株式会社Hokanグループ、「金融データ活用推進協会」に特別会員として加盟

株式会社Hokanグループ

テクノロジーとソリューションとクリエイティビティによる三位一体の価値共創を通じ、Industry Contributor （業界の貢献者）を目指す株式会社Hokanグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：小坂直之、以下：当社）は、一般社団法人金融データ活用推進協会（以下 ：FDUA）（https://www.fdua.org/）に特別会員として加盟したことをお知らせいたします。

FDUAは、ミッションに“金融データで人と組織の可能性をアップデートしよう”を掲げ、「組織」「人材育成」「技術」の金融実務に関するノウハウを共有し、個人・企業・業界のアップデートを目指し設立されました。

当社は、保険流通のプラットフォーム構築を掲げ、テクノロジーを軸とした事業を展開しております。中核を担うプロダクトカンパニーの株式会社hokanでは、保険募集人・代理店業務の効率化と高度なガバナンス・コンプライアンス体制を両立する顧客・契約管理システム「hokan(R)︎」をはじめ、保険募集業務の共通インフラとなる複数のプロダクトを提供しております。当社は、ユーザー企業の皆様がテクノロジーを最大限に活用し、消費者が真に適切な保険商品を享受できる社会の実現を目指しております。また、その便益を最大化させるため、堅牢なセキュリティ体制を基盤とした、安心・安全なシステムの導入・運用支援にも注力してまいりました。

昨今の金融・保険業界において、生成AIをはじめとする高度な技術活用が加速する中、イノベーションの推進とリスク管理の高度な両立は、業界全体の喫緊の課題となっています。当社はこのたび、FDUAのミッションに深く共感し、これまで培ってきたテクノロジー・データガバナンスに関する専門知見を広く共有することで、金融業界全体のデータ利活用の高度化に寄与すべく、加盟を決定いたしました。

FDUAへの加盟を通じて、当社では設立以来蓄積してきたノウハウを還元し、会員企業の皆様との共創を通じて「安心・安全」を基盤としたビッグデータ・AI活用をリードすることで、今後も金融・保険業界のさらなる発展と課題解決の実現に向けて貢献していきます。

■一般社団法人金融データ活用推進協会概要

■株式会社Hokanグループの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28337/table/166_1_5bbe40b499219dfb2d716d2cf91c1e45.jpg?v=202601281021 ]

「保険業界全体のアップデートとアップグレードを実現する」というミッションを掲げ、プロダクトを提供する株式会社hokanとソリューションを提供する株式会社CIEN、クリエイティビティ溢れるP2P（Peer to Peer）補償モデルや関連システムを提供するFrich株式会社からなる純粋持株会社です。デジタルテクノロジーの活用や包括的なソリューションの提供を通じて、保険に関わるすべての人を支え、保険業界を新たな時代へと牽引してまいります。

コーポレートサイト：https://hkn-group.jp/

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界に適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/

■株式会社CIENの概要

「価値と成果を拡張し、卓越させる」をミッションに掲げ、クラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」の開発・提供で得られた知見・ノウハウと、保険業界の専門知識を有するプロフェッショナル人材とを掛け合わせた独自のプロフェッショナルサービスを提供しております。CIENを通じて、保険業界におけるお客様の経営・事業・人材育成を一貫して支援し、新たな価値創出と持続的な成長の実現に貢献いたします。

コーポレートサイト：https://cien.group/

■Frich株式会社の概要

「創りたいをカタチに。」のミッションを掲げ、保険や公助によるカバーが難しい領域における補償設計サービスとその運営プラットフォームを提供しております。個人間でお金を拠出しあうP2P (Peer to Peer)型の補償づくりを得意とし、主にペットや自治体等の領域でニッチな補償づくりを支援しております。「補償の価値が、必要な人に正しく届く社会」の実現を加速していきたいと考えております。

コーポレートサイト：https://frich.co.jp/