市ホームページをご覧ください。

→https://www.city.handa.lg.jp/machi/shigaichi/1006099/1010904.html

担当者コメント

JR半田駅前は、これからの半田市の顔となる重要なエリアです。鉄道高架化と土地区画整理事業という大きな整備を、将来にわたって価値のあるものにしていくためには、行政だけでも、民間だけでもなく、公民が同じ方向を向いて取り組むことが欠かせません。本シンポジウムが、JR半田駅前で「何ができるのか」、「誰と、どう実現していくのか」を考えるきっかけとなり、多くの方がこのまちの未来に主体的に関わる第一歩となることを期待しています。

本件に関するお問い合わせ

半田市役所 建設部 市街地整備課

電話：0569-22-8851